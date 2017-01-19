Seyahatte konaklamanın ucuz ve eğlenceli yolu: Hostel

Bugüne kadar Orta Doğu’da, Avrupa’da ve Güney Amerika’da toplamda 100 günden fazla hostelde kaldım. Hatta Brezilya’da bir hostelde iki aya yakın çalışarak gezginlerle tanışıp yoldaşlar buldum. Ülkemizde az bilinen, bilenlerin de bazen ön yargıyla yaklaştığı hosteller peki neden bir gezginin vazgeçilmezidir?

Hostel nedir?

İlk önce hostelin tam olarak ne olduğunu paylaşmakta fayda var. Hosteller mutfak, salon, bazen eğlence odası ve kütüphane gibi ortak paylaşım odaları bulunan, genellikle ranza yataklarla bir odada birbirini daha önceden tanımayan kişilerin konakladığı bir turizm işletmesidir. Oda kapasitesi değişken olmakla beraber genellikle 6-8-10-12 gibi çift rakamlı sayılardan oluşmaktadır. Genellikle kadın/erkek birlikle kalınan bu hostellerde tuvalet ve banyo da yine ortak kullanılmaktadır.

Gezginler neden hostelleri tercih ederler?

Hostellerin uygun fiyatlı oluşu ve başka gezginlerle tanışma potansiyeli yüksek mekânlar oluşu tercih edilme nedenlerinin başında geliyor. Hostelin ortak kullanım alanlarında “merhaba” deyip muhabbete girdiğim birçok gezginle beraber ülke değiştirdiğim bile oldu. Bazı ortamlar vardır insanların içini ısıtan; mesela trenler… Uçakla yolculuk ederken yanınızdaki kişiyle tanışıp uzun uzadıya muhabbet etmek genelde pek mümkün değildir, ancak trende ortamın verdiği enerji ve tanışma isteğiyle insan içinden geldiği gibi hareket eder ve arkadaş olur. İşte otellerle hostelleri ayıran bariz bir fark da budur.





Hostelde konaklamanın dezavantajları nelerdir?



Lükslükten uzak olmaları sebebiyle konfor düşkünleri için ideal bir konaklama şekli değildir. Bazen yastık taş gibi olabilir, bazen hostel birazcık serin olabilir, bazen de ses çıkaranlar olabilir. Eğer bu tarz durumlara biraz bile töleransınız yoksa hostel deneyiminiz çileye dönüşebilir. Askerliğini yapmış erkekler için sorun olmayacaktır. Bir diğer dezavantaj da eşyalarınızı her daim toplu bir biçimde bırakmak olacaktır. Otelde kaldığınızda dilediğiniz eşyayı dilediğiniz yerde bırakarak dışarı çıkabilirsiniz ancak hostelde biraz daha toplu olmak gerekiyor.





Hostellerde güvenlik



Hostellere dünyanın her tarafından her yaşta insan gelebilir. Gerçek gezginlerin hırsızlıkla işi olmaz ancak her zaman güvenliği elden bırakmamak lazım. 100 günden fazla hostelde konaklayan birisi olarak ne bir şeyim çalındı, ne de birinin bir şeyinin çalındığını gördüm. Pasaport, cüzdan, elektronik eşyalarınızı güvenli yerlere koyduktan sonra güvenlik konusunda aklınızda bir şüphe kalmasın.

Hostel fiyatları ne kadardır?



Tabi ki de değişkendir ancak birkaç örnek vermek istiyorum. Sao Paulo’da çalıştığım hostelin günlük fiyatı kahvaltı dahil 15 dolardı. Avrupa’da genellikle 8-15 euro arasına kalıyordum. Sadece Amsterdam’da yaz dönemine denk geldiği için bir kez 20 euroya kalmıştım. Şu ana kadar kaldığım en düşük hostelde de 5 Euro bedelle kalmıştım.





Hostellerdeki yazısız kurallar

1) Mutlaka güler yüzlü ve mutlu olun

2) Odaya girdiğiniz zaman eğer uyuyan varsa ışığı açmayın, telefon flaşı gibi alternatifleri kullanın. Ses çıkarmamaya da özen gösterin.

3) Başkasının bir eşyasını izin isteyerek kullanın. Hosteller paylaşımı seven insanlarla doludur, yardım isterseniz bulursunuz.

4) Yardımsever olun. Diyelim ki koltuğun yerini değiştiren bir personel gördün, bir ucundan da siz tutun. Burası otel gibi hizmetin ağır bastığı bir yer değildir, paylaşım ve dostluğun daha ağır bastığı bir işletmedir.

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