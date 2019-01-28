Sevgililer Günü sürprizi için en romantik destinasyonlar

Belgrad

Sevgililer Günü’ne az zaman kaldığı için vizeyle uğraşmayacağınız bir destinasyon seçmek iyi olur diye düşünüyor olabilirsiniz. O zaman sizin için en doğru adres vize derdi olmayan Belgrad. Kalemegdan Parkı’nda el ele bir yürüyüşün ardından da Tuna Nehri’ne bakan banklardan birinde oturup hiç kalkmak istemeyeceksiniz. Belgrad’ın kendine has romantik atmosferi olan restoranlarında baş başa yediğiniz akşam yemeğini uzun bir süre unutmayacaksınız.









Kapadokya

Yurt içinde bir kaçamak arayışındaysanız ülkemizin en romantik destinasyonu Kapadokya, sevgililer Günü için biçilmiş kaftan. Kışın beyaz örtüyle kaplanmış peri bacalarının manzarasına baktıkça kendinizi bir masalın içinde gibi hissedeceksiniz. Hele bir de balona binip Kapadokya manzarasına yukarıdan izlediğinizde soğuk havaya rağmen içiniz ısınacak. Enuygun.com olarak, ziyaretçilerin genelde bahar ve yaz aylarında tercih ettiği balon turunu kış mevsiminde de denemenizi öneriyoruz. Yaşayacağınız deneyime değeceğine emin olabilirsiniz.







Paris

Romantizmin ve aşkın başkenti Paris olmadan sevgililer günü destinasyonları listesi yapmak çok ayıp olurdu. Zaten romantik olan şehir, sevgililer gününde caddelerde el ele dolaşan ve kafelerde baş başa oturan çiftlerle daha da bir romantikleşiyor. Paris kaçamağınızda şehrin simgelerini yürüyerek keşfetmek yerine Sen Nehri’nde tekne turu yaparak görebilirsiniz. Akşam yemeğindeyse, Fransız mutfağından lezzetlerle donatılmış romantik bir masayla tatilinizi taçlandırabilirsiniz. Bu harika tatil için Enuygun.com’da 411 TL’ye uçak bileti bulmak mümkün.







Roma

Paris’le birlikte aşk filmlerine konu olan adreslerden Roma, romantik bir tatil arayışında olan çiftler için tüm zamanların en favori destinasyonu. Hem Sevgililer Günü, kendinizi İtalyan mutfağının sevilen lezzetleri pizza ve makarnayla şımartmak için en güzel bahane. Akşam yemeğinizi bir de dondurmayla taçlandırmayı unutmayın. Aşıklar Çeşmesi’ne bozuk paranızı atarken tatilinizin anlam ve önemine uygun olarak aşkınızın bir ömür boyu sürmesini dileyebilirsiniz.







Londra

Sevgililer Günü için yağmurlarıyla ünlü Londra’yı tercih ederseniz, sevgilinizle aynı şemsiyenin altında kol kola romantik yürüyüşler yapabilirsiniz. Londra’nın hepsi birbirinden keyifli parkları keşfetmelisiniz. Özellikle Hyde Park’ta bulunan göldeki kuğuların güzelliğine hayran kalabilirsiniz. Ayrıca bu manzara romantik fotoğraflar için çok elverişli. Kozmopolit bir şehir olan Londra’da hangi dünya mutfağını ararsanız bulabilirsiniz. Yani baş başa yiyeceğiniz akşam yemeği için birçok seçeneğiniz var.







Abant

2 gün izin almak istemeyip hafta sonu için gidebileceğiniz bir destinasyon ararsanız, Abant’ı tercih edebilirsiniz. Kışın bambaşka bir güzellikte olan Abant Gölü’nün çevresindeki otellerde konaklayıp sabah gözlerinizi harika bir manzaraya açabilirsiniz. Sevgilinizle gölün çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra şömine karşısında içeceğiniz Türk kahvesi tüm yorgunluğunuzu ve soğuğu alıp götürecek. Abant’ta geçireceğiniz aşk dolu günlerden sonra şehir hayatının kalabalığına dönmek istemeyeceksiniz.









Prag

Nazım Hikmet’in sürgün yıllarında kafelerinde aşk şiirleri yazdığı Prag’a Sevgililer Günü’nde gittiğinizde siz de elinize kâğıt kalem alıp sevgilinize şiirler yazmak isteyebilirsiniz. Mimarisiyle, sokaklarıyla ve kafeleriyle sizi duygusal bir romanın ya da romantik bir filmin içine çekecek Prag’da nehir manzarasını arkanıza alıp aşk dolu fotoğraflar çekebilirsiniz. Karl Köprüsü’ne mutlaka akşam saatlerinde de gidin köprünün ışıklandırmasını gördüğünüzde iyi ki gelmişiz diyeceksiniz. Enuygun.com’daki fiyatlara göre, Prag’a 371 TL’ye bilet alabilirsiniz.









Lviv

Sadece vize derdini değil, pasaport derdini de ortadan kaldıran Lviv, bu kadar kısa zamanda planlanan sürpriz bir tatil için en doğru destinasyon. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan şehirde yürüdüğünüz her sokağa ve gördüğünüz her binaya hayran kalacaksınız. Şehrin tümüne yayılan tarihi dokuyu hissettikçe Lviv’e geldiğiniz için mutlu olacaksınız. Enuygun.com’da yaptığımız fiyat araştırmasına göre Lviv’e 537 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti bulabilirsiniz.