Seyahat etkinliği ve fırsatlar

Dağ, tepe, taş, koş!

Dünya üzerindeki sayılı oksijen kaynaklarından Kaz Dağları 2-3 Aralık’ta ‘İda Ultra Maraton’una ev sahipliği yapacak. Yeşilyurt Köyü’nden başlayacak ve Adatepe, Altınoluk, Güre’de bitecek üç farklı, birbirinden zorlu parkur tüm doğa ve sporseverler için harika bir deneyim sunuyor. (www.idaultra.com)









En iyiler sıralandı

Dünyanın en büyük turizm değerlendirme sitesi ‘TripAdvisor’ın düzenlediği ve milyonlarca kullanıcının oy verdiği yarışmada ‘Radisson Blu Hotel Kayseri’ dünyanın en iyi üçüncü Radisson Blu Hotel’i seçildi. Chicago, Moskova, Sydney, Paris, Londra gibi şehirleri geride bırakan otel sıralamada ilk 10’a giren tek Türk temsilcisi oldu. (www.radissonblu.com)









Burada sonbahar Savanada ilkbahar

Kışın etkilerini yavaşça hissetmeye başladığımız bu günlerde Güney Afrika’da tüm ihtişamıyla bahar ve bolluk dönemi başlıyor. Tatilbudur.com’un 9-16 Aralık’ta gerçekleştireceği Güney Afrika turunda Johannesburg, Sun City, Ümit Burnu gibi şehir durakları yanı sıra aslan, leopar, fil, hipopotam, aslan, buffalolara yüz yüze gelme imkanı sizleri bekliyor. (Fiyatı: 7060 TL – www.tatilbudur.com)









Aman parmaklara dikkat!

Üst üste 22 yıl boyunca Oscar ödül törenlerinin resmi partilerini düzenleyen, iki Michelin yıldızlı şef Wolfgang Puck’ın ikonik restoranı Spago 35. yılını kutluyor. ‘The St. Regis İstanbul’un teras katında bulunan restoranda ‘Journey’ isimli özel mönü 1 yıl boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak. (Bir kişi için 300 TL – www.thestregisistanbul.com)









Kutsala giden yol…

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü işbirliğiyle hazırladığı ‘Haremeyn, Hac; Mukaddes Yolculuk’ sergisi 13-30 Kasım’da Gaziantep Sanat Merkezi’nde görücüye sunulacak. Osmanlı döneminde yapılan Hac yolculuğunun zorlukları ve farklılıklarını obje, fotoğraf, afiş, kartpostal gibi belgelerle sergilenecek. (www.gasmek.com.tr)