ÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n en Ã¶nemli tarihi ve turistik mekanÄ±: BalÄ±klÄ±gÃ¶l

HavanÄ±n gÃ¼zel olmasÄ±nÄ± fÄ±rsat bilen vatandaÅŸlar, peygamberler ÅŸehrindeki manevi mekanlara akÄ±n etti. ÅžanlÄ±urfa'ya Ã¶zellikle DoÄŸu, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, Akdeniz bÃ¶lgelerinden otobÃ¼slerle gelen yerli turistler de Dergah ve BalÄ±klÄ±gÃ¶l'Ã¼ mesken tuttu.

Gezilerine Hz. Ä°brahim'in dÃ¼nyaya geldiÄŸi maÄŸarayÄ± ziyaret ederek baÅŸlayan ziyaretÃ§iler, kutsal olduÄŸuna inanÄ±lan BalÄ±klÄ±gÃ¶l'e bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. BalÄ±klÄ±gÃ¶l kenarÄ±ndaki satÄ±cÄ±lardan balÄ±k yemi alan vatandaÅŸlar, balÄ±klarÄ± besledi. BazÄ± yerli ve yabancÄ± turistler ise Ayn Zeliha GÃ¶lÃ¼'nde sandal keyfi yaptÄ±. BalÄ±klarÄ± besledikten sonra vatandaÅŸlar, telefonlarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ekinmeyi de ihmal etmediler.

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Hafta sonunu fÄ±rsat bilerek BalÄ±klÄ±gÃ¶l'e geldiklerini belirten bir vatandaÅŸ, "Hafta sonunu fÄ±rsat bildik ve iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla 4 aile birlikte BalÄ±klÄ±gÃ¶l'e geldik. Gezdik, dolaÅŸtÄ±k, balÄ±klara yem attÄ±k, yarÄ±n da memleketimize dÃ¶neceÄŸiz. GittiÄŸimizde diÄŸer vatandaÅŸlara da tavsiye edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. BazÄ±larÄ± da Urfa tÃ¼rkÃ¼leri sÃ¶yledi.

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