ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Seyahat ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GölpÄ±nar Tabiat ParkÄ±
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ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GölpÄ±nar Tabiat ParkÄ±
Seyahat
Zahide Kuru / Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±
19.03.2018 - 14:09, Son GÃ¼ncelleme:

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GölpÄ±nar Tabiat ParkÄ±

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n orman vasfÄ±ndaki tek alanÄ± olan GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, 2011 yÄ±lÄ±na kadar mesire yeri olarak iÅŸletilmiÅŸ ve 2011 tarihinde Tabiat ParkÄ± ilan edilmiÅŸ. ÅžanlÄ±urfa iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir gÃ¶rsel zenginlik saÄŸlayan GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, halkÄ±n aÃ§Ä±k havada dinlenme ve eÄŸlenmesine imkÃ¢n saÄŸlayan Ã¶nemli bir alan. Tabiat ParkÄ±, doÄŸa sevgisi ve Ã§evre bilinci oluÅŸturulmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir alan Ã¶zelliÄŸine sahip...

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ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kuzeyinde yer alan ve kent merkezine Ã§ok yakÄ±n olan GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, sahip olduÄŸu doÄŸal kaynaklarÄ±, konumu ve manzara gÃ¼zelliÄŸiyle ÅžanlÄ±urfa kenti iÃ§in Ã¶nemli bir rekreasyon alanÄ±. Ä°lin yumuÅŸak bir iklime sahip olmasÄ± her mevsim piknik ve gezi yapma imkÃ¢nÄ± saÄŸlÄ±yor.

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±

GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, sahip olduÄŸu doÄŸal yapÄ± ve peyzaj ve rekreasyon Ã¶zellikleri ile bÃ¶lge halkÄ± tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 ayÄ± ziyaret ediliyor. BÃ¶lgenin iklimi ve konumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, ÅžanlÄ±urfa ve Ã§evresi iÃ§in Ã¶nemli kaynak deÄŸerlerine sahip olan ve rekreasyon Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan bir alan.

Medeniyetin doÄŸduÄŸu coÄŸrafyada bir vaha: Tek Tek DaÄŸlarÄ± Milli ParkÄ±
Medeniyetin doÄŸduÄŸu coÄŸrafyada bir vaha: Tek Tek DaÄŸlarÄ± Milli ParkÄ±

Â BozkÄ±rÄ±n renkli yÃ¼zÃ¼!

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n doÄŸal bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bozkÄ±r olmasÄ±na raÄŸmen GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, ilin sahip olduÄŸu en Ã¶nemli aÄŸaÃ§lÄ±k alan. Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan kÄ±zÄ±lÃ§am aÄŸaÃ§larÄ±yla aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lan alan, ortalama 60 yÄ±llÄ±k bir yaÅŸa sahip aÄŸaÃ§lardan oluÅŸmuÅŸ. GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ± iÃ§inde sadece karasal ekosistem bulunmakta olup orman ekosistemi ile temsil ediliyor. Alanda yayÄ±lÄ±ÅŸ gÃ¶steren orman ekosistemi KÄ±zÄ±lÃ§am plantasyon alanlarÄ± ile orman aÃ§Ä±klÄ±klarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rmakta. AÄŸaÃ§landÄ±rma sahasÄ± olarak planlanan bu alanÄ±n Tabiat ParkÄ± olmasÄ±na da imkÃ¢n veren tÃ¼r Ã§eÅŸitliliÄŸi gerÃ§ekten doÄŸanÄ±n kendini yenilemesinin bir kanÄ±tÄ± niteliÄŸinde. Orman habitatÄ±nÄ± yuva edinen birÃ§ok tÃ¼r Tabiat ParkÄ± iÃ§erisinde korunarak, Ã§eÅŸitliliÄŸi de her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±rarak gelecek nesillere taÅŸÄ±nÄ±yor.

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±

GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ± bulunduÄŸu bÃ¶lgenin iklimi ve bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde doÄŸal kaynak deÄŸerleri aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅžanlÄ±urfa ili iÃ§in Ã¶nemli bir alan. Alan Ã¶zellikle sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu aylarda il halkÄ± iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir dinlenme ve gezi merkezi oluyor. GÃ¼neÅŸli gÃ¼nlerin, yÄ±lÄ±n 4 bÃ¶lÃ¼ 3â€™lÃ¼k periyodunu kapsadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde; GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, yÄ±lÄ±n ortalama 9 ayÄ± ziyaret ediliyor. ÅžanlÄ±urfa ÅŸehir merkezine olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶zellikle piknik alanÄ± olarak deÄŸerlendirilen saha, sahip olduÄŸu KÄ±zÄ±lÃ§am vejetasyonu sayesinde, halkÄ±n gÃ¶lgelenme ve dinlenme ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Ã¶nemli bir alan.

Suyla dansÄ±n adÄ±: KÃ¶prÃ¼lÃ¼ Kanyon Milli ParkÄ±
Suyla dansÄ±n adÄ±: Köprülü Kanyon Milli ParkÄ±


Lezzet noktasÄ±â€¦

Tabiat ParkÄ± iÃ§erisinde yer alan kafe, hem bir mola noktasÄ± hem de muhteÅŸem ÅžanlÄ±urfa manzarasÄ± ile sizi bÃ¼yÃ¼lemeye hazÄ±r bir ÅŸekilde hizmet vermekte. Gerek dÃ¼nya mutfaÄŸÄ± gerekse geleneksel ÅžanlÄ±urfa mutfaÄŸÄ±nÄ± tadabileceÄŸiniz bu kafe Tabiat ParkÄ± iÃ§erisinde sizleri bekliyor olacak.

ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n kalbi: GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±

Hangi giriÅŸ noktalarÄ±, bizi nereye gÃ¶tÃ¼rÃ¼r?

Tabiat ParkÄ±â€™nÄ±n tek ana giriÅŸi, KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinden gelen yol. Bu yol, alanÄ±n giriÅŸinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na kadar tek hat Ã¼zerinden saÄŸlanan asfalt yoldur. Alan iÃ§erisinde araÃ§la geziye izin verilmemekte ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ± mevcutâ€¦

Trakyaâ€™nÄ±n kuÅŸ cenneti: Gala GÃ¶lÃ¼ Milli ParkÄ±
Trakyaâ€™nÄ±n kuÅŸ cenneti: Gala Gölü Milli ParkÄ±

Â Nerede kalÄ±nÄ±r?

Â ÅžanlÄ±urfa merkezinde yer alan, birinci sÄ±nÄ±f oteller ve butik oteller, BalÄ±klÄ±gÃ¶l manzarasÄ± ile sizi tarihin derinliklerinde rahat bir konaklama iÃ§in misafir ediyor. Her bÃ¼tÃ§eden ziyaretÃ§iye konforlu bir konaklama saÄŸlayan bu tesisler, merkezde olmasÄ±ndan dolayÄ± ulaÅŸÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan da son derece avantaj saÄŸlamakta.

UlaÅŸÄ±m

ÅžanlÄ±urfa Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±, ÅžanlÄ±urfa ili KarakÃ¶prÃ¼ ilÃ§esinde yer alÄ±yor. Urfa-DiyarbakÄ±r Karayoluâ€™nun 3. kilometresinden ayrÄ±lan stabilize yol ile ulaÅŸÄ±m saÄŸlanan GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ± ÅžanlÄ±urfaâ€™ya 11.25 kilometre uzaklÄ±kta. ÅžanlÄ±urfa iline havayolu veya karayolu ile ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Tabiat ParkÄ±, AkÃ§akale Tren GarÄ±â€™na 65 kilometre, il merkezine 11 kilometre, havaalanÄ±na 35 kilometre, GÃ¶lpÄ±nar mahallesine 2 kilometre, KÄ±zlar Mahallesiâ€™ne 3 kilometre ve Yusufkuyu Mahallesiâ€™ne 3 kilometre uzaklÄ±kta.

AdÄ±yamanÂ-ÂGÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±: 99 kilometre
Gaziantep - GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±: 148 kilometre
DiyarbakÄ±r - GÃ¶lpÄ±nar Tabiat ParkÄ±: 166 kilometre

ÅžanlÄ±urfaâ€™dan Ankara ve Ä°stanbulâ€™a direkt havayolu ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanmaktadÄ±r. UÃ§uÅŸlar ortalama 1 saat 30 dakika sÃ¼rmektedir.

FotoÄŸraflar:Â Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

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