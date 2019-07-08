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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı
Seyahat
DHA
08.07.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Şanlıurfalıların 'acı' telaşı başladı

Türkiye'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Şanlıurfa'da, biber hasadının tamamlanmasıyla birlikte isot yapımına başlandı.

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Şanlıurfa'da her yıl Temmuz ayında başlayarak, Ekim ayına kadar devam eden pul biber yapımı sezonu başladı. Kent merkezinde birçok aile kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri çocuklarıyla birlikte evlerinin çatılarında pul bibere dönüştürmek için kolları sıvadı. İsot yapımının başlamasıyla birlikte Sırrın Mahallesindeki boş araziler ile birçok evin çatısı da kırmızı renge büründü. Geçimini isot yapımıyla sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberleri, Sırrın Mahallesi’ndeki boş arazilerde isota dönüştürerek, yurt içi ve yurt dışına satıyor

Şanlıurfalıların acı telaşı başladı

Uzun bir çalışma sonunda biber, isota dönüşüyor

Sezonun başlamasıyla birlikte kentte her evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatan isot üreticilerinden İbrahim Bayır, "40 derecenin üzerindeki bu havada önce biberleri yıkıyor, ardından tohumlarından ayırıyoruz. Daha sonra kuruması için güneşe bırakıyoruz. Kuruduktan sonra biberleri koyu renkli çadırlarda terletiyoruz. Yine bunların bir kısmını ise biber salçası olarak işliyoruz. Hummalı bir çalışma sonunda biber, isota dönüşüyor" dedi.

Bayır, isot yapımında çalışanların çuval başına 3 lira aldığını ve çalışma durumuna göre günlük 50-100 lira arasında kazanç sağladıklarını söyledi.

Şanlıurfa ile özdeşleşen isotun fabrika üretimi ve ev üretimi olarak ikiye ayrıldığını belirten Bayır, talebin daha çok ev yapımı olanlara gösterildiğini vurguladı.

Bu yıl yağışların uzun sürmesi nedeniyle çiftçilerin ekim yapamadığını anlatan Bayır, "Bu yıl geçen yıla nazaran isotta yüzde 50 eksilme var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Yapımı oldukça zahmetli isot için günde 14-15 saat çalışıyoruz. Hava sıcaklığıyla birlikte acı işinde çalıştığımız için oldukça zorlanıyoruz. Ev yapımını organik isota daha çok ilgi gösteriliyor" dedi.

Şanlıurfalıların acı telaşı başladı

Acıların çocukları 

Sırrın Mahallesi'nde kurulan isot tarlalarında yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar da harçlıklarını çıkarmak için günün büyük bölümünü aileleriyle birlikte çalışarak geçiriyor.

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da gün boyu isot tarlasında güneş altında çalışan çocuk işçiler, torbalar dolusu acı isotları 3 liraya temizleyerek günlük 30-40 lira para kazanıyor.

Annesiyle birlikte isot temizleyen lise öğrencisi Muhammet Özkurt, "Benim kullandığım tabletim bozuldu ve hem onu tamir ettirmek hem de harçlığını çıkarmak için burada çalışıyorum. Günde elime 30-35 lira para geçiyor" dedi.

Şanlıurfalıların acı telaşı başladı

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