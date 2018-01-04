Hükümetlerin yok etmek için uğraştığı kabile: Spinifexler
Spinifex veya diğer adıyla 'Pile Nguru' Kabilesi, en sert iklimlerden birine sahip olan Büyük Victoria Çölü’nde yaşayan en az 15 bin yıllık Aborjin bir kabile. Avrupalıların Avustralya’ya yerleşmesinden sonra, soğuk ve kuru bir işgal ortamında oldukları için Spinifex Kabilesi yalnız kaldı.
Ancak bu durum, 1950’lerde değişti. Spinifex toprakları tarımsal nedenlerden dolayı değerli değildi fakat yabancılar bu çorak toprakları kullanmak için iyi bir sebep buldu; nükleer testler!
1953’te, İngiltere ve Avusturya hükümetleri, Spinifex’in ana vatanında, onların rızası olmadan ve çok az uyarıyla nükleer bir bomba patlattı.Bu olaydan sonra, çoğu başka yerlere taşınıp, 1980’lerin sonuna kadar topraklarına geri dönmediler. Geri döndüklerinde, kendi bölgelerini geri alabilmek için zorlu bir savaş verdiler.
İlginçtir ki, bölgede bıraktıkları sanat eserleri, 1997’de onların yerli halk olduklarını ıspatlamalarında yardımcı oldu. Bireysel ve toplumsal bir çok sanat eseriyle geniş bir beğeni topladılar.
Şuan da kaç Spinifex üyesi mevcut belirlemek zor olsa da, Tjunjuntjara olarak bilinen en büyük toplulukları, 180-220 civarı kişiden oluşmakta.
Her Ritimde Başka Bir Şehir
Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın!