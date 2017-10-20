San Sebastian’da Nerede Ne Yenir?

ÜNLÜ LEZZET DURAKLARI:
Martin Berasategui
Arzak
La Cuchara de San Telmo
La Fabrica
Mirador de Ulia
Mugaritz
La Madame
Restorante Akelare
Kokotxa
Elkano
Asador Etxebarri
ÜNLÜ PİNTXOS BARLARI:
Bar Nestor: Omleti çok lezzetli
Zeruko: Baskça bilen birisiyle gitmekte yarar var.
La Mejillonera: Domates soslu midye, patates bravas
Narrika: Izgara mantar çeşitleri
Borda Berri: Risotto muhteşem
Goiz-Argi: Tam bir karides cenneti
Ganbara: Ahtapot salatası yumurtalı tapas, pavuryalı börekler
Texepetxa: Ançuez, deniz kestaneli küçük sandviçler
Hika-Mika: Dana yanağı
Palo Bueno:Kalamar, karides
Bartolo: Hamonlu küçük sandvicler, biber kızartması
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