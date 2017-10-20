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Seyahat Listenizin İlk Sırasına Alın

Her şeyden önce şunu söylemek lazım, ‘yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem; ama San Sebastian’ın mutlulukla bir ilgisi olmalı’. Büyük usta Cemal Süreyya’ya ait ve benim biraz modifiye ettiğim bu cümle seyahat takımı olarak San Sebastian’a yaptığımız seyahati çok güzel özetliyor. Bu şehir bence tam anlamıyla bir yeme-içme başkenti. İspanya’da tapas olarak bilinen küçük atıştırmalıklar burada Baskça pintxos olarak adlandırılmış. Benim favorilerim Ganbara ve ve Bartolo oldu. İkisi de Plaza de la Constitucion çevresinde yer alıyor ve bir birine çok yakın. Bunun yanında bir sürü Michelin yıldızlı restoran var ancak bu restoranlara gitmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Hürriyet Haber
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Yemeklerle ilgili unutamadığım bir yer de San Sebastian Bilbao yolu üzerinde yer alan Axpe adındaki küçük bir kasabada yer alan Etxebarri oldu. Sahibi Victor için tam bir ızgara dehası desem sanırım çok abartmış olmam. Orada yediğimiz dana kaburganın lezzetini tarif etmemin imkanı yok. Sadece tadım menüsü tercih edebileceğiniz bu restorana giderken minimum 176 Euro’yu gözden çıkartmanız gerekiyor ama eğer bütçeniz yetiyorsa kesinlikle verdiğiniz paraya değeceğine emin olabilirsiniz.

Seyahat Listenizin İlk Sırasına Alın

Yemekler dışında San Sebastian’a gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir yer de Monte İgueldo. Burası San Sebastian’ın seyir terası olarak kabul ediliyor. Benim gibi fotoğraf çekme tutkunları için bulunmaz bir nimet. Burada 3.15 euro ödeyerek(gidiş-dönüş toplam fiyattır) bir finikülerle çıkabilir, karşınıza çıkacak nefes kesici manzarada birkaç gün batımı karesi yakalayabilirsiniz.

Seyahat Listenizin İlk Sırasına Alın

Kısaca bir yemek tutkunuysanız ve bunun için ülke değiştirecek kadar iddialıysanız San Sebastian’ı listenizin ilk sırasına ekleyin derim.

 

Kaynak:

VodafoneRedDünya Avucunuzda
ItalyaItalya
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Dünya Avucunuzda Başladı; İlk Durak San Sebastian
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