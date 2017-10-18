Sanal değil gerçek! 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz

Londra merkezli Black Tomato isimli bir seyahat şirketi, modern hayattan uzaklaşmak isteyenler için gerçek bir kaybolma macerası sunuyor. 'Get Lost' (kaybol) isimli seyahate çıkmak için günü birlik karar verilemiyor. En az 6 ay öncesinden başvuru yapılıyor.





Kutuplar, dağlar, adalar, ormanlar veya çöl olmak üzere 5 doğal ortamdan hangisinde kaybolmak istediğine karar veren kişi, hayatta kalma eğitimine alınıyor.





Yolcu yalnızca gittiği ülkenin adını biliyor. Hayatta kalmasına yetecek malzemeler verilip kaybolacağı alana özel jetle bırakılıyor.





Sehayat timi, yolcuyu üzerindeki uyku çipinden adım adım takip ediyor ancak yolcu acil durumlar dışında kimseyle iletişim kuramıyor.





Elindeki haritada işaretli alanları tamamladığında yolculuk sona eriyor. Kaybolmanın bedeli ise 30 bin dolar (yaklaşık 110 bin lira).







