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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar
Seyahat
Hürriyet Haber
13.07.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Yaz geldi, seyahatler arttı... Arabada, uçakta, otobüste, trende veya gemide yolculuk yaparken geçireceğiniz uzun saatlerde, streç filme sarıp çaktırmadan atıştırabileceğiniz tarifleri sizler için derledik.Afiyet olsun...

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1- Mini mini dürümler

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Mini Dürüm Tarifi

Malzemeler:

  • 6 lavaş
  • 2 su bardağı doğranmış domates
  • Yarım su bardağı mayonez
  • 2 buçuk su bardağı kıyılmış marul
  • Tuz
  • Karabiber

Tarif:

Lavaş dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemeyi lavaşların içine sarıp lavaşlarımızı 3'e bölerek streç filme sarıyoruz.

2- Şekeri düşenlere çıtır çıtır atıştırmalık

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Damla Çikolatalı Mini Kurabiye Tarifi

Malzemeler:

  • 100 gr margarin
  • 100 gr toz şeker
  • yumurta
  • 125 gram un
  • 100 gr iri çekilmiş fındık
  • 25 gr ince çekilmiş fındık
  • tatlıkaşığı kabartma tozu
  • 50 gr çekilmiş ceviz
  • 100 gr damla çikolata
  • Tuz
  • Vanilya

Tarif:

Bütün malzemeleri hep beraber yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan küçük parçalar alarak avucumuzun içinde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsimize aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 130 derecedeki fırınımızda 25 dk pişiriyoruz.

3- Kaşar peyniri ve maydanoz varsa işin içinde...

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Kaşar Peynirli Lokmalık Tarifi

Malzemeler:

  • Dilediğiniz kadar sandviç ekmeği
  • Kaşar peyniri
  • Kıyılmış maydanoz
  • Tuz

Tarif:

Sandviç ekmeklerimizi muffin kalıplarına sığacak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz ekmekleri kalıbın içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üzerine rendelediğimiz kaşar peynirlerinden ekleyip maydanozları ve tuzumuzu da serptikten sonra 180 derecede kaşar peynirlerin üstü kızarana dek pişiriyoruz.

 

4- Havalı bir yolculuk için

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Sandviç Muffin Tarifi

Malzemeler:

  • yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 buçuk su bardağı un
  • çaybardağı sıvı yağ
  • 2/3 su bardağı süt
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Dolgu Malzemeleri:

  • Vanilyalı puding
  • Çilek reçeli

Üst Malzemeleri:

  • Çilek
  • Pudra şekeri

Tarif:

Yumurtayla şekeri çırpıyoruz. İçine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra un vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Tüm malzemeler eklendikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişen keklerimiz soğuduktan sonra keklerimizi ortandan ikiye ayırıyoruz. Hazırladığımız vanilyalı pudingi keklerimizin tabanına sürüp üzerine çilek reçeli ekliyoruz. Keklerin diğer yarısını üzerine kapatıp doğradığımız çilekle ve pudra şekeri ile süslüyoruz.

 

5- Yolculuğun nasıl geçtiğini hissettirmeyecek stres atıcı cipsler

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Ispanak Cipsi Tarifi

Malzemeler:

  • 100 gr körpe ıspanak
  • çaykaşığı
  • zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Tarif:

Ispanakları yıkayıp kağıt havlu ile kurutuyoruz. Ispanakları bir kaba alıp 1 çay kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiberle karıştırıyoruz ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 30 dakika ıspanak yaprakları çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz.

6- Yanında kutu içeceklerle tam bir öğün bile olur bu

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Mini Pizza Tarifi

Malzemeler:

  • 8 lavaş
  • 1 su bardağı domates sosu
  • 3/4 su bardağı kıyılmış mozzarella peyniri
  • Çeyrek su bardağı rendelenmiş parmesan
  • Dilimlenmiş sosis
  • Kıyılmış maydanoz

Tarif:

Lavaşlarımızı muffin kalıplarına sığacak şekilde yuvarlak biçimde kesiyoruz. Kestiğimiz lavaşları yapışmaz sprey sıktığımız muffin kalıplarına yerleştiriyoruz. Her birinin üzerine birer yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyip yayıyoruz. Peynirlerimizi, sosislerimizi ve kıyılmış maydanozlarımızı da yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.

7- Yolda çikolata arayana

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Kakaolu Şekerleme Tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • Çeyrek su bardağı kakao
  • Yarım çaykaşığı vanilya
  • 1/8 bardak süt
  • 1+3/4 su bardağı pudra şeker
  • 1 çay bardağı kıyılmış ceviz

Tarif:

Ceviz hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırıyoruz. Tereyağı eriyip homojen bir karışım elde ettiğimizde cevizi de ilave ediyoruz ve daha önceden yağladığımız kalıba karışımı döküyoruz. Şekerleme, yeteri kadar sertleştiğinde kalıptan çıkartıp dilimliyoruz.

8- Eğlenceli bir yolculuk sizi bekliyor olacak

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Baharatlı Nohut Tarifi

Malzemeler:

  • 1 buçuk su bardağı haşlanmış nohut
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Kekik
  • 1 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Tarif:

Haşlanmış nohutu derin bir kaba alıyoruz. Zeytinyağı ve tuzu baharatlarla birlikte ekleyip iyice harmanlıyoruz. Galeta ununu da üstüne serpip iyice karıştırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayıyoruz. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.

9- Uzun yollarda size enerji sağlayan tarif

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Fındıklı Granola Tarifi

Malzemeler:

Tarif:

Fındıkları bir fırın tepsisine alıp 5 dakika kadar 190 derecede fırınlıyoruz. Bir havlu yardımıyla fındıklarımızı ovalayarak kabuklarını ayıklıyoruz. Fındıkları kıyıp ayrı bir kasede tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kasesinde de un,yumurta, yulaf, bal, kuru üzüm, vanilya esansı ve tuzu karıştırıp diğer karışımla karıştırıyoruz. Fındıkları da ekleyip karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine toplar haline getirerek diziyoruz fırına verip pişiriyoruz.

10- Çıtır çıtır krakerler

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Tuzlu Kraker Tarifi

Malzemeler:

  • 1 buçuk su bardağı un
  • Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • tatlıkaşığı kaşığı ince kıyılmış biberiye 
  • 3 buçuk yemek kaşığı tereyağı
  • Çeyrek su bardağı krema
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber

Tarif:

Derin bir kapta un, parmesan peyniri, biberiye, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Ardından parçalara böldüğümüz tereyağını ekliyoruz. Hamur topaklanmaya başlayınca kremayı da ilave ediyoruz. Hamuru unlanmış mutfak tezgahının üzerinde 1 cm kalınlıkta merdane yardımıyla açıyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla ufak kareler şeklinde kesiyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve üzerin hafif tuz serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz.

11- Çikolata değil de karamel isteriz diyene

Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar

Karamelli Şekerleme Tarifi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı beyaz damla çikolata
  • 340 gr yoğunlaştırılmış süt
  • 60 gr tereyağı
  • Yarım tatlıkaşığı vanilya özü
  • Yarım su bardağı karamel sosu

Tarif:

Beyaz damla çikolata, yoğunlaştırılmış süt ve tereyağını bir kaba alıp benmari usulü eritiyoruz. Vanilya özünü ilave edip karıştırıyoruz.  Harcı yağlı kağıt serili bir tepsiye 2 cm kalınlığında yayıyoruz. Üzerine karamel sosu döküp bıçak yardımı şekiller veriyoruz. Buzdolabına alıp 6 saat bekletip küçük kareler kesip sararak çantamıza atıyoruz.

 

 

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