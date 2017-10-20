San Sebastian’da Nerede Ne Yenir?

ÜNLÜ LEZZET DURAKLARI:



Martin Berasategui

Arzak

La Cuchara de San Telmo

La Fabrica

Mirador de Ulia

Mugaritz

La Madame

Restorante Akelare

Kokotxa

Elkano

Asador Etxebarri





ÜNLÜ PİNTXOS BARLARI:



Bar Nestor: Omleti çok lezzetli

Zeruko: Baskça bilen birisiyle gitmekte yarar var.

La Mejillonera: Domates soslu midye, patates bravas

Narrika: Izgara mantar çeşitleri

Borda Berri: Risotto muhteşem

Goiz-Argi: Tam bir karides cenneti

Ganbara: Ahtapot salatası yumurtalı tapas, pavuryalı börekler

Texepetxa: Ançuez, deniz kestaneli küçük sandviçler

Hika-Mika: Dana yanağı

Palo Bueno:Kalamar, karides

Bartolo: Hamonlu küçük sandvicler, biber kızartması