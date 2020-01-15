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Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıktı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 15.01.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

Şiddetli yağmurun toprağı aşındırmasıyla gün yüzüne çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağmurların toprağı aşındırması sonucu ortaya çıkan antik mezar stelleri, müzeye taşınarak koruma altına alındı.

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Balıkesir Valiliğinin yazılı açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı üzerine kırsal Yeniyenice Mahallesi Çörtlen mevkisindeki bir arazide, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin güvenlik tedbirleri aldığını bildirdi. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgede inceleme yapan Bandırma Müze Müdürlüğü yetkilileri, stelleri müzeye götürdü. Uzmanlar tarafından stellerin çıkarıldığı alanda ve diğer kalıntılar üzerinde incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

 

 

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