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Seyahat

Sanal değil gerçek! 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz

Modern yaşamın boğucu etkisinden sıkılan insanların son icadı hiç bilinmedik yerlere bırakıldığınız ve hayatta kalmaya çalıştığınız kaybolma tatili. Bu ilginç tatilde yüklü miktarda para ödeyerek hayatta kalma eğitimi alıyor, kutuplar, dağlar, adalar, ormanlar veya çöl olmak üzere beş doğal ortamdan hangisinde kaybolmak istediğinize karar veriyorsunuz.

Hürriyet Haber
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Londra merkezli Black Tomato isimli bir seyahat şirketi, modern hayattan uzaklaşmak isteyenler için gerçek bir kaybolma macerası sunuyor. 'Get Lost' (kaybol) isimli seyahate çıkmak için günü birlik karar verilemiyor. En az 6 ay öncesinden başvuru yapılıyor.

Sanal değil gerçek 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz

Kutuplar, dağlar, adalar, ormanlar veya çöl olmak üzere 5 doğal ortamdan hangisinde kaybolmak istediğine karar veren kişi, hayatta kalma eğitimine alınıyor. 

Sanal değil gerçek 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz

Yolcu yalnızca gittiği ülkenin adını biliyor. Hayatta kalmasına yetecek malzemeler verilip kaybolacağı alana özel jetle bırakılıyor.

Sanal değil gerçek 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz

Sehayat timi, yolcuyu üzerindeki uyku çipinden adım adım takip ediyor ancak yolcu acil durumlar dışında kimseyle iletişim kuramıyor. 

Sanal değil gerçek 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz

Elindeki haritada işaretli alanları tamamladığında yolculuk sona eriyor. Kaybolmanın bedeli ise 30 bin dolar  (yaklaşık 110 bin lira).

Dünyanın en ilginç beş köyüDünyanın en ilginç beş köyü!




Kaynak: Hürriyet Haber

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Sanal değil gerçek! 30 bin dolar verip kayboluyorsunuz
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