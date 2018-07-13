Seyahate çıkarken yanınıza yolluk olarak yapabileceğiniz atıştırmalıklar
Yaz geldi, seyahatler arttı... Arabada, uçakta, otobüste, trende veya gemide yolculuk yaparken geçireceğiniz uzun saatlerde, streç filme sarıp çaktırmadan atıştırabileceğiniz tarifleri sizler için derledik.Afiyet olsun...
1- Mini mini dürümler
Mini Dürüm Tarifi
Malzemeler:
- 6 lavaş
- 2 su bardağı doğranmış domates
- Yarım su bardağı mayonez
- 2 buçuk su bardağı kıyılmış marul
- Tuz
- Karabiber
Tarif:
Lavaş dışındaki tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız malzemeyi lavaşların içine sarıp lavaşlarımızı 3'e bölerek streç filme sarıyoruz.
2- Şekeri düşenlere çıtır çıtır atıştırmalık
Damla Çikolatalı Mini Kurabiye Tarifi
Malzemeler:
- 100 gr margarin
- 100 gr toz şeker
- 1 yumurta
- 125 gram un
- 100 gr iri çekilmiş fındık
- 25 gr ince çekilmiş fındık
- 1 tatlıkaşığı kabartma tozu
- 50 gr çekilmiş ceviz
- 100 gr damla çikolata
- Tuz
- Vanilya
Tarif:
Bütün malzemeleri hep beraber yoğuruyoruz. Daha sonra hamurdan küçük parçalar alarak avucumuzun içinde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsimize aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 130 derecedeki fırınımızda 25 dk pişiriyoruz.
3- Kaşar peyniri ve maydanoz varsa işin içinde...
Kaşar Peynirli Lokmalık Tarifi
Malzemeler:
- Dilediğiniz kadar sandviç ekmeği
- Kaşar peyniri
- Kıyılmış maydanoz
- Tuz
Tarif:
Sandviç ekmeklerimizi muffin kalıplarına sığacak şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz ekmekleri kalıbın içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üzerine rendelediğimiz kaşar peynirlerinden ekleyip maydanozları ve tuzumuzu da serptikten sonra 180 derecede kaşar peynirlerin üstü kızarana dek pişiriyoruz.
4- Havalı bir yolculuk için
Sandviç Muffin Tarifi
Malzemeler:
- 2 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 buçuk su bardağı un
- 1 çaybardağı sıvı yağ
- 2/3 su bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Dolgu Malzemeleri:
- Vanilyalı puding
- Çilek reçeli
Üst Malzemeleri:
- Çilek
- Pudra şekeri
Tarif:
Yumurtayla şekeri çırpıyoruz. İçine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra un vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Tüm malzemeler eklendikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişen keklerimiz soğuduktan sonra keklerimizi ortandan ikiye ayırıyoruz. Hazırladığımız vanilyalı pudingi keklerimizin tabanına sürüp üzerine çilek reçeli ekliyoruz. Keklerin diğer yarısını üzerine kapatıp doğradığımız çilekle ve pudra şekeri ile süslüyoruz.
5- Yolculuğun nasıl geçtiğini hissettirmeyecek stres atıcı cipsler
Ispanak Cipsi Tarifi
Malzemeler:
- 100 gr körpe ıspanak
- 1 çaykaşığı
- zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Tarif:
Ispanakları yıkayıp kağıt havlu ile kurutuyoruz. Ispanakları bir kaba alıp 1 çay kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiberle karıştırıyoruz ve pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 120 derecelik fırında 30 dakika ıspanak yaprakları çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz.
6- Yanında kutu içeceklerle tam bir öğün bile olur bu
Mini Pizza Tarifi
Malzemeler:
- 8 lavaş
- 1 su bardağı domates sosu
- 3/4 su bardağı kıyılmış mozzarella peyniri
- Çeyrek su bardağı rendelenmiş parmesan
- Dilimlenmiş sosis
- Kıyılmış maydanoz
Tarif:
Lavaşlarımızı muffin kalıplarına sığacak şekilde yuvarlak biçimde kesiyoruz. Kestiğimiz lavaşları yapışmaz sprey sıktığımız muffin kalıplarına yerleştiriyoruz. Her birinin üzerine birer yemek kaşığı kadar domates sosu ekleyip yayıyoruz. Peynirlerimizi, sosislerimizi ve kıyılmış maydanozlarımızı da yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz.
7- Yolda çikolata arayana
Kakaolu Şekerleme Tarifi
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- Çeyrek su bardağı kakao
- Yarım çaykaşığı vanilya
- 1/8 bardak süt
- 1+3/4 su bardağı pudra şeker
- 1 çay bardağı kıyılmış ceviz
Tarif:
Ceviz hariç tüm malzemeyi bir kaba alıp karıştırıyoruz. Tereyağı eriyip homojen bir karışım elde ettiğimizde cevizi de ilave ediyoruz ve daha önceden yağladığımız kalıba karışımı döküyoruz. Şekerleme, yeteri kadar sertleştiğinde kalıptan çıkartıp dilimliyoruz.
8- Eğlenceli bir yolculuk sizi bekliyor olacak
Baharatlı Nohut Tarifi
Malzemeler:
- 1 buçuk su bardağı haşlanmış nohut
- Karabiber
- Pulbiber
- Kekik
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- 1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Tarif:
Haşlanmış nohutu derin bir kaba alıyoruz. Zeytinyağı ve tuzu baharatlarla birlikte ekleyip iyice harmanlıyoruz. Galeta ununu da üstüne serpip iyice karıştırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yayıyoruz. 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.
9- Uzun yollarda size enerji sağlayan tarif
Fındıklı Granola Tarifi
Malzemeler:
- 100 gr fındık
- 100 gr tereyağı
- 200 gr esmer şeker
- 1 yumurta
- 1 çaykaşığı vanilya esansı
- 1 yemek kaşığı bal
- 125 gr un
- 125 gr yulaf
- Tuz
- 100 gr kuru üzüm
Tarif:
Fındıkları bir fırın tepsisine alıp 5 dakika kadar 190 derecede fırınlıyoruz. Bir havlu yardımıyla fındıklarımızı ovalayarak kabuklarını ayıklıyoruz. Fındıkları kıyıp ayrı bir kasede tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla iyice çırpıyoruz. Başka bir karıştırma kasesinde de un,yumurta, yulaf, bal, kuru üzüm, vanilya esansı ve tuzu karıştırıp diğer karışımla karıştırıyoruz. Fındıkları da ekleyip karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine toplar haline getirerek diziyoruz fırına verip pişiriyoruz.
10- Çıtır çıtır krakerler
Tuzlu Kraker Tarifi
Malzemeler:
- 1 buçuk su bardağı un
- Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1 tatlıkaşığı kaşığı ince kıyılmış biberiye
- 3 buçuk yemek kaşığı tereyağı
- Çeyrek su bardağı krema
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
Tarif:
Derin bir kapta un, parmesan peyniri, biberiye, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Ardından parçalara böldüğümüz tereyağını ekliyoruz. Hamur topaklanmaya başlayınca kremayı da ilave ediyoruz. Hamuru unlanmış mutfak tezgahının üzerinde 1 cm kalınlıkta merdane yardımıyla açıyoruz. Daha sonra bıçak yardımıyla ufak kareler şeklinde kesiyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve üzerin hafif tuz serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz.
11- Çikolata değil de karamel isteriz diyene
Karamelli Şekerleme Tarifi
Malzemeler:
- 3 su bardağı beyaz damla çikolata
- 340 gr yoğunlaştırılmış süt
- 60 gr tereyağı
- Yarım tatlıkaşığı vanilya özü
- Yarım su bardağı karamel sosu
Tarif:
Beyaz damla çikolata, yoğunlaştırılmış süt ve tereyağını bir kaba alıp benmari usulü eritiyoruz. Vanilya özünü ilave edip karıştırıyoruz. Harcı yağlı kağıt serili bir tepsiye 2 cm kalınlığında yayıyoruz. Üzerine karamel sosu döküp bıçak yardımı şekiller veriyoruz. Buzdolabına alıp 6 saat bekletip küçük kareler kesip sararak çantamıza atıyoruz.
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