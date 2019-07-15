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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı'nın üst kısmında yer alan Serindere Kanyonu, doğaseverler ve yürüyüş tutkunlarınca keşfedilmeyi bekliyor.

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4 mevsim spor imkanı

Yürüyüş tutkunları için doğal ve kültürel rotalarını 4 ana başlık altında toplayan Büyükşehir Belediyesi, doğa turizminde atak yaptı. "Sanayinin başkenti" konumundaki Kocaeli, 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip 103 yürüyüş parkuruyla, trekking ve hiking tutkunlarına doğayla iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor.

Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor


Trekking ve hiking tutkunlarının en gözde mekanları arasında ise kent merkezine yakınlığıyla dikkat çelen Serindere Kanyonu başta geliyor. İzmit'e 26 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, doğaseverlerin ve yürüyüş tutkunlarının ziyaret ettiği yerlerin başında bulunuyor. Yurdun dört bir yanından meraklılar bu kanyonda yürümeye gelirken, hafta sonları da yerli ve yabancı yürüyüşçülerle doğa sporları tutkunları kanyona akın ediyor. Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olan Serindere'de havuz şeklinde pek çok gölet yer alıyor. Kanyon, bünyesinde yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi barındırıyor.

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Türkiyenin saklı cenneti Doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu...
Türkiye'nin saklı cenneti! Doğa tutkunlarının yeni gözdesi oldu...

Sanayi algısı doğa yürüyüşleriyle yıkılıyor

Büyükşehir Belediyesi, kent için oluşan sanayi algısını, doğa turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı doğa yürüyüşleriyle ortadan kaldırıyor. "Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesi kapsamında, şehir dışından gelen yürüyüş tutkunlarının, kent hakkındaki algısı değiştiriliyor. Projeyle spor tutkunlarına kentin, bugüne kadar sanayinin gölgesinde kalan doğal güzellikleri tanıtılıyor.

Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor


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