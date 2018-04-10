Seyahati sevenler için 7 harika hediye
Sürekli gezmeyi ve yeni yerler görmeyi seven bir arkadaşınıza veya sevdiğinize hediye almanız mı gerekiyor? Karar vermeden önce bu listedeki önerilere bir göz atın. İşte size, Enuygun.com tarafından önerilen, seyahati seven macera tutkunlarını fazlasıyla mutlu edecek hediyeler…
Powerbank
Çok gezenlerin bolca şarja ihtiyacı olur! Öyleyse seyahati seven arkadaşınıza bir powerbank alarak yolda cep telefonu ve fotoğraf makinesi gibi cihazlarını kolayca şarj etmesini sağlayabilirsiniz.
Powerbank seçerken şarj kapasitesi mümkün olduğunca yüksek modellerden birini tercih etmeye çalışın. Böylece uzun yolculuklarda da rahatlıkla kullanılabilir.
Işıklı dünya küresi
Sevdiğinize veya arkadaşınıza sonraki rotasını belirlerken ilham vermek isterseniz, dünya küresi tercih edebileceğiniz en iyi hediyelerden biri.
Son yıllarda tekrar popüler hale gelen dünya küresi ile Asya, Avrupa, Avustralya, Amerika yani tüm dünya her an sevdiğiniz kişinin elinin altında olacak. Üstelik ışıklı olanlardan aldığınızda aynı zamanda harika bir gece lambası olabilir.
Seyahat kumbarası
Seyahat edenler için para biriktirmek de önemli bir konudur. Büyük bir kumbara alarak uçak bileti, otel ve diğer seyahat giderleri için para biriktirmesine yardım edebilirsiniz. ,,
Kumbaranızı uçak veya bavul şeklinde seçerseniz, içine para atarken seyahat hayalleri kurmasını da sağlayabilirsiniz.
Özellikle birkaç saat veya daha uzun süren uçak yolculuklarında boynu destekleyecek bir yastık hayat kurtarıcı olabiliyor.
Bazı uçuşlarda yolculara kabin ekibi tarafından yastık ve battaniye verilse de her ihtimale karşı boynu kavrayan yastıklardan satın alabilir, konforlu bir yolculuk hediye edebilirsiniz.
Uçak bileti
Sıkı bir seyahat tutkununa yeni bir seyahat hediye etmekten daha iyi ne olabilir! Sevdiğinize hep görmek istediği yere gidiş dönüş uçak bileti alarak daha önce hiç olmadığı kadar mutlu edebilirsiniz.
Üstelik eğer kartınızda biriken puan veya mil varsa, bunları kullanarak fazla para ödemeden bilet satın alabilirsiniz.
Kışın içecekleri sıcak, yazınsa soğuk tutacak bir termos yolculukta herkesin işine yarar.
Özellikle çay veya kahve içmeyi seven bir gezgin arkadaşınız varsa, üzerinde sevdiği takımın veya şehrin adı yazan bir termos hediye edin, yol boyunca yanından ayırmak istemeyecektir.
Seyahat temalı kitap ve filmler
Seyahati seven birinin en fazla keyif alacağı şeylerden biri de yeni yolculuklar için ilham verecek filmleri izlemek veya kitapları okumaktır.
Özellikle yakın zamanda görmeyi planladığı yeri biliyorsanız, orada geçen kitap veya filmlerden birini seçerek nokta atışı yapabilirsiniz. Örneğin Barselona’yı görmek isteyenler için meşhur Barselona filmi mükemmel bir hediye alternatifi olabilir.
Kaynak: En uygun
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