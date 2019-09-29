Sicilya’daki Yunan şehri: 36 saatte Siracusa
Güneydoğu Sicilya şehirlerinden Siracusa, 734 yılında Yunanlarca kurulmuş, Ciçero’dan “En müthiş, en güzel Yunan şehri” övgüsünü almıştı. Geliştikçe dönemin Atina, Kartaca gibi büyük güçlerinin hedefine yerleşti. Romalılar, Bizanslılar, Kuzey Afrikalılar, İskandinavlar gelip geçti. Sanattan mutfak kültürüne pek çok alanda izlerini bıraktılar. Geçmişin görkemi bugün ünlü arkeoloji parkında ve merkezdeki tarihi yapılarda yaşatılıyor. Ortigia Adası, labirenti andıran dar sokaklar, barok üslubu kiliseler, asırlık saraylar ve Ortigia’nın batı kıyısındaki günbatımı manzarası için bu şehir görülmeye değer.
CUMA
17.00
Panoramik passeggiata
Ortigia çevresinde ‘passeggiata’ya (akşam yürüyüşü) çıktığınızda tüm önemli yapıları görebilir, öykülerini öğrenebilirsiniz. Yürümeye Parco Letterario Elio Vittorini’den başlayın, saat yönünde ilerleyin. 17. yy’dan kalma Chiesa dello Spirito Santo’nun cephesindeki gözlem noktalarından denizi seyredin. 13. yy’da inşa edilen Castello Maniace’nin bahçesinde sizi palmiyeler karşılayacak. İleride Arethusa Çeşmesi’ni göreceksiniz. Efsaneye göre tanrıça Artemis bir periyi pınara dönüştürmüş. Bir başka çeşme Fratelli Burgio al Porto’da. Açıhava barında bir kadeh Aperol 45 TL. Günbatımı manzarası bedava.
20.00
Meyve için kavgaya gerek yok
“Garson, sebze tabağımda üzümün ne işi var?” Caponata masaya geldiğinde lütfen bu tepkiyi vermeyin. Çamfıstığı, kısık ateşte pişirilmiş patlıcan, kırmızı biber, domates ve diğer sebzelerle birlikte üzüm de bu tarifte yer alıyor. Fas kökenli geleneksel Sicilya yemeğine Oinos’un aşçısı baharatla biraz daha lezzet katmış. Üç tabaklık akşam yemeği ortalama 500 TL.
22.00
Tapınak barı
Barın ismi Boats (tekneler), fakat deniz manzarası aramayın. Daha nadir şeylerle karşılaşacak, 2 bin 500 yıllık Apollon Tapınağı’nın üstünden çevreyi seyredeceksiniz. Funk-soul türünde geniş bir plak arşivi var. İçki mönüsünde ise enginar likörü, Campari, viski, mezkal ve baharatla hazırlanan The Flaming Zone (60 TL) gibi seçenekler mevcut.
CUMARTESİ
10.00
Başyapıtlardaki Madonna
Ağırlıklı olarak ortaçağ, Rönesans ve barok çağı eserlerinin sergilendiği Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, metrekare başına düşen Madonna figürüyle müze rekortmeni olmalı. Fakat en çarpıcısı hiç kuşkusuz Antonello da Messina’nın 15’inci yüzyıl resmi ‘Haber’. Meryem’i meleklerle gösteren tablo renk kullanımı, ince detayları, ışığıyla bir başyapıt. Giriş 50 TL.
12.30
Birkaç somun, bol balık
Ortigia pazarında Sicilya’nın tüm renkleri, tatları, kokuları ortaya dökülüyor. Dükkân vitrinleri, tezgâhlar arasından yürümek hem dil dersi hem de gastronomik tur. Morlu yeşilli enginarlar, balkabakları, bademler, Modica’dan çikolata külçeleri... Tezgâhtan tavaya gönderilen sübyeler, uskumrular neredeyse canlı.
