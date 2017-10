San Sebastian: Yeme-İçme Cenneti

Pintxos Barlar

Ama San Sebastian’da yeme içme sadece bol Michelin yıldızlı restoranlardan ibaret değil. Bu güzel şehrin sahili boyunca uzanan iki plajın arasında kalan burun Parte Viaje’nin, yani eski şehrin bulunduğu yer. Burada daracık sokakların açıldığı küçük meydanlar, sağda solda gözünüze çarpan birkaç kilise ve bol miktarda pintxos barı. Basklar İspanyolların tapas’ına pintxos (pinços) diyorlar. Akşam yemeği genellikle saat 10’dan önce yenmediği için akşamüstünden itibaren bu barlar sokağa kadar taşan müşterilerle doluyorlar. Uzun bir bar tezgâhının üstüne dizilen onlarca pintxos arasından hangilerini seçeceğiniz size kalmış.







Sardalyalı ekmek, o tuzlanmış nefis yeşil biberler, jamon iberico, chorizo’lu sandviçler, kaç tane yerseniz o kadar ödüyorsunuz. Parte Viaje’nin ana meydanı Plaza de Constitucion’da eskiden boğa güreşleri yapılırmış. Meydanı saran binaların balkonlarındaki numaralar o zamanların localarında kalma. İspanya’daki her meydan gibi bir café’de oturup etrafını seyrederek zaman geçirmek için ideal. Pintxos barlarına dönecek olursak, en klasikleri El Cepa, belki de en zengin çeşidi olup her daim dolu olan Bartolo ve en yeni ve yenilikçilerden Beti-jai gidilmesi gerekenler.







Izgarada Yeni Boyut: Etxebarri

Bir de San Sebastian ile Bilbao arasındaki bir Bask dağ köyünde bir restoran var ki Ferran Adria gibi dünyanın en ünlü şefleri bile mutlaka orada yemek yemeye geliyorlar. Axpe kayalık dağların arasında yemyeşil çayırlarla sarılı bir düzlükte kurulmuş çok şirin bir köy. Küçük bir kilise meydanı, beş on tane ev ve daha köyün girişinden mis gibi odun kokusuyla adeta ben buradayım diye haykıran dünyanın en iyi ızgara restoranı Asador Etxebarri.



Burada köyün yerlisi olan şef Victor Arguinzoniz ızgara yapmayı ayrı bir boyutlara taşımış. Victor ızgaraya koyduğu neredeyse her ürün için farklı bir ağacın odununu kullanıyor. Dev fırınlarda kor haline gelen odunlar yan yana dizili ızgaralara yerleştiriliyor. Sonra Victor hazır olunca yemekler sırasıyla masanıza geliyorlar: İspanya’nın ünlü chorizo sucuğu, hepsi ızgara olmak üzere kaz ciğeri, harika bir sardalya, dev Palamos karidesleri, istiridye, küçücük ahtapotlar, trüflü gerçek köy yumurtası, kendi tarlalarından olabilecek en lezzetli enginar ve yemeğin yıldızı 7 yaşındaki sığırlardan alınan dev pirzola “chuleta”. Asador Etxebarri yeme içme meraklısı her faninin yemek yemesi gereken bir restoran. Bu yıl dünyanın 6. en iyi restoranı seçilmesine şaşmamak gerekir.