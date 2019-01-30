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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±'na hazÄ±rlanÄ±yor
Seyahat
YazÄ± ve fotoÄŸraflar: Anadolu AjansÄ±
30.01.2019 - 11:10, Son GÃ¼ncelleme:

SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±'na hazÄ±rlanÄ±yor

Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde yapÄ±lacak Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlandÄ±.

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UluslararasÄ± Oryantiring Federasyonu (IOF) ve TÃ¼rkiye Oryantiring Federasyonunun 2018-2019 yÄ±lÄ± faaliyet programÄ±nda yer alan Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kars ValiliÄŸi, Kars Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, SarÄ±kamÄ±ÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Serhat KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n (SERKA) destekleriyle 4-12 Åžubat tarihlerinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksal Toksoy, organizasyona iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸampiyonaya 14 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 250 sporcunun katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini aktardÄ±.

Bu tÃ¼r organizasyonlarÄ±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸunu anlatan Toksoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

"Hedefimiz yalnÄ±zca kÄ±ÅŸ turizmi deÄŸil, 12 ay sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir turizm faaliyetlerini hayata geÃ§irmek. SarÄ±kamÄ±ÅŸ, coÄŸrafi yapÄ±sÄ±yla, doÄŸasÄ±yla bu kapasiteye sahip. Bu manada Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ turizminde yalnÄ±zca ulusal deÄŸil, uluslararasÄ± organizasyonlara da ev sahipliÄŸi yapacak gÃ¼Ã§ ve imkanlara sahibiz. Ä°nanÄ±yorum ki bu tÃ¼r faaliyetler sporun yanÄ± sÄ±ra Kars'Ä±n, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä±n ve bÃ¶lgenin tanÄ±tÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacak. Bu organizasyonun ilerleyen zamanlarda ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel etkilerini gÃ¶receÄŸiz."

Toksoy, organizasyonun gerÃ§ekleÅŸmesinde emeÄŸi olan herkese teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Bu arada bazÄ± sporcu kafileleri, yarÄ±ÅŸma alanÄ±na gelerek pistlerde antrenman yaptÄ±.

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SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

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