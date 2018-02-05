Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi
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Sıradaki Haber: Türkiye'nin ilk gezgini: Barış Manço

Seyahat
Hürriyet Haber
05.02.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi

14 Şubat Sevgililer Günü'ne çok az kaldı. Çiftler plan yapmaya başladı bile... Sevgiliniz ile birlikte bu özel günü geçireceğiniz yerleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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Laponya, Finlandiya

Kış aylarında sahip olduğu atmosfer sebebiyle romantizmi en uç noktalarda yaşayabileceğiniz bir şehir Laponya. Şehrin huzur ve sakinliği ziyaretçilerini büyülüyor. Tam da bu aylarda karla kaplı olan şehir içerisinde birçok aktiviteyi ziyaretçilerine sunuyor. Kar motorlarıyla buz ve kar üzerinde eğlencenin doruklarına çıkabilir ve harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Farklı yerler görmek ve keşfetmek istiyorsanız Laponya’ya komşu olan Norveç, Rusya ve İsveç’i de gezebilirsiniz.

Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi

Kapadokya, Nevşehir

14 Şubat’ı Yurtdışına çıkmak yerine Türkiye’de romantik bir tatil geçirmek istiyorsanız Kapadokya tam da size göre. Balon turu yapabilir, gün batımını izleyebilir ve Ürgüp, Göreme, Avanos bölgelerini ziyaret edebilirsiniz.

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Hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi
Hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi!


Phuket, Tayland

Soğuk sevmiyor ve yaz ayları hemen gelsin istiyorsanız, kışın tam da ortasında yaz aylarını yaşamanız mümkün. Yılın her ayı yaz mevsimini yaşayan Tayland, muhteşem doğası ve nefes kesen manzaralarıyla tam da size göre. Tayland’ın Phuket bölgesinde 14 Şubat’ta bir deniz tatili yapmanız mümkün. Lezzetli yemekleri, eşsiz doğası ve deniziyle kışın ortasında yaz tatili vaat ediyor.

Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi

Venedik, İtalya

İtalya’nın en romantik şehirlerinden biri. ‘Aşk Şehri’ olarak tanımlanan Venedik, şehir yapısı, kanalları, köprüleri, daracık sokaklarıyla sevgilinizle unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayacaktır. İsterseniz Venedik’in yakınında bulunan Trieste, Verona, Bologna ve Ravenna şehirlerini gezebilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.

Sevgililer Günü’nün en romantik 5 adresi

Abant, Bolu

Yurtdışına gitme taraftarı değilseniz ve yakın yerlere gitmek istiyorsanız, kış aylarında sahip olduğu muhteşem manzaraları ile romantizmin yeri olan Abant’a gidebilirsiniz. Karın yağmasıyla birlikte adeta huzur dolu manzaralara ev sahipliği yapıyor. Üstelik İstanbul’a çok yakın.


Dünyanın farklı yerlerinden öpüşen çiftler

 

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