Sevgililer Günü'nde Türkiye’de gidilecek en romantik yerler

Sinop

TUİK verilerine öre Türkiye’nin en mutlu olan şehri Sinop’a gidip sevgilinizle biraz mutluluk depolayıp harika bir 14 Şubat geçirebilirsiniz. Türkiye’de trafik ışıklarının ve trafiğin olmadığı tek şehir olan Sinop sokaklarında sevgilinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Karadeniz’de havalimanı olan şehre İstanbul’dan direkt uçuş bulunuyor.

Şirince

Popülaritesi her geçen gün artan ve 2012’ye damga vuran Şirince, aslında Selçuk’un küçük bir köyü. Masalsı yapıya sahip olan bu köyde 14 Şubatı geçirmek harika bir seçenek olabilir. Bu köyün en güzel yanı organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları.

Şirince’nin masalları anımsatan sokaklarında gezebilir ve küçük şarap satılan yerlerinde şarap tadabilir ve satın alabilirsiniz. Şirince’nin kendine has mimarisi ve manzarasında sevgilinizle keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Abant

Genelde bahar aylarında gitmeyi tercih ettiğimiz Abant, 14 Şubat’ta tercih edilebilecek en güzel yerlerden biri. Abant gölünün de yer aldığı Abant Tabiat Parkı, farklı birçok bitki ve hayvanı bir arada bulunduruyor.

Eğer sevgiliniz doğa tutkunuysa burası tam bir cennet. Şehrin gürültüsünden uzak, sessiz sakin ve doğayla iç içe bir sevgililer günü geçirmek istiyorsanız Abant tam yeri diyebilirim. Ankara’ya 225, İstanbul’a 258 km olan Abant’a özel araçla gelenler ana yoldan Abant sapağına dönerek ulaşabilir. Aracınız yoksa Bolu’dan her saat başı kalkan otobüslerle de ulaşmanız mümkün.

Ağva

Gideceğim yer yakın olsun diyorsanız Ağva tamda size göre bir yer. Kadıköy ve Üsküdar’dan yaklaşık 1 saatte ulaşabilirsiniz. Ama özel aracınızla gitmeyi tercih etmelisiniz. Toplu taşıma ile Ağva’ya gitmek oldukça zor.

Deniz yolu ve dağ yolundan ulaşabilirsiniz. Ağva’ya bizim önerimiz dağ yolunu kullanmanız. Çünkü yolunuzun hemen üzerinde Boşnak köyü göreceksiniz. Doğayla iç içe sakinlikte sevgilinizle köyde yürüyüş yapabilir ve köyün hemen bitiminde konumlanan gözlemeciden gözleme yiyebilirsiniz.

Kaz Dağları

İstanbul’dan kaçanların buluşma merkezi haline gelen Kaz dağları, sevgililer gününü geçirebileceğiniz en romantik yerlerin başında geliyor. İstanbul’dan özel aracınız ile sadece 5 saatlik uzaklıkta yer alıyor.

Adatepe, Yeşilyurt bölgenin en popüler köylerinden. Bizim önerimiz Adatepe, eski mimari yapıları, sessizliği sevgilinizle otantik bir köyde romantik bir gün geçirebilirsiniz.

Kapadokya

Sevgiliniz ile gidebileceğiniz en romantik yerlerin başında Kapadokya geliyor. Perslerin ‘Güzel Atlar Ülkesi’ olarak nitelendirdiği Kapadokya’ya taş otellerde kalmak, şaraplarının tadına bakmak, balonlar ile gökyüzünü keşfetmek yapabileceğiniz aktiviteler arasında.

Gün doğumunu veya gün batımını balonların arasından sevgilinizle izlemek son derece keyifli olacaktır. Eğer daha önce gitmediyseniz bu sevgililer gününde tercih edebilirsiniz.

Uludağ

Eğer sadece romantik bir çift değil aynı zamanda eğlenmeyi de çok seven bir çiftseniz Uludağ tam size göre bir yer diyebilirim. Kış aylarının vazgeçilmez rotası haline gelen Uludağ’da kayak yapabilir karın tadını çıkarabilirsiniz.

Kar manzarasında mangalda sucuk ve sıcak şarap keyfi yapabilirseniz. Soğuğu seviyorsanız bu sevgililer gününde kesinlikle tercihiniz Ulu dağ olmalı.

Bozcaada

Her mevsim tercih edilen Bozcaada, 14 Şubat’ta sakinliği ve sessizliği ile bir başka güzel.

Kafanızı dinleyebileceğiniz, sevgilinizle baş başa hoş vakit geçirebileceğiniz, deniz kenarında güzel manzara eşliğinde lezzetli deniz ürünleri ile Talay şarabının tadını çıkararak unutulmaz bir sevgililer günü geçirebilirsiniz.

Kars

Kayak yapmayı seviyorsanız sevgililer günü için alternatif bir rotaya ne dersiniz? Türkiye’nin en çok tercih edilen şehirleri arasında bulunan Kars son dönemde popüler hala gelen Doğu Ekspresi ile ulaşım çok kolay. Sevgilinizle hem romantik bir yolculuk hem de güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Türkiye’nin en güzel kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış’ta kayak yapabilir ve karın tadını doya doya çıkarabilirsiniz.