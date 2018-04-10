Şarkılara konu olan Portofino

Bu minicik balıkçı köyünü gezmek için bir gün yetse de verdiği keyfin tadına varmak için bir kaç güne ihtiyacınız olabilir. Biz keşke daha fazla kalsaydık diye pişman olanlardanız. Konaklamak için iki tane seçenek vereceğim. Çünkü iki otel de birbirinden güzel manzaralar sunuyor. İlki Belmond Splendido ikincisi ise Hotel Piccolo Portofino. Şehir merkezine oldukça yakınlar. Yürüyerek ulaşabilirsiniz. Genova iline bağlı olan bu minik köyün nüfusu yaklaşık 500 kişi. Ama gelin görün ki yazın turist yoğunluğu yüzünden bu sayı oldukça katlanıyor. Çok küçük bir liman köyü olduğu için popüler sezonlarda gelirseniz kalabalıktan yemek yemek, kahve içmek için saatlerce sıra beklemeniz gerekebilir. Otel fiyatları hemen 3 katına çıkabilir ve yer bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz.

Size tavsiyem; bahar aylarını tercih etmeniz. Mart sonu, nisan ve mayıs ideal… Rengârenk evlerin sıra sıra dizilmiş manzarası, bütün pencerelerin aynı tonda yeşile boyanması ve yemyeşil doğanın yemyeşil sularla sarılması sizi büyüleyecek. Gözlerimi alamadığım bu harika manzaralar hala aklıma geldikçe tekrar ziyaret etmek istiyorum. Bol bol fotoğraf çekmenizi tavsiye ederim. İtalya denince akla hemen pizzalar, makarnalar geliyor ama Portofino’da taptaze deniz ürünleri bulmanız daha olası. Limanda sıralanmış balıkçı teknelerini gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şehir merkezinde çeşit çeşit kafeler ve restoranlar mevcut. Biz hiç araştırma yapmadan rastgele seçimler yaptık ve yediklerimizden oldukça memnun kaldık. Özellikle kerevit ile ün salmış balık restoranlarını ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Şehir merkezinde bulunan daracık ara sokaklardaki minik dükkânlardan yazlık kıyafet, lavantalı sabun gibi hediyelik eşyalardan alabilirsiniz. Eğer bebeğiniz varsa bebek arabası koşulları zorlayabilir. Yollar yokuşlu, yayalar için bile oldukça zorlu ve upuzun merdivenli olduğu için yanınızda taşımanızı hiç tavsiye etmem. Araba kiralayıp bizim gibi İtalya turu yapacaksanız eğer mutlaka küçük bir model tercih etmeniz gerekiyor. Hayatımda hiç görmediğim kadar daracık olan yollardan geçtik. İki araba yan yana zor gidiyor. Portofino’da mutlaka görmenizi tavsiye edeceğim bir kaç yer var. Bunlardan biri Castello Brown Kalesi. O kadar yüksekte ki, şehrin manzarasına tepeden baktığınızda inanamayacaksınız. San Giorgio Kilisesi, Portofino Park ve açık hava müzesini de mutlaka gezmenizi öneririm.

Size tavsiyem, Portofino gezinizi yapacağınız İtalya turuna katmanız. Araba kiralayarak yakın çevreyi keşfetmeniz olacak. Buralara kadar gelmişken Toskano bölgesi; Siena’yı ziyaret edebilirsiniz. Meşhur Pisa Kulesi, İtalya’nın en ünlü köylerinin bulunduğu Cinque Terre bölgesini de ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Fotoğraflar: Alkan ZOR