13.30
İstiridyeler, ıstakozlar
Divino Mare sade ve renkli bir balık restoranı. Karatahtaya yazılı mönüsü gün içinde sürekli değişiyor. Soğuk balık çorbaları, mezeler, deniz ürünlü makarnalar, ızgara balık, fırınlanmış yengeçler... Ahtapotlu makarna doyurmazsa tereyağlı trüf sosuyla sunulan karidesi deneyin. İki kişi ortalama 350 TL.
15.00
Aziz ve şarkıcı
Cinayetle suçlanan ressam Caravggio Malta’daki hapishaneden kaçmış, 1608’de Siracusa’ya gelmişti. Sanatseverlerin oluşturduğu bütçeyle Chiesa di Santa Lucia alla Badia’ya ‘Siracusa’lı Azize Lucia’nın Cenaze Töreni’ resmini yaptı. Resmi ücretsiz görmek mümkün. Piazza del Duomo’nun karşı tarafındaki dev katedral mimarisiyle kent tarihini yansıtıyor (giriş 13 TL). Cephesi barok süslemelerle kaplı.
17.00
Deri, köpük ve bağcık
Il Piacere della Pelle deri atölyesi ve mağaza. Tek renkli çanta, sırt çantası, sandal ayakkabılar üretiyor. Ortigia’nın dar sokaklarında karşılaşacağınız gizli değerlerden biri. Öğleden sonra yürüyüşünüzde semtin az bilinen meydanlarını, sürprizlerle dolu pasajlarını, tarihi binalarını da göreceksiniz. Ortigia Sicilia, narlı sabun, üzüm aromalı tıraş köpüğü gibi yerel izler taşıyan kozmetik ürünleri satıyor.
20.00
Oda ve pano
Room Cucina, 1950’leri yansıtan popüler bir mekân. Yemeğinize mini balık köftesi ve kuşkonmaz ezmesiyle başlayabilir, ardından tereyağlı soslu, kum midyeli, üstüne şekere yatırılmış limon rendelenmiş spagettiye geçebilirsiniz. Ana yemekler arasında sunulan dana biftek sulu, ağızda dağılacak kadar yumuşak. İki kişi, üçer tabak yemek için 500 TL civarında ödeyeceksiniz.
22.30
Saklı barlar
Antik eşyalarla döşenmiş, konsol piyanolu Cortile Verga beyaz mermer masaların sıralandığı güzel bir avluda. Sicilyalı firmalardan Vittoria’nın ürettiği yumuşak içimli IPA birasının (45 TL) tadını çıkarın. Daha sonra palmiyelerin yükseldiği, şamdanların aydınlattığı bir avluda müşterilerine huzur sunan Barcollo’ya uğrayın. Votka, armut likörü, zencefil likörü ve yeşil limonla hazırlanmış Ortigia Mule’yi yudumlayın (65 TL).
PAZAR
10.00
Antik yerleşimler, sesler
Antikçağ oyun yazarlarından Aiskhulos, Siracusa’ya gelmiş ve 475 yılında ‘Etna Kadınları’ adlı oyununu sergilemişti. Hilal şeklindeki antik tiyatro, çağları hasarsız atlatmış. Parco Archeologico della Neapolis’deki diğer cazip nokta; Yunan ve Romalılardan kalma antik taş- ocağı. Özellikle Dyonisos’un Kulağı adlı katedral genişliğinde mağara görülmeye değer. Giriş 64 TL.
12.30
Yunan vazoları
Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi’deki heykeller, dev vazoların üstündeki figürler hep Yunan ve Roma tanrıları, kahramanları, yaratıklarını yansıtıyor. Erken dönem Hıristiyan kutsal emanetleri de dikkat çekici. Örneğin St. Giovanni mezarı yakınında bulunan Adelfiya Rölyefi bir başyapıt. Giriş 50 TL.
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