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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sel felaketinin yaşandığı Melen Çayı'nda rafting turları yeniden başladı
Seyahat
DHA
05.08.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Sel felaketinin yaşandığı Melen Çayı'nda rafting turları yeniden başladı

Düzce'de yaşanan sel felaketinden sonra Melen Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasının ardından rafting turları yeniden başladı.

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Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 17-18 Temmuz'da kuvvetli yağış nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu bir süre hizmete ara veren rafting işletmeleri, yeniden faaliyete geçti. Selin ardından Melen Çayı'na sürüklenen ağaç parçaları ve diğer malzemeleri temizleyen rafting işletmecileri, bugün itibarıyla turlara başladı. 

Sel felaketinin yaşandığı Melen Çayında rafting turları yeniden başladı

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nda yeniden turların başladığını söyledi. Büyük sel felaketi yaşandığını hatırlatan Tepe, "Sel felaketinin ardından ilk turlarımıza başladık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Düzce Valimiz, Kültür ve Turizm Bakanımız, Kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımızın desteğiyle normal hayata dönme çalışmaları yaptık. Kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyordu. Rafting turlarımıza yeniden başlıyoruz" diye konuştu.

Sel felaketinin yaşandığı Melen Çayında rafting turları yeniden başladı



Tepe, Akçakoca ve Cumayeri'nin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Allah, böyle büyük afetlerin tekrarını yaşatmasın inşallah. Rafting turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Rafting işletmecileri sel nedeniyle büyük bir sekteye uğradı. 100 yılın en büyük sel felaketi deniliyor. İnsanlar 'Artık sel olur mu?' diye korktu. Melen Çayı, Türkiye'nin değil, dünyanın en güvenli nehirlerinden biridir. Yaşadığımız büyük bir doğal afetti, elimizde olan bir durum değil"

Sel felaketinin yaşandığı Melen Çayında rafting turları yeniden başladı


Parkurda yenileme çalışması yaptıklarını da aktaran Tepe, "Nehir yatakları değişti ama biz 12-13 gündür iş makineleriyle çalışıyoruz. Sıkıntılı olan bölgelerde ağaç, kaya, taş ne varsa hepsinin çözümünü yaptık. Şu an Melen Çayı kusursuz. Denizlerde nasıl mavi bayrak varsa bizde de yeşil bayrak var" ifadelerini kullandı.

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