Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSeferihisar yaz kış dünyaya açık olacak
GeriSeyahat Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak
Seyahat
İHA
29.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak

İzmir’in dünyaya açılan kapılarından biri olan Seferihisar Sığacık Hudut Kapısı geçici statüden kalıcı statüye geçirildi. Seferihisar Belediyesi, Teos Marina ve Samos Star (TURSEM) işbirliğiyle Sığacık Samos feribot seferleri 31 Mayıs'ta başlıyor. Samos adasına seferlerin başlamasıyla hudut kapısından giriş çıkış işlemleri yaz kış yapılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Feribot seferleriyle birlikte Setur Duty Free, Teos Marina'da hizmet vermeye başlayacak.

Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Sığacık hudut kapısının kalıcı hale gelmesi bizi çok mutlu etti. Seferihisar Belediyesi'nin hedeflerinden biri gerçekleşmiş oldu. Bu köprünün kalıcılaştırılmasından memnuniyet duyuyorum. Samos Adası’yla ekonomik ve kültürel işbirliğini bir adım öteye taşıyacağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili Samoslu mevkidaşımla bir araya geleceğiz." dedi. Samos Star (TURSEM) Firma Yöneticisi Seda Yıldırım’sa geçtiğimiz yaz sezonunda Seferihisar Samos hattıyla 13 bin kişinin seyahat ettiğini, Yunanistan'ın en güzel adalarından biri olan Samos'un muhteşem doğası ve zengin mutfağıyla yine Türk komşularını beklediğini belirtti.

Seferihisar yaz kış dünyaya açık olacak

Karlovassili işadamları da destek oluyor

Karlovassi ve Sığacık limanlarının Ege'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Seda Yıldırım, Karlovassili iş insanları ve turizmcilerin de seferlere destek olduğunu belirtti. Otel, feribot ve rehberli ada turunun 64 €'dan başladığını belirten Yıldırım, Samos'un en ekonomik adalardan bir tanesi olduğunu belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
Buralara gidecekler dikkat! 'Rezervasyonsuz gelmeyin' uyarısı yapıldı...
Atatürk'ün silueti bu yıl erken görülmeye başlandı
Karadeniz'deki adaya girişler yasaklandı! Sadece onların yaşam alanı olacak...