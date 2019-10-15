Sevimli 'Azman' otostopla TÃ¼rkiye'yi geziyor

Artvin Arhavi Devlet Hastanesi Acil SaÄŸlÄ±k hizmetlerinde gÃ¶rev yapan 24 yaÅŸÄ±ndaki pratisyen hekim Hamza Mutlu ve aynÄ± hastanenin kadÄ±n hastalÄ±klarÄ± ve doÄŸum servisinde ebe olarak Ã§alÄ±ÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± Ã–zge KÃ¼bra Mace, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce otostopla TÃ¼rkiye'yi gezmeye baÅŸladÄ±. Hastaneden arta kalan zamanlarÄ±nÄ± ÅŸehir ÅŸehir gezerek geÃ§iren doÄŸa tutkunlarÄ± Mutlu ve Mace, yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt ay Ã¶nce Artvin'de bir sokakta annesi tarafÄ±ndan terk edilmiÅŸ halde kedi yavrusu buldu. Kediyi bulunduÄŸu yerden alarak bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen Mutlu ve Mace, "Azman" adÄ±nÄ± verdikleri kediyi bir sÃ¼re sonra zaman zaman bisiklet veya otostopla yaptÄ±klarÄ± kÄ±sa mesafeli yolculuklara Ã§Ä±kardÄ±. Seyahatleri sÄ±rasÄ±nda Azman'Ä± taÅŸÄ±ma kabÄ± yerine sÄ±rt Ã§antasÄ±nda taÅŸÄ±yan Mutlu ve Mace, kendilerine hem can dost hem de yol arkadaÅŸÄ± olan kediyle bugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 14 ÅŸehri gezdi.

Mutlu ve Mace sayesinde Van baÅŸta olmak Ã¼zere, Rize, Erzurum, Kars, BingÃ¶l, Samsun, DiyarbakÄ±r, Giresun, Trabzon ve Mardin gibi birÃ§ok ÅŸehri gezen Azman, TÃ¼rkiye'yi gezmeyi sÃ¼rdÃ¼ren arkadaÅŸlarÄ± ile son olarak otostop ile Artvin'den yola Ã§Ä±karak Tunceli'nin OvacÄ±k ilÃ§esine geldi. DoÄŸal gÃ¼zellikleriyle adÄ±ndan sÃ¶z ettiren OvacÄ±k'taki Munzur GÃ¶zeleri'ni ziyaret eden iki arkadaÅŸ ve Azman, burada bir sÃ¼re vakit geÃ§irdikten sonra GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'daki illeri gezmek iÃ§in otostop yaparak bindikleri araÃ§ ile ilÃ§eden ayrÄ±ldÄ±. Ã–zge KÃ¼bra Mace, AA muhabirine, otostopla TÃ¼rkiye'yi gezmenin hayallerinden biri olduÄŸunu sÃ¶yledi. ArkadaÅŸÄ± Hamza Mutlu ile yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r gezi turlarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mace, "Azman Ã¶nce bisikletin Ã¼zerinde durmaya alÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra ben ve Hamza uzak ÅŸehirlere gitmeye karar verdik. Azman'Ä± evde tek baÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±p gitmeye ya da birine teslim etmeye gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z razÄ± olmadÄ±. Biz de o yÃ¼zden yanÄ±mÄ±za aldÄ±k ve otostopla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birkaÃ§ kÄ±sa mesafeli yolculuÄŸa Ã§Ä±kardÄ±k. BaktÄ±k yolculuklarda sÄ±kÄ±ntÄ± olmuyor, o ÅŸekilde devam ettik." dedi.

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"Azman ile yaÅŸamaktan mutluyuz"

Seyahatler sÄ±rasÄ±nda sÄ±rt Ã§antasÄ± Ã¼zerinde duran Azman'Ä±n gÃ¶renlerin ilgisini Ã§ektiÄŸini ifade eden Mace, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Normalde tekir cinsi bir sokak kedisi ama bizle gezdiÄŸi iÃ§in gÃ¶renlerin sevgisine maruz kalÄ±yor. Azman ile yaÅŸamaktan mutluyuz, hayatÄ±mÄ±za deÄŸiÅŸiklik kattÄ±. Azman'Ä± sahiplenmeden Ã¶nce birkaÃ§ ÅŸehre kedisiz gittiÄŸimiz oldu. NevÅŸehir'e kedisiz gittik. Belki yanÄ±mÄ±zda Azman olsaydÄ± daha Ã§ok eÄŸlenceli geÃ§erdi. Bazen yolculuklarÄ±mÄ±zda Ã§eÅŸitli sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ektiÄŸimiz oluyor. Kediyle girdiÄŸimiz ortamlarda hayvansever olmayanlar bize kÃ¶tÃ¼ bakabiliyor ya da konakladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlerdeki iÅŸletmeciler kediyi kabul etmeyebiliyor. Bu tarz sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanmasa bence daha rahat gezeriz. Her insan sokak hayvanlarÄ±na ÅŸefkatli olmalÄ±, onlara mama ve su vermeli."

"Bizim ile yaklaÅŸÄ±k 10 bin kilometre yol katetti"

Hamza Mutlu da hastanedeki nÃ¶betlerden fÄ±rsat buldukÃ§a gezi turlarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KeÅŸfetmediÄŸi ÅŸehirleri tanÄ±mak iÃ§in yollara dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Mutlu, "Van, Kars, Erzurum, Giresun, BingÃ¶l, Trabzon ve Rize'yi gezdik, Batum'a gittik. Åžimdide buradan yola Ã§Ä±kÄ±p AdÄ±yaman, ÅžanlÄ±urfa ve Adana taraflarÄ±na gitmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Azman ile otostop yolculuÄŸumuz Ã–zge'nin bu kediyi cidden sahiplenip 'gel bunu evde bÄ±rakmayalÄ±m' deyiÅŸiyle baÅŸladÄ±. Azman'Ä± bisiklet ve otostop turlarÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. BaktÄ±k oda bu durumdan hoÅŸlanÄ±yor, bizim de hoÅŸumuza gidiyor, buna devam ettik. Kedi bizim ile yaklaÅŸÄ±k 10 bin kilometre yol katetti ve birÃ§ok ÅŸehri gezdi." diye konuÅŸtu.

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