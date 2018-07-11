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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sapanca ve doğal güzellikleri…
Seyahat
Hürriyet Haber
11.07.2018 - 14:00, Son Güncelleme:

Sapanca ve doğal güzellikleri…

Zengin tarihi ve birçok medeniyetin izlerini taşıyan, çeşitli kavimlerin geçiş yolu üzerinde yer alan Sapanca'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Adapazarı, güneyinde Samanlı Dağları, Geyve ve Pamukova ilçeleri, batısında İzmit ile çevrili Sapanca’nın gezilecek yerlerini sizler için derledik… Bilinen tarihi M.Ö. 1200 yılında Frigyalıların bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen Sapanca, M.S. 378 yılında Bitanya Krallığı tarafından kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Buanes, Sofhan ve Sofhange adıyla anılmıştır. Sapanca ve çevresinde 1075 tarihinde Anadolu Selçukluları’nın gelmesiyle bölge Ayan ve Ayanköy adıyla anılmaya başlamıştır. Haçlı Seferleri sonrasında bölge yeniden Bizanslılar’a geçmiştir. Şimdi Sapanca’nın gezilecek yerlerini tanıyalım…

BİZANS DEVRİ LAHİT VE MEZAR TAŞLARI

Bizanslılar döneminden kalma lahitler Sapanca Hükümet Konağı önünde sergilenmektedir. Lahitlerden ikisi 1976 yılında İlmiye köyü yakınlarında, diğer ikisi ise 1987 yılında TEM Otoyolu’nun yapım çalışmaları sırasında bulunmuştur. Ayrıca Kurtköy köyiçi mevkiinde Bitinyalılar dönemine ait son kralın saklanmak için yaptırttığı kalelenin kalıntıları mevcuttur.

VECİHİ KAPISI

Elde kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söylenen Kemer’in bulunduğu yerden İpek Yolu’nun geçtiği rivayet edilir. Sapanca’da eski Ünlüce caddesinin başında, Kemer Mezarlığı girişinde yer almaktadır. Kemerin alt kısmı büyük taşlarla, üst kısmı ise tuğla ile inşa edilmiş olup, üzeri sıvanmıştır. Kemer'in ilk onarımı 1905 yılında orijinal yapısı korunarak Sapanca'da Nahiye Müdürlüğü yapan Yanyalı Vecihi Orhon tarafından yapılmıştır.

Sapanca ve doğal güzellikleri…

RÜSTEMPAŞA CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman zamanında on beş sene sadrazamlık yapan eski Osmanlı vezirlerinden ve damadı Rüstem Paşa'nın adını taşıyan camii, 1550-1560 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimar Sinan'ın, Sadrazam Rüstem Paşa için, Sapanca'da inşa ettiği camii, imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan külliye, XVI. yüzyılın günümüze gelmeyen önemli eserlerindendir. Camii zamanla değişikliğe uğramış ve Rumi 1146'da ikinci defa inşa edilmiştir. Rüstempaşa Camii'nin üstü ahşap çatı ve kiremit ile örtülüdür. Caminin yan cephesindeki yeni yazılı kitabede “Rüstempaşa Camii Yapım Tarihi 1554” ibaresi bulunmaktadır. Camiinin duvarları alçaktır. Kerpiç-ahşap karışımı bir binadır. Camiinin toplam arsa alanı 750 metrekare olup, iç alanı 250 metrekaredir ve kapasitesi 1.200 kişidir.

HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ

1885 yılında Osmanlı vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa tarafından yaptırılan ve aynı adla anılan cami, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yetki kapsamındaki eserler arasında bulunuyor. Sapanca’nın Mahmudiye Köyü'nde yer alan Hasan Fehmi Paşa Camisi, Osmanlı Devleti'nin batılılaşma çabalarının etkisinin en çok hissedildiği ve
mimaride bu etkinin son aşamasına yükseldiği bir dönem yapısıdır. Caminin yapı şekli taş-tuğla-ahşaptır ve içi işlemelerle süslüdür.

Sapanca ve doğal güzellikleri…

RAHİME SULTAN CAMİİ

1892 yılında Abdülmecit'in dördüncü karısı Peruste Rahime Sultan tarafından yaptırılan Sapanca Uzunkum'da, Uzunkum Köyü İlköğretim Okulu'nun hemen arkasında yer almaktadır. Yığma taş, tuğla mimari usulü yapılan binanın ön cephesinde kemerli pencereleri bulunmaktadır. 17 Ağustos depreminde zarar görmüş minaresi yıkılmış ve daha sonra yeniden yapılmıştır. Rahime Sultan Camii kubbelidir ve içi oymalarla süslü olup, günümüzde özgün yapısını koruyan sayılı camilerdendir. Cami, 1967 depreminden sonra onarım görmüştür. Ön cephede, orta pencerenin üzerinde Sultan Abdülmecit'in tuğrası bulunmaktadır. Camiinin minberi o dönemden kalma, orijinal yapıdadır.

Sapanca ve doğal güzellikleri…

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