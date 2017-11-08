Sava ve Tuna’nın buluşma noktası: Belgrad

Tuna ve Sava Nehirleri'nin kesiştiği platoda kurulu olan kenti en iyi izleyebileceğiniz noktalardan biri Kalemegdan. Belgrad Kalesi’ne buradan yürüyerek ulaşmak mümkün. Yürüme yolu yemyeşil bir parkın içinden geçiyor. Güzel havalarda yol boyunca kurulan tezgahlardan el yapımı çeşitli hediyelik eşyaları satın alabilirsiniz. Kalenin tepesinden özellikle gün batımında çok güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

Kaleye giriş kapılarından biri olan ‘İstanbul Kapı’ (Stambol Kapija) gibi Osmanlılardan kalma birçok yapı da var burada. Saat kulesini geçince ise Damat Ali Paşa’nın türbesini görebilirsiniz. Burada, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın 1578’de yaptırdığı bir de çeşme bulunuyor. İsterseniz bu alanda bulunan Doğa Tarihi Müzesini, Askeri Müzeyi, Hayvanat bahçesini de ilginize göre görebilirsiniz. Ana cadde Knez Mihajlova Kalemegdan’dan başlıyor . Burası restoranların ve mağazaların olduğu trafiğe kapalı bir alan.



Sırbistan Ulusal Müzesinin bulunduğu namı değer Cumhuriyet Meydanını da Knez Mihajlova’ya yakın konumda olan hareketli bir meydan . Halkın “At meydanı” olarak tabir ettiği meydanda bulunan atlı heykel üzerindeki kişi Sırp Prensi III. Mihailo bir eliyle İstanbul’u işaret ediyor.

Balkanlar’ın en büyük Ortodoks Kilisesi olan Aziz Sava Katedrali, Belgrad’ın en görkemli yapılarından. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Kilisenin mimarisinin inşasına ara veriliyor. Sonrasındaki çalkantılı dönemlerinde de yapma şansları olmuyor. Bugün bile içi hala bitmemiş durumda, halktan toplanılan bağışlar ile yapımı devam ediyor.

Tasmajdan'da bulunan St. Mark’s Kilisesi ise Bizans mimarisine özenerek inşa edilmiş. Önünde güzel bir park bulunuyor.

Belgrad’a gelmişken Sırp asıllı Nikola Tesla’nın müzesini ziyaret etmeden dönmeyin. Burayı rehberli tur ile gezmek daha anlamlı. Tur sırasında kullandığı cihazlar tanıtılarak deneyler gösteriliyor.

Merkezi konumuyla görülmesi gereken bir diğer nokta da Moscow Otel. 1906’dan beri hizmet veren bu otelde Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Maxim Gorky gibi birçok ünlü isimler konaklamış. Tatlı severlere ise önerim Moscow Otelin alt katındaki otantik kafesinde bulunan kendi tarifleri olan vişneli Moscow keki tatmaları.

Buraları gezip akşamı da ettiyseniz Skadarlija'da bulunan mekanlarda yöresel müziklerini dinleyerek güzel bir gece geçirebilirsiniz. Sevimli bir taş sokakta otantik havası bulunan yerler mevcut. Brandy olarak da geçen Erik Rakısı buranın ünlü içeceği. Damak tadımıza benzer yemekleri mevcut Sırbistan’ın. Geleneksel yemekleri Pijeskavica ve Chevapchici özellikle denenmeli.

Beton Hala ise Sava nehri kenarında bulunan yemek ve eğlence odaklı yerlerden oluşuyor. Ayrıca hava güzelken yemeğinizi yemeden önce nehir kenarında dolaşıp manzaranın tadını da çıkarabilirsiniz. Birçok mekan bulunmakta, özellikle hareketli döneminde önceden rezervasyon yapmak gerekebilir.

Avrupa’nın en iyi gece hayatı destinasyonlarından biri olarak da görülen Belgrad hem gündüzü hem akşamı dolu dolu geçecek bir gezi vaadi sunmakta. Siz de bir hafta sonu tatilinizi cumadan başlatıp bu balkan şehrini gezebilirsiniz.

Fotoğraflar: Sanem Coşkun









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