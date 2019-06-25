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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.06.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor

Doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

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Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Sarıkamış ilçesinde, uzun süren kış mevsiminin ardından yağan yağmurlarla doğa ve yaban hayatı kendini göstermeye başladı.

Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor


Bir yanda sulak alanlarda yavrularını büyütmeye çalışan angıtlar, diğer yanda ise sarıçam ormanları içerisinde gezinen, bozayı ve sincaplar, doğal yaşamın güzelliklerini sergiliyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü, yağışlar sonrası doğa ve yaban hayatının yeni yeni canlanmaya başladığını söyledi.

Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor


Sarıkamış'ın sarıçam ormanları, eşsiz doğası ve muhteşem yaban hayatı ile ülkenin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Çoban, "Sarıkamış'ta doğanın güzelliklerini görmeye başladık. Angıtlar, sincaplar yavrularını büyütmeye başladı. Bitkiler kendilerini bir sonraki yıla hazırlamak için tohumlarını yetiştirmeye başladılar. Bu döngü devam ettiği sürece Sarıkamış'ın bu doğal güzelliği devam edecek" dedi.

Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor


Çoban, bu güzelliklerin korunabileceğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim yapmak istediğimiz bu doğal güzelliği bozmadan, belki fotoğraflayarak tadını çıkarmak, doğanın içinde gözlemleyerek bu döngüyü devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü insan faktörü çok önemli. Bu canlıların hepsi bizim için faaliyette bulunuyorlar, bize bir şeyler sunmaya çalışıyorlar ve bizim bunu bozmamamız gerekiyor. Bu bitkileri koparmadan, o canlıları vurmadan, onların fotoğraflarını çekerek belgelemek ve bu bizim için hobi haline geliyor"

 

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