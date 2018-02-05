Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi
14 Şubat Sevgililer Günü'ne çok az kaldı. Çiftler plan yapmaya başladı bile... Sevgiliniz ile birlikte bu özel günü geçireceğiniz yerleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…
Laponya, Finlandiya
Kış aylarında sahip olduğu atmosfer sebebiyle romantizmi en uç noktalarda yaşayabileceğiniz bir şehir Laponya. Şehrin huzur ve sakinliği ziyaretçilerini büyülüyor. Tam da bu aylarda karla kaplı olan şehir içerisinde birçok aktiviteyi ziyaretçilerine sunuyor. Kar motorlarıyla buz ve kar üzerinde eğlencenin doruklarına çıkabilir ve harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Farklı yerler görmek ve keşfetmek istiyorsanız Laponya’ya komşu olan Norveç, Rusya ve İsveç’i de gezebilirsiniz.
Kapadokya, Nevşehir
14 Şubat’ı Yurtdışına çıkmak yerine Türkiye’de romantik bir tatil geçirmek istiyorsanız Kapadokya tam da size göre. Balon turu yapabilir, gün batımını izleyebilir ve Ürgüp, Göreme, Avanos bölgelerini ziyaret edebilirsiniz.
Phuket, Tayland
Soğuk sevmiyor ve yaz ayları hemen gelsin istiyorsanız, kışın tam da ortasında yaz aylarını yaşamanız mümkün. Yılın her ayı yaz mevsimini yaşayan Tayland, muhteşem doğası ve nefes kesen manzaralarıyla tam da size göre. Tayland’ın Phuket bölgesinde 14 Şubat’ta bir deniz tatili yapmanız mümkün. Lezzetli yemekleri, eşsiz doğası ve deniziyle kışın ortasında yaz tatili vaat ediyor.
Venedik, İtalya
İtalya’nın en romantik şehirlerinden biri. ‘Aşk Şehri’ olarak tanımlanan Venedik, şehir yapısı, kanalları, köprüleri, daracık sokaklarıyla sevgilinizle unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayacaktır. İsterseniz Venedik’in yakınında bulunan Trieste, Verona, Bologna ve Ravenna şehirlerini gezebilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.
Abant, Bolu
Yurtdışına gitme taraftarı değilseniz ve yakın yerlere gitmek istiyorsanız, kış aylarında sahip olduğu muhteşem manzaraları ile romantizmin yeri olan Abant’a gidebilirsiniz. Karın yağmasıyla birlikte adeta huzur dolu manzaralara ev sahipliği yapıyor. Üstelik İstanbul’a çok yakın.
Dünyanın farklı yerlerinden öpüşen çiftler
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