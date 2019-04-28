Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu! DÃ¶rt saatte BoÄŸaziÃ§i tarihi...

Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu! Dört saatte BoÄŸaziçi tarihi...
Gazetemizde her hafta yer alan â€˜BurasÄ± Neresiâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶dÃ¼l kazanan okurlarÄ±mÄ±zla, Saffet Emre TonguÃ§â€™un â€˜Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ve YalÄ±larÄ±â€™ turunda bir araya geldik. HÃ¼rriyet Seyahat yazarlarÄ± ve okurlarla birlikte geziye katÄ±lan 200â€™den fazla kiÅŸi, BoÄŸazâ€™Ä±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.
Gazetemizin arka kapaÄŸÄ±nda yer alan â€˜BurasÄ± Neresiâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, her hafta dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik yerlerinden fotoÄŸraflar yayÄ±mlayÄ±p neresi olduÄŸunu soruyoruz. YÃ¼zlerce okurumuz her hafta yanÄ±tlarÄ±nÄ± bize gÃ¶nderiyor. DoÄŸru yanÄ±tÄ± veren â€˜ÅŸanslÄ±â€™ okurlarÄ±mÄ±z da Saffet Emre TonguÃ§â€™un turlarÄ±ndan birine katÄ±lmaya hak kazanÄ±yor.Â
TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi rehberlerinden biri olan Saffet Emre TonguÃ§, gazetemizin dÃ¼zenli yazarÄ±. BoÄŸazâ€™Ä± ve yalÄ±larÄ±Â anlattÄ±ÄŸÄ± tur, KraliÃ§e II. Elizabeth baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli devlet adamlarÄ±nÄ± ve Ã¼nlÃ¼lerini aÄŸÄ±rlayan Keyif Style isimli teknede gerÃ§ekleÅŸti.Â KabataÅŸâ€™tan baÅŸlayan ve dÃ¶rt saat sÃ¼ren gezide TonguÃ§, BoÄŸazâ€™daki 600 yalÄ± hakkÄ±nda tek tek bilgi verdi. Pek Ã§oÄŸunun tarihi hikÃ¢yesini, sahiplerini anlattÄ±. Tekne SabancÄ±, KoÃ§, Boyner, Karaca gibi Ã¼nlÃ¼ ailelere ait yalÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken buralarda Ã§ekilen filmlerden bile bahsetti.Â
Her biri baÅŸka bir dÃ¼nya
Toplam 33 km. uzunluÄŸundaki BoÄŸaz boyunca sÄ±ralanan yalÄ±larÄ±n en eskisi KÃ¶prÃ¼lÃ¼ YalÄ±sÄ±. 1690 tarihli.Â En pahalÄ±sÄ± ise â€˜Erbilgin YalÄ±sÄ±â€™. AsÄ±l adÄ± Åžehzade Burhanettin olan yalÄ±yÄ± 150 milyon dolara KatarlÄ±lar aldÄ±. BoÄŸazâ€™Ä±n diÄŸer Ã¶nemli yalÄ±larÄ±ndan bazÄ±larÄ±: Rahmi KoÃ§â€™a ait Kandilliâ€™deki Kont Ostrorog YalÄ±sÄ±, Suzan SabancÄ± DinÃ§erâ€™e ait Ahmet Afif PaÅŸa YalÄ±sÄ±, Demet SabancÄ± Ã‡etindoÄŸanâ€™a ait Zarif Mustafa PaÅŸa YalÄ±sÄ±...Â Ä°kinci KÃ¶prÃ¼â€™nÃ¼n altÄ±ndaki Tophane MÃ¼ÅŸiri Zeki PaÅŸa YalÄ±sÄ± halen satÄ±lÄ±k... FiyatÄ± 115 milyon dolar. Almak isteyenlere duyurulur...
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