Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu! DÃ¶rt saatte BoÄŸaziÃ§i tarihi...

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu! Dört saatte BoÄŸaziçi tarihi...
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.04.2019 - 08:28, Son GÃ¼ncelleme:

Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu! Dört saatte BoÄŸaziçi tarihi...

Gazetemizde her hafta yer alan â€˜BurasÄ± Neresiâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶dÃ¼l kazanan okurlarÄ±mÄ±zla, Saffet Emre TonguÃ§â€™un â€˜Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ve YalÄ±larÄ±â€™ turunda bir araya geldik. HÃ¼rriyet Seyahat yazarlarÄ± ve okurlarla birlikte geziye katÄ±lan 200â€™den fazla kiÅŸi, BoÄŸazâ€™Ä±n keyfini Ã§Ä±kardÄ±.

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Gazetemizin arka kapaÄŸÄ±nda yer alan â€˜BurasÄ± Neresiâ€™ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, her hafta dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik yerlerinden fotoÄŸraflar yayÄ±mlayÄ±p neresi olduÄŸunu soruyoruz. YÃ¼zlerce okurumuz her hafta yanÄ±tlarÄ±nÄ± bize gÃ¶nderiyor. DoÄŸru yanÄ±tÄ± veren â€˜ÅŸanslÄ±â€™ okurlarÄ±mÄ±z da Saffet Emre TonguÃ§â€™un turlarÄ±ndan birine katÄ±lmaya hak kazanÄ±yor.Â

Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu DÃ¶rt saatte BoÄŸaziÃ§i tarihi...


TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi rehberlerinden biri olan Saffet Emre TonguÃ§, gazetemizin dÃ¼zenli yazarÄ±. BoÄŸazâ€™Ä± ve yalÄ±larÄ±Â anlattÄ±ÄŸÄ± tur, KraliÃ§e II. Elizabeth baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli devlet adamlarÄ±nÄ± ve Ã¼nlÃ¼lerini aÄŸÄ±rlayan Keyif Style isimli teknede gerÃ§ekleÅŸti.Â KabataÅŸâ€™tan baÅŸlayan ve dÃ¶rt saat sÃ¼ren gezide TonguÃ§, BoÄŸazâ€™daki 600 yalÄ± hakkÄ±nda tek tek bilgi verdi. Pek Ã§oÄŸunun tarihi hikÃ¢yesini, sahiplerini anlattÄ±. Tekne SabancÄ±, KoÃ§, Boyner, Karaca gibi Ã¼nlÃ¼ ailelere ait yalÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼nden geÃ§erken buralarda Ã§ekilen filmlerden bile bahsetti.Â 

Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu DÃ¶rt saatte BoÄŸaziÃ§i tarihi...


Her biri baÅŸka bir dÃ¼nya
Toplam 33 km. uzunluÄŸundaki BoÄŸaz boyunca sÄ±ralanan yalÄ±larÄ±n en eskisi KÃ¶prÃ¼lÃ¼ YalÄ±sÄ±. 1690 tarihli.Â  En pahalÄ±sÄ± ise â€˜Erbilgin YalÄ±sÄ±â€™. AsÄ±l adÄ± Åžehzade Burhanettin olan yalÄ±yÄ± 150 milyon dolara KatarlÄ±lar aldÄ±. BoÄŸazâ€™Ä±n diÄŸer Ã¶nemli yalÄ±larÄ±ndan bazÄ±larÄ±: Rahmi KoÃ§â€™a ait Kandilliâ€™deki Kont Ostrorog YalÄ±sÄ±, Suzan SabancÄ± DinÃ§erâ€™e ait Ahmet Afif PaÅŸa YalÄ±sÄ±, Demet SabancÄ± Ã‡etindoÄŸanâ€™a ait Zarif Mustafa PaÅŸa YalÄ±sÄ±...Â  Ä°kinci KÃ¶prÃ¼â€™nÃ¼n altÄ±ndaki Tophane MÃ¼ÅŸiri Zeki PaÅŸa YalÄ±sÄ± halen satÄ±lÄ±k... FiyatÄ± 115 milyon dolar. Almak isteyenlere duyurulur...

Seyahat okurlarÄ± buluÅŸtu DÃ¶rt saatte BoÄŸaziÃ§i tarihi...


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