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San Sebastian’da Nerede Ne Yenir?

San Sebastian, yeme-içme konusunda tam bir cennet. Eğer oraya gitmeyi planlıyorsanız, gitmeden önce bir-iki kilo vermenizde fayda var. Peki bu kiloları nerede ve nasıl alabiliriz? İşte San Sebastian’ın lezzet durakları.

Hürriyet Haber
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ÜNLÜ LEZZET DURAKLARI:

Martin Berasategui
Arzak
La Cuchara de San Telmo
La Fabrica
Mirador de Ulia
Mugaritz
La Madame
Restorante Akelare
Kokotxa
Elkano
Asador Etxebarri

ÜNLÜ PİNTXOS BARLARI:

Bar Nestor: Omleti çok lezzetli
Zeruko: Baskça bilen birisiyle gitmekte yarar var.
La Mejillonera: Domates soslu midye, patates bravas
Narrika: Izgara mantar çeşitleri
Borda Berri: Risotto muhteşem
Goiz-Argi: Tam bir karides cenneti
Ganbara: Ahtapot salatası yumurtalı tapas, pavuryalı börekler
Texepetxa: Ançuez, deniz kestaneli küçük sandviçler
Hika-Mika: Dana yanağı
Palo Bueno:Kalamar, karides
Bartolo: Hamonlu küçük sandvicler, biber kızartması

 

Kaynak:

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ItalyaItalya
Yamaçların üzerinde bir kasaba: Amalfi
ItalyaItalya
Aşk kokan şehir: Venedik
ItalyaItalya
İtalya’da ortaçağ şehri: Siena
ItalyaItalya
Eşsiz kültür kenti: Roma
ItalyaItalya
İtalya’nın yıldız şehri: Napoli
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