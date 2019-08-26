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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor
Seyahat
İHA
26.08.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü kenarında kurulan plajlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

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Üç tarafı sularla çevrili yarım ada konumundaki Elazığ'da göl kenarlarında kurulu bulunan plajlar, sıcak havanın da etkisini sürdürmesiyle ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Keban Baraj Gölü'ndeki yüzer havuzun yanı sıra en çok tercih edilen yerlerden biri olan Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölünde serinliyor

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle göle bölge illerden de gelenler, serin sularda yüzüyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresindeki plajlarda şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetler ücretsiz verilirken, tatilciler sadece araçla girişte 10 TL ödüyor.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölünde serinliyor

"Burası doğu için güzel bir yer"

Çok sıcak olduğu için göle geldiklerini ifade eden Mümtaz Çınar, “Çok güzel, sevdik buraları, asıl kaldığımız yer Fransa, oradan izine geldik.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölünde serinliyor

Sıcaklıklar 40-45 derece. Dün de Tunceli’ye gitmiştik, orada güzeldi. Bugün de çocukları alıp buraya geldim. Güzel bir tesis yapmışlar, sıcakları suda geçiriyoruz” dedi.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölünde serinliyor

Malatya’dan gelen Cafer Acar ise, “Çocukları aldık bir hafta kaçamak yapalım dedik. Çocuklarla beraber geldik. Suya girip çıkıyoruz. Burası doğu için güzel bir yer, inşallah daha güzelini yaparlar" diye konuştu.

Sıcaktan bunalanlar Hazar Gölünde serinliyor

Hazar Gölü'nün birçok şehrin ortak noktası olduğuna değinen Acar, burada yapılacak her çalışmanın hem Malatya, hem Diyarbakır hem de Elazığ için güzel olacağını kaydetti.

 

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