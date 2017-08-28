Sapanca bayram tatilinde turistlerin gözdesi

Yeşilin farklı tonlarını barındıran doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle turistlerden yoğun ilgi gören Sapanca, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Yerli turistlerin yanı sıra özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'nın nüfusu, tatil günlerinde üç katına çıkıyor. Sapanca Kaymakamı Ali Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sapanca'nın, Sakarya ve bölgenin göz bebeği olduğunu söyledi.

İlçenin halk tarafından "kentin misafir odası" olarak adlandırıldığını dile getiren Ada, "İlçe nüfusu 41 bin, yaz sezonunda 120 bine kadar çıkıyor. Aldığım bilgilere göre Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştık." dedi. İlçede 25 otel ve 65 pansiyonun bulunduğunu, yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi olduğunu belirten Ada, bunların yeterli olmadığını, özellikle kongre turizminin geliştirilmesi için 5 yıldızlı ve üzerinde turizm belgeli işletmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İlçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilmesi için ev pansiyonculuğunun da geliştirilmesi gerektiğini anlatan Ada, şöyle konuştu: "Bunları göz önünde bulundurarak Sapanca Belediyesi iş birliğiyle proje uyguladık. Turizmin olmazsa olmazı güvenliktir. 'Güvenli Sapanca' olarak adlandırdığımız projemizde öncelikle umuma açık yerlerin denetimlerini yaparak, sezondan önce eksiklikleri göz önüne sermek için 'El birliğiyle bunları nasıl tamamlarız, müşteriye daha kaliteli nasıl hizmet sunabiliriz' şeklinde çalışmamız oldu. Güvenli, huzurlu ve talep edilen Sapanca istiyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda çok daha iyi kapasiteyle misafirlerimize hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Gereken tüm tedbirleri aldık"

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise Sapanca'nın bayrama hazır olduğunu belirtti. Tüm ekiplerin gece gündüz çalışarak temiz bir Sapanca için uğraştığını dile getiren Yılmazer, "Şu an turizmcilerin yüzü gülüyor. Hükümetimizin bayram tatilini uzatması özellikle turizmin hareketlenmesine çok büyük katkı sağladı. Daha bayrama girmeden, tüm yerlerin bayram süresince dolu olduğunu biliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmazer, ilçede yoğunluk yaşandığını, bayramın huzurlu geçirilmesi için kolluk kuvvetleri iş birliğiyle gereken tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi. Sapanca'nın her geçen gün geliştiğine işaret eden Yılmazer, "Buraya gelen insanlar 4 mevsimi tam olarak yaşayabiliyor. Tabii ki bu yeşilliği, güzelliği sürdürülebilir kılmak da zor. Sapanca'nın doğusundan batısına kadar park ve bahçe ekiplerimiz sürekli çalışıyor." dedi.

Yılmazer, sanayi imarı bulunmayan ilçenin, turizmle gelişmesi için gayret gösterdiklerini vurguladı. İlçenin göl, dağ konaklama turizmi ile yiyecek ve içecek alanında her geçen gün geliştiğini belirten Yılmazer, şunları kaydetti: "Buraya gelen ziyaretçiler otelde konforlu şekilde konaklayabiliyor. Doğada kahvaltı yapabiliyor. Burada alternatif fırsatlar var. Kilometrelerce yürüyüş yolunu hayata geçirdik. Belirlenen alanlarda spor aktiviteleri yapabiliyorsunuz. ATV'lerle hem safari yapabilir hem de yarışlara katılabilirsiniz. Ayrıca dağ yürüyüşü yapabiliyorsunuz. Aquaparklarda yüzüp vakit geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla sadece yeşiliyle değil su cennetiyle de Sapanca ön planda. Gölümüzle, yeşil ormanlarımızla insanlara hizmet sunmaktan mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz."