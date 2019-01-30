SarÄ±kamÄ±ÅŸ, Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±'na hazÄ±rlanÄ±yor
Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde yapÄ±lacak Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlandÄ±.
UluslararasÄ± Oryantiring Federasyonu (IOF) ve TÃ¼rkiye Oryantiring Federasyonunun 2018-2019 yÄ±lÄ± faaliyet programÄ±nda yer alan Avrupa Kayakla Oryantiring ÅžampiyonasÄ±, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kars ValiliÄŸi, Kars Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, SarÄ±kamÄ±ÅŸ KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Serhat KalkÄ±nma AjansÄ±nÄ±n (SERKA) destekleriyle 4-12 Åžubat tarihlerinde Kars'Ä±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
SarÄ±kamÄ±ÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksal Toksoy, organizasyona iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸampiyonaya 14 Ã¼lkeden yaklaÅŸÄ±k 250 sporcunun katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini aktardÄ±.
Bu tÃ¼r organizasyonlarÄ±n SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸunu anlatan Toksoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Hedefimiz yalnÄ±zca kÄ±ÅŸ turizmi deÄŸil, 12 ay sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir turizm faaliyetlerini hayata geÃ§irmek. SarÄ±kamÄ±ÅŸ, coÄŸrafi yapÄ±sÄ±yla, doÄŸasÄ±yla bu kapasiteye sahip. Bu manada Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ turizminde yalnÄ±zca ulusal deÄŸil, uluslararasÄ± organizasyonlara da ev sahipliÄŸi yapacak gÃ¼Ã§ ve imkanlara sahibiz. Ä°nanÄ±yorum ki bu tÃ¼r faaliyetler sporun yanÄ± sÄ±ra Kars'Ä±n, SarÄ±kamÄ±ÅŸ'Ä±n ve bÃ¶lgenin tanÄ±tÄ±mÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacak. Bu organizasyonun ilerleyen zamanlarda ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel etkilerini gÃ¶receÄŸiz."
Toksoy, organizasyonun gerÃ§ekleÅŸmesinde emeÄŸi olan herkese teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Bu arada bazÄ± sporcu kafileleri, yarÄ±ÅŸma alanÄ±na gelerek pistlerde antrenman yaptÄ±.
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