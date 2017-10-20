Seyahat Listenizin İlk Sırasına Alın

Yemeklerle ilgili unutamadığım bir yer de San Sebastian Bilbao yolu üzerinde yer alan Axpe adındaki küçük bir kasabada yer alan Etxebarri oldu. Sahibi Victor için tam bir ızgara dehası desem sanırım çok abartmış olmam. Orada yediğimiz dana kaburganın lezzetini tarif etmemin imkanı yok. Sadece tadım menüsü tercih edebileceğiniz bu restorana giderken minimum 176 Euro’yu gözden çıkartmanız gerekiyor ama eğer bütçeniz yetiyorsa kesinlikle verdiğiniz paraya değeceğine emin olabilirsiniz.







Yemekler dışında San Sebastian’a gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir yer de Monte İgueldo. Burası San Sebastian’ın seyir terası olarak kabul ediliyor. Benim gibi fotoğraf çekme tutkunları için bulunmaz bir nimet. Burada 3.15 euro ödeyerek(gidiş-dönüş toplam fiyattır) bir finikülerle çıkabilir, karşınıza çıkacak nefes kesici manzarada birkaç gün batımı karesi yakalayabilirsiniz.







Kısaca bir yemek tutkunuysanız ve bunun için ülke değiştirecek kadar iddialıysanız San Sebastian’ı listenizin ilk sırasına ekleyin derim.