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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şangay’da yapacak şey çok…
Daha Çok Deneyim
17.06.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Şangay’da yapacak şey çok…

Eski ve yeninin harmanı, çok çeşitli kültürlerden oluşan, eğlencenin sonuna kadar yaşandığı Şangay’ın 1842’ye kadar küçük bir balıkçı köyü olduğu düşünülünce, dinamizmi ve gelişimi akıl almaz boyutlara ulaşmaktadır. Aynı zamanda dünyadaki en etkili borsalardan biri olan Şangay Borsası’nı içinde barındıran bu şehir, Çin’in finans merkezidir.

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Şangay, Çin'deki en heyecan verici restoranlara, gece hayatı mekanlarına ve otellere ev sahipliği yapar. Bu şehir Çin’in en kalabalık yeridir. Bu kalabalıktan uzaklaşmak ve biraz daha sakin bir gezi gerçekleştirmek isterseniz sabahın erken saatlerinde ve hava aydınlanırken sokağa çıkmanız özellikle fotoğraf çekimi açısından çok daha uygun olacaktır. Tabii bir de Yuyuan Bahçeleri ve Jade Buda Tapınağı’nı görmek istiyorsanız da yine erkenden yola çıkmanız gerekebilir.

Şangay’da yapacak şey çok…



Şangay’a aktarma süreleri haricinde yaklaşık 13 saat süren bir yolculukla ulaşılmaktadır. Saatler süren bu yolculuğu konforlu ve eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız Emirates Havayolları’nı tercih edebilirsiniz. Emirates, kendinizi özel hissedeceğiniz muhteşem gurme lezzetleri, premium sınıflarda yer alan düz yatak koltukları, canlı spor, özel çocuk kanalları ve oyunlar dahil olmak üzere 4000'den fazla küresel eğlence kanalı ile olağanüstü bir yolculuk ve eğlence deneyimi sunmaktadır.

Emirates Havayolları Eğlence Sistemi ile;

Hareketli haritalardan uçuşları takip edin ve harici kameralarla dünyayı 40.000 fit yükseklikten izleyebilirsiniz. Hava durumu, haberler, spor haberleri ve uçuşunuzla ilgili bilgileri ekranınızdan takip edebilirsiniz.

Tüm filolarda bulunan 20 MB ücretsiz verinin keyfini çıkarabilir, uçuş sırasında, koltuklarda bulunan uydu telefonları ile arama yapabilir veya veri dolaşımını kullanarak yerdeki insanlarla konuşabilirsiniz.

Uçak içinde birden fazla dilde sunulan 4.000’i aşkın film ve dizi türlerini izleyip, oyun oynayıp ve dilerseniz kendi çalma listenizi oluşturabileceğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

Belirli uçaklarda bulunan Canlı TV Kanalı seçeneği ile büyük spor etkinliklerine ya da son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz.

Şangay’ın mimarisi eskiyle yeninin karışımı olup, gökdelenlerin yanı sıra, şehrin nüfus patlaması yaşadığı 1900’lerin başındaki sömürge döneminden kalan bir mimari de sergilemektedir. Şangay’ın kenar mahallelerinden biri olan tarihi su şehri Zhujiajiao’yu gezip, geçmiş dönem mimarisine tanıklık edebilirsiniz.

Şangay’ın mahalleleri, mimarisi kadar çeşitlilik göstermekte olup, her birinin kendine özgü bir özelliği bulunmaktadır. Canlı bir gece hayatı için ziyaretçiler ve yerli halk neon ışıklı Lujiazui mahallesine gider. Alışveriş tutkunları ise bir cennet olan Tianzifang’a mutlaka uğramalıdır.

Şangay’da yapacak şey çok…


Böylesine fazla seçeneğin olduğu bir şehirde gezmeye nereden başlayacağınıza karar vermek son derece zordur ancak bu da eğlencenin önemli bir parçasıdır. İster The Bund’dan aşağıya salınarak yürüyün, ister Dongtai Lu Antika Pazarı’na uğrayın ya da French Concession boyunca bisiklet sürün, Şangay’da yapacak bir şey daima bulunur…

Şangay’da Mutlaka Yapılması Gerekenler

SWFC Gözlemevine Tırmanın

Şangay'ın en iyi manzaraları için Şangay Dünya Finans Merkezi’ndeki asansöre binin. Saniyede 5 km hızla gökyüzüne doğru 100'üncü katta 474 metre yükseklikte bulunan ve dünyanın ikinci en yüksek gözlem platformu olan Garden Gözlem Evi’ne gidin. Kentin önemli simgelerini keşfetmenize yardımcı olacak bir harita bulunmaktadır.

Maglev ile Seyahat Edin

Dünyanın en hızlı treniyle seyahat edin. Maglev saatte 431 km gibi bir süratle hareket eder. Longyang İstasyonu ve Pudong Havaalanı arasında yer alan 29.863 km'lik bir tren yolu yolculuğu sizi bekler. Tüm bu yol sadece sekiz dakikadan kısa sürede ulaşım imkanı sunar. Çin ve Almanya'nın Maglev Train tarafından işletilen tek ticaret işletmesidir, 4 Ocak 2003'te açılmıştır.

Fuxing Park'ta Dans Edin

Şangay'ın görülecek en önemli unsurlarından biri kamu alanlarında salon dansı yapan yaşlı vatandaşlardır. Yüzlerce emeklinin dans çalışmalarını göreceğiniz Fuxing Park’a mutlaka gidin. Onlara katılmaktan çekinmeyin. Her yaştaki ziyaretçi kabul edilmektedir.

Şangay’da Ne Yenir?

Jian Guo 328

Şehirdeki en iyi Şangay yemekleri buradadır. Fermente edilmiş tofu veya Jiang-guo-tuzlu tavuğun tadına mutlaka bakmalısınız.

Mercato by Jean-Georges

Leziz İtalyan yemekleri için en doğru adres burasıdır. Michelin yıldızlı şefi Jean-Georges Vongerichten, bu sevimli rüstik tesiste Şangay'ın en iyi makarnası ile pizzasını ve fantastik deniz ürünlerini sunmaktadır.

The Commune Social

Burası Şangay'da tapas bulabileceğiniz en iyi İspanyol restoranıdır. Tütsülenmiş kemik iliği, soğan reçeli, ekşi hamur ekmeği, miso ızgara uskumru, wasabi avokado ve salatalık chutney ve DIY ton balığı tartarı servis edilmektedir. Restoranda rezervasyon ve servis ücreti yoktur.

 

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