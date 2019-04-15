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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip Erzurum’un simgelerinden ve Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Çifte Minareli ve Yakutiye Medreseleri hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

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Yakutiye ilçesinde, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad’ın kızı Hüdavent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılan Çifte Minareli Medrese’yle aynı ilçedeki İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılan Yakutiye Medresesi, Selçuklu döneminin geleneksel mimari tarzını yansıtıyor.

Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor

Bu eserlerden dört eyvanlı kapalı avlulu medreseler grubunda yer alan, ön cephesinde bitkisel, geometrik ve sembolik tasvirler kullanılarak denge ve simetriye önem verilen Yakutiye Medresesi’yle 764 yıllık Çifte Minareli Medrese’nin kapı ve minarelerinde yer alan çini süslemeler Selçuklu mimarisinin eşsiz değerini sergiliyor.

Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor

Hafta sonunu fırsat bilerek tarihi mekânlara büyük ilgi gösteren turistler, bol bol fotoğraf çekti. Erzincan’dan gelerek Çifte Minareli Medrese’yi gezen Mustafa Okçu yaptığı açıklamada, tarihi yapıları ve mimarileri gezdiğinde mutlu olduğunu söyledi.

Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor

Osmanlı ve Selçuklu’dan kalan tarihi yapıların restorasyonu yapılarak Türk insanına kazandırılmasını hep istediğini dile getiren Okçu, "Erzurum’a her geldiğimde Çifte Minareli Medrese’yi gezerim. Gençlerimizin Osmanlı ve Selçuklu’dan kalan tarihi yapıları ve tarihimizi görmesini istiyoruz." dedi.

Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor

Kahramanmaraşlı Metin Akkurt ise geçmişte Erzurum’a gelip Yakutiye Medresesi’ni gezmeyi çok istediğini belirterek, "Allah nasip etti, oğlumun Erzurum’da asker olması sebebiyle buraları görmek nasip oldu. Yakutiye Medresesi hayal ettiğimden daha güzel ve buraya gelmekte geç kaldığımı fark ettim. Yakutiye Medresesi’ne keşke daha önce gelseydim. Bu gezimi arkadaşlarıma ve insanlara anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Selçuklu’nun eşsiz eserleri ziyaretçi akınına uğruyor

 

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