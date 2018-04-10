Seyahati sevenler için 7 harika hediye

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahati sevenler için 7 harika hediye
Seyahat
Hürriyet Haber
10.04.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Sürekli gezmeyi ve yeni yerler görmeyi seven bir arkadaşınıza veya sevdiğinize hediye almanız mı gerekiyor? Karar vermeden önce bu listedeki önerilere bir göz atın. İşte size, Enuygun.com tarafından önerilen, seyahati seven macera tutkunlarını fazlasıyla mutlu edecek hediyeler…

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Powerbank

Çok gezenlerin bolca şarja ihtiyacı olur! Öyleyse seyahati seven arkadaşınıza bir powerbank alarak yolda cep telefonu ve fotoğraf makinesi gibi cihazlarını kolayca şarj etmesini sağlayabilirsiniz.

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Powerbank seçerken şarj kapasitesi mümkün olduğunca yüksek modellerden birini tercih etmeye çalışın. Böylece uzun yolculuklarda da rahatlıkla kullanılabilir. 

Işıklı dünya küresi

Sevdiğinize veya arkadaşınıza sonraki rotasını belirlerken ilham vermek isterseniz, dünya küresi tercih edebileceğiniz en iyi hediyelerden biri.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Son yıllarda tekrar popüler hale gelen dünya küresi ile Asya, Avrupa, Avustralya, Amerika yani tüm dünya her an sevdiğiniz kişinin elinin altında olacak. Üstelik ışıklı olanlardan aldığınızda aynı zamanda harika bir gece lambası olabilir. 

 

Seyahat kumbarası

Seyahat edenler için para biriktirmek de önemli bir konudur. Büyük bir kumbara alarak uçak bileti, otel ve diğer seyahat giderleri için para biriktirmesine yardım edebilirsiniz. ,,

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Kumbaranızı uçak veya bavul şeklinde seçerseniz, içine para atarken seyahat hayalleri kurmasını da sağlayabilirsiniz.

Boyun yastığı

Özellikle birkaç saat veya daha uzun süren uçak yolculuklarında boynu destekleyecek bir yastık hayat kurtarıcı olabiliyor.

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Bazı uçuşlarda yolculara kabin ekibi tarafından yastık ve battaniye verilse de her ihtimale karşı boynu kavrayan yastıklardan satın alabilir, konforlu bir yolculuk hediye edebilirsiniz.  

Uçak bileti

Sıkı bir seyahat tutkununa yeni bir seyahat hediye etmekten daha iyi ne olabilir! Sevdiğinize hep görmek istediği yere gidiş dönüş uçak bileti alarak daha önce hiç olmadığı kadar mutlu edebilirsiniz.

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Üstelik eğer kartınızda biriken puan veya mil varsa, bunları kullanarak fazla para ödemeden bilet satın alabilirsiniz.

Termos

Kışın içecekleri sıcak, yazınsa soğuk tutacak bir termos yolculukta herkesin işine yarar.

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Özellikle çay veya kahve içmeyi seven bir gezgin arkadaşınız varsa, üzerinde sevdiği takımın veya şehrin adı yazan bir termos hediye edin, yol boyunca yanından ayırmak istemeyecektir. 

Seyahat temalı kitap ve filmler

Seyahati seven birinin en fazla keyif alacağı şeylerden biri de yeni yolculuklar için ilham verecek filmleri izlemek veya kitapları okumaktır.

Seyahati sevenler için 7 harika hediye

Özellikle yakın zamanda görmeyi planladığı yeri biliyorsanız, orada geçen kitap veya filmlerden birini seçerek nokta atışı yapabilirsiniz. Örneğin Barselona’yı görmek isteyenler için meşhur Barselona filmi mükemmel bir hediye alternatifi olabilir. 

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