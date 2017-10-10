Seyahate çıkmadan önce dikkat edilecek kurallar

Farklı ülkeleri ve kültürleri keşfetmek, gezmek, tatmak, yaşamak, deneyimlemek dünyanın en güzel şeyleri… Ülkeleri gezmenin bize neler kazandırdıkları saymakla bitmez. Bunlar iyi hoş ama seyahat planlamak pek de kolay iş değil. Öncesinde ciddi bir araştırma gerektiriyor. İşte size bu süreci kolaylaştıracak birkaç ipucu:



▪ Öncelikle nasıl bir tatile çıkmak istediğinize karar verin.



▪ Gözlerden uzak bir ortamda kafa mı dinlemek istiyorsunuz? Yoksa gezip tozup, kalabalığa karışıp, eğlencenin dibine mi vurmak istiyorsunuz?

▪ Nereye gideceğinize karar verin. Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı?

▪ Yurt dışına karar verdiyseniz vize ve pasaport işlemlerini önceden yapmalısınız. Hatta bazı ülkelerden vize alabilmek için aylar öncesinden başvuru yapmak gerekiyor.







▪ Gideceğiniz ülkenin para birimini öğrenin ve döviz kurlarını iyi takip edin. Güncel döviz kurunu bilmeden para bozdurmak istediğinizde ‘Exchange’ bürolarının kestiği komisyon ücretlerinin mağduru olabilirsiniz.

▪ Peki bireysel bir tatil mi, turla çıkılan tatil mi? Eğer turla çıkılan bir tatile karar verdiyseniz seyehat acentalarını da iyi araştırmak gerekiyor. Bunun için birçok sitedeki yorumlar sizi oldukça aydınlatacaktır.









▪ Bireysel bir gezi planlıyorsanız akıllı telefonunuza indireceğiniz HERE WeGo, Sygic Travel ve Voice Translator gibi offline navigasyon ve dil çeviri uygulamalar hayat kurtarıcı niteliktedir.









▪ Gideceğiniz yeri iyi araştırın. Gitmek için çok heveslenip sonrasında moral bozukluğu yaşamayın. Sizi neler beklediğini iyice öğrenin. Yemek kültürü size uygun olmayabilir. Böyle bir durumla baş edebilmek için seyahat öncesinde sizin damak tadınıza uygun restoranları araştırmanız çok iyi olacaktır. Bunun içinde akıllı telefon uygulamaları mevcut. Restoranları mutfak çeşidine, bütçeye ve konumuna göre kategorize edip ayrıca olumlu olumsuz yorumlarla çok yol gösterici oluyorlar.







▪ En önemlisi bütçenizi ayarlayın. Lüks otellerde konaklamak istemiyorsanız bütçenize uygun küçük ama sevimli butik otelleri tercih edebilirsiniz. Kalacağınız otel aslında tatilinizin nasıl geçeceğini etkileyen en önemli unsurdur. Temizlik, hizmet, yeme-içme vb. konularda hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız bazı güvenilir siteler size yol gösterici olacaktır. “Yok ben otel istemem, ev konforunda konaklayayım” derseniz de yerel halkın günlük, haftalık ve hatta aylık olarak kiraya verdikleri evlerde konaklayabilirsiniz.

▪ Gideceğiniz ülkede bir şehirden başka bir şehre bireysel olarak geçmek gibi bir düşünceniz varsa ‘Rome2rio’ şehirlerarası yolculukların hangi vasıta ile gidilirse kaç saat sürüldüğünü ve maliyetinin ne kadar olacağını sizin için hesaplayan bir program. Ucuz uçak bileti bulup gittiğiniz bir ülkede şehirler arası yolculuğunuzun uçak biletinizden pahalı olması gibi bir sürprizle karşılaşmamak için bir ön araştırma yapmanız her zaman faydalı olacaktır.









▪ Özellikle Avrupa seyahatlerinde şehir içi ulaşımlar için gittiğiniz şehrin günlük sınırsız iniş-biniş sağlayan kartlar olabilir. Bu tarz kartlar her zaman büyük avantaj sağlar. Muhakkak bir tane edinin.





▪ Gideceğiniz yerlerin özellikleri nelerdir? Muhakkak görülmesi gereken yerleri nelerdir? Ne yenir, ne içilir? Pahalı bir şehir midir? Bütün bunlar tatilinizin tadının kaçmaması için önceden araştırılması gereken noktalardır. Bunun için minik bir internet araştırması ile birçok seyahat blogu ve haber sitelerinden faydalanarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

▪ Gideceğiniz yerin sezonluk dönemleri olabilir. Bir valiziniz bir de siz hayalet bir şehirde gezinmek istemezseniz sezon zamanında gittiğinizden emin olun.









▪ Valizini hazırlamayı son güne bırakmayın. Yoksa almayı unuttuğunuz ve sizin için önemli olan şeyler yüzünden tatiliniz boyunca evinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

▪Yol her zaman açıktır. Siz yeter ki o ilk adımı atın; cesaret edin ve gerekli hazırlıkları yapın. Haritanız ve sırt çantanız en yakın arkadaşınız olacaktır. Keyifli yolcuklar…



Fotoğraflar: Gamze BEYAZ





