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Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Belgrad balkanların en önemli kentlerinden biri... Yüzyıllar boyunca kavimlerin gelip geçtiği bu şehir, doğası, renkli kültürü ve tarihi ile görülmesi gereken şehirlerden. Belgrad 49 yıl boyunca Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmış. Bu nedenle şehrin mimarisinde o dönemin izlerini bulmak mümkün. Tuna ve Sava Nehirleri'nin buluştuğu platoda konumlanan Belgrad’da gezerken çok güzel manzaralar çıkacak karşınıza... İşte size Belgrad gezi rehberi…

Sanem COŞKUN / instagram: sanem_seyahatte
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Tuna ve Sava Nehirleri'nin kesiştiği platoda kurulu olan kenti en iyi izleyebileceğiniz noktalardan biri Kalemegdan. Belgrad Kalesi’ne buradan yürüyerek ulaşmak mümkün. Yürüme yolu yemyeşil bir parkın içinden geçiyor. Güzel havalarda yol boyunca kurulan tezgahlardan el yapımı çeşitli hediyelik eşyaları satın alabilirsiniz. Kalenin tepesinden özellikle gün batımında çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Kaleye giriş kapılarından biri olan  ‘İstanbul Kapı’ (Stambol Kapija) gibi Osmanlılardan kalma birçok yapı da var burada. Saat kulesini geçince ise Damat Ali Paşa’nın türbesini görebilirsiniz. Burada, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın 1578’de yaptırdığı bir de çeşme bulunuyor. İsterseniz bu alanda bulunan Doğa Tarihi Müzesini, Askeri Müzeyi, Hayvanat bahçesini de ilginize göre görebilirsiniz. Ana cadde Knez Mihajlova Kalemegdan’dan başlıyor . Burası restoranların ve mağazaların olduğu trafiğe kapalı bir alan.

Belgradda Sava Nehri kenarında...
Belgrad'da Sava Nehri kenarında...


Sırbistan Ulusal Müzesinin bulunduğu namı değer Cumhuriyet Meydanını da Knez Mihajlova’ya yakın konumda olan hareketli bir meydan . Halkın “At meydanı” olarak tabir ettiği meydanda bulunan atlı heykel üzerindeki kişi Sırp Prensi III. Mihailo bir eliyle İstanbul’u işaret ediyor.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Balkanlar’ın en büyük Ortodoks Kilisesi olan Aziz Sava Katedrali, Belgrad’ın en görkemli yapılarından. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Kilisenin mimarisinin inşasına ara veriliyor. Sonrasındaki çalkantılı dönemlerinde de yapma şansları olmuyor. Bugün bile içi hala bitmemiş durumda, halktan toplanılan bağışlar ile yapımı devam ediyor.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Tasmajdan'da bulunan St. Mark’s Kilisesi ise Bizans mimarisine özenerek inşa edilmiş. Önünde güzel bir park bulunuyor.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Belgrad’a gelmişken Sırp asıllı Nikola Tesla’nın müzesini ziyaret etmeden dönmeyin. Burayı rehberli tur ile gezmek daha anlamlı. Tur sırasında kullandığı cihazlar tanıtılarak deneyler gösteriliyor.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Merkezi konumuyla görülmesi gereken bir diğer nokta da Moscow Otel. 1906’dan beri hizmet veren bu otelde Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Maxim Gorky gibi birçok ünlü isimler konaklamış. Tatlı severlere ise önerim Moscow Otelin alt katındaki otantik kafesinde bulunan kendi tarifleri olan vişneli Moscow keki tatmaları.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Buraları gezip akşamı da ettiyseniz Skadarlija'da bulunan mekanlarda yöresel müziklerini dinleyerek güzel bir gece geçirebilirsiniz. Sevimli bir taş sokakta otantik havası bulunan yerler mevcut. Brandy olarak da geçen Erik Rakısı buranın ünlü içeceği. Damak tadımıza benzer yemekleri mevcut Sırbistan’ın. Geleneksel yemekleri Pijeskavica ve Chevapchici özellikle denenmeli.

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Beton Hala ise Sava nehri kenarında bulunan yemek ve eğlence odaklı yerlerden oluşuyor. Ayrıca hava güzelken yemeğinizi yemeden önce nehir kenarında dolaşıp manzaranın tadını da çıkarabilirsiniz. Birçok mekan bulunmakta, özellikle hareketli döneminde önceden rezervasyon yapmak gerekebilir. 

Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Avrupa’nın en iyi gece hayatı destinasyonlarından biri olarak da görülen Belgrad hem gündüzü hem akşamı dolu dolu geçecek bir gezi vaadi sunmakta. Siz de bir hafta sonu tatilinizi cumadan başlatıp bu balkan şehrini gezebilirsiniz.

Fotoğraflar: Sanem Coşkun




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Kaynak: Sanem COŞKUN / instagram: sanem_seyahatte

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