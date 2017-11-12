Seyahat etkinlik ve fırsatları

İstanbul Avrupa’nın dördüncü şehri oldu

Euromonitor tarafından hazırlanan ve ilkelerin istatistiksel turizm verilerinden derlenen ‘Top 100 Destinasyon 2017’ raporu belli oldu. Avrupa’daki top 10 şehir sırlamasında ilk sırada Londra yer alırken, İstanbul dört, Antalya ise dokuzuncu sırada yer aldı.

Rapor oldukça kapsayıcı nitelikte. Hem turizm hem de start-upların desteklendiği ülkeler, coğrafi bölgelere göre nelerin neyi etkilediği ve mobil kullanımlar gibi birçok konuda coğrafi veri sağlıyor. ‘Top 100 dünya sıralaması’nda ise İstanbul 15, Antalya 29, Edirne 68’inci sırada yer alıyor. Raporda Türkiye açısında en şaşırtıcı sonuç ise Artvin… Heraklion, Atina, Budapeşte ve Madrid ile birlikte en güçlü performans gösteren beş şehir arasında yer alıyor. Damla Kiremitçi

Hafta sonunun en yeşil ve kültür dolu turu

Jolly Tur, hafta sonunda şehrin stresinden uzaklaşmak, yakınlarda kısa bir mola vermek için her cumartesi İstanbul ve Bursa’dan hareketle ‘Taraklı ve Göynük Turu’ düzenliyor. Hem tarih kokan hem de doğasıyla insana huzur veren bu turda, eski bir Osmanlı geleneği olarak fethedilen toprağa dikilen 7 asırlık çınar ağacı, Mimar Sinan’ın çizimini yaptığı Yunus Paşa Camii, Gazi Süleyman Paşa Hamamı ve Camii, Akşemsettin Türbesi, Zafer Kulesi ve etrafı güzel çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü göreceğiniz yerden bazıları… Fiyatı: 129 TL. (jollytur.com)









Türkiye’nin en iyi iş oteli: Wyndham

‘Turizm dünyasının Oscarı’ olarak kabul edilen ‘World Travel Awards 2017’de, Türkiye’nin en iyi iş oteli Wyndham Grand İstanbul seçildi. Kentin en prestijli otellerinin başında gelen Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel; Kalamış Marina’ya komşu lokasyonu ve Marmara Denizi manzarası eşliğinde Doğu ile Batı’nın kesiştiği noktaya zahmetsizce kavuşma imkânı sunuyor. (wyndhamhotels.com)









En lezzetli mönülü treni

Hilton İstanbul Bomonti’deki ‘The Globe Restaurant’, kasım ayı itibariyle her cuma ve cumartesi ‘Orient Express Mönü’ servis etmeye başlıyor. İlk seferini 1883 yılında Paris’ten aktarmalı olarak İstanbul’a yapan Orient Express’ten ilham alan mönüde ana yemek ve tatlı seçmeli seçenekler sunuluyor. Füme ördek ciğeri ile Lyon usulü soğan konsom çorba; İngiliz usulü bezelye püresi ve deniz yosunu ile servis edilen tütsülenmiş somon; Fransız usulü kurutulmuş deniz tarağı gibi lezzetlerden oluşan menü oldukça zengin. Bu orijinal ziyafetin kişi başı fiyatı ise 125 TL. (orientexpresshotel.com)







