Şehzadeler şehri 650 bin turist ağırladı

Son yıllarda kültür turizminin yanında termal, doğa yürüyüşü ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'da valilik ve belediyenin turizm alanında yaptığı çalışmalar sonucu şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlanıyor.

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla ‘Şehzadeler şehri’ olarak bilinen Amasya'da Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, Yalıboyu evleri, Şehzadeler Müzesi, Bimarhane ve Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, kentin önemli tarihi, kültürel ve doğal unsurları arasında bulunuyor. Amasya Valisi Osman Varol, yaptığı açıklamada, 2017 yılında kenti 620 bin turistin ziyaret ettiğini, 295 bin ziyaretçinin de kentte konakladığını söyledi.

Kenti bu yılın 11 ayında 650 bin turistin gezdiğini aktaran Varol, "Ülkemiz 2018 yılında turizm alanında çok önemli performans gösterdi. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artış gösterdi. Ayrıca iç turizmde de ciddi hareketlilik sağlandı. Bunun bize yansıması da turist sayımızda oldu." dedi.

Şehirdeki iki önemli müzenin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olmasına rağmen konaklama sayısında ciddi artış yaşandığına işaret eden Varol, "329 bin ziyaretçinin şehrimizde konakladığını söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak yıl sonunda 750 bin ziyaretçi hedefimizi de yakalayacağımızı düşünebiliriz. 2018 yılı, Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'da da çok verimli geçti diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Amasya'nın popülariteyle ilgili bir sorunu bulunmadığını vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Bütün amacımız ilimizi ziyaret eden turistleri biraz daha fazla ilimizde tutmak. Bu vesileyle de turizmin ilimize yaratacağı artı değeri artırmak. Bu bağlamda konakla rakamlarına baktığımızda meydana gelen yüzde 14'lük artışın turizm gelirlerimizde çok önemli bir yansıma yarattığını görebiliriz. Bu ivmeyi yakalamışken bunu sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem çok önemli turizm projelerini hayata geçireceğiz. Özellikle açacağımız birkaç ilave müze ve ilimizdeki rotaları, destinasyonları artırmak vasıtasıyla ziyaretçilerimizi burada biraz daha fazla tutacağız. Böylece hem onların Amasya'nın bütün değerlerine ulaşmalarını sağlayacağız hem de ilimize sağlanan ekonomik katkıyı artırmış olacağız."

Varol, Amasya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanında doğası ve tabiatıyla da ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Amasya binlerce yıllık tarihe sahip bir şehrimiz. Bu tarihin hemen hemen her döneminden de birtakım eserler barındırıyor. Coğrafi ve ulaşım olarak her türlü avantaja sahip. Anadolu coğrafyasının tam ortasında yer alması dolayısıyla birçok bölgeden ulaşımı çok kolay. Özellikle Türk-İslam tarihi bakımında çok önemli eserlerimiz var. Amasya'yı görmemiş olan, özellikle bu değerleri yaşamak isteyen bütün insanlarımızı kente davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraflar: DepoPhotos