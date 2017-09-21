Seyahatte farklı bir trend: Gönüllü Çalışma

Günde sadece birkaç saatinizi çalışmaya ayırarak dünyayı gezmeye ne dersiniz? Üstelik cebinizden para harcamanıza da gerek yok! İşte detaylar...

Tatil denilen şey sadece deniz, kum ve güneş değildir

Tatil denince aklınıza sadece deniz, güneş, kumsal gelmiyorsa, bol bol gezerek deneyimlemeyi seviyorsanız ve tatil için çok da para harcamak istemiyorsanız gönüllü çalışma kamplarını mutlaka denemelisiniz. Tüm bunlara ek olarak tatilinizi yaparken, katıldığınız programa göre ücretsiz konaklama yapabilir, yemeğinizi bedavaya getirebilir veya üste para kazanabilirsiniz.









Kamplar nerede?

Birçok Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere dünyada 100’e yakın ülke hem toplum yararına olacak hem de gençleri teşvik edici / öğretici olmasına dikkat ettiği gönüllü çalışma programları yürütüyor.

Kimler kampları planlıyor?

Çalışma kampları genellikle sivil toplum kuruluşları tarafından planlanıyor. Bazı özel kuruluşlar ve organizasyon şirketleri de gönüllü çalışma kampları düzenleyebiliyor.







Ne iş yapılacak?

Ülkenin yerel bir bölgesindeki bir okulda İngilizce öğretmenliği de olabilir, evinin bahçesinde domates yetiştirmeye yardımcı arayan da... Bazı kamp alanlarında yeteneğinize göre çalışma alanı bulabilirsiniz. Örneğin; kimsesiz çocuklarla resim yapmak, yaşlı gruplara keman çalmak gibi. En sevdiğiniz hobinizi dünyanın hiç bilmediğiniz bir yerinde işe dönüştürme fikri çok eğlenceli değil mi?

Kamp hayatı nasıl?

Tüm kamplarda 5-6 kişilik gruplar halinde çalışılıyor. Her grubun da tecrübeli bir takım lideri bulunuyor. Ekip içinde görev dağılımı yapılarak günde belirli saat aralıklarında iş yapılıyor. Örneğin; orman temizleme işinde ekibin lideri temizlik işlerini tüm ekibe dağıtıyor kamp kurma görevini birine, yemek görevini birine veriyor. Bu sayede gönüllü çalışanların ekip içinde koordinasyon, sorumluluk bilinci ve disiplinli çalışma prensipleri gelişmiş oluyor.









Çalışanlara faydası neler?

Çalışma kamplarının dikkat ettiği bir diğer husus da ekibin uluslararası olması. Her ülkeden aynı ekipte 1 veya 2 kişi bulunuyor. Bu sayede gençler hem çalışıyor hem dillerini geliştiriyor hem de iletişim becerilerini kullanmaya başlıyor.





Kampa nasıl katılırım?

En büyük gönüllü çalışma kamplarından biri Workaway. Birçok gönüllü çalışan adayı ve kamp kurucusunun buluştuğu Workaway ile istediğiniz çalışma programını istediğiniz ülkede bulabilirsiniz.

WorldWideHelpers isimli web sayfası ise Workaway benzeri çalışan dünya çapında bir diğer site. Helpx, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Free Volunteering ilanlarına bakabileceğiniz diğer internet siteleri. Yeri gelmişken belirtelim; bazı siteler üyelik için ücret alıyor ancak WWH’ye üye olurken herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.