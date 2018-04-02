Åžehir meydanÄ±nÄ± ormana Ã§evirdiler

Åžehir meydanÄ±nÄ± ormana çevirdiler
Fransa'nÄ±n Nancy ÅŸehrindeki Stanislas MeydanÄ±, her yÄ±l Ekim ayÄ±nda geÃ§ici ormana dÃ¶nÃ¼yor.
Åžehrin tarihi meydanÄ±na yerleÅŸtirilen dev aÄŸaÃ§lar, Ekim ayÄ± boyunca kente yÄ±lda ortalama 1 milyon turist Ã§ekiyor.
Nancy ile Japonyaâ€™nÄ±n Kanazawa ÅŸehrinin kardeÅŸ ÅŸehir olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Stanislas GeÃ§ici Orman MeydanÄ± uygulamasÄ± bu yÄ±l 14. kez yapÄ±lÄ±yor.
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Â 200â€™den fazla aÄŸacÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi Stanislas MeydanÄ±â€™nda yaratÄ±lan geÃ§ici orman iÃ§in 10 gÃ¼n boyunca 80 kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.;
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