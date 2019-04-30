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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi
Seyahat
DHA
30.04.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 50 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte leyleklerin yuvalara göçü başladı. 'Leylek Köyü' olarak adlandırılan bölgenin turistlerin ve kuş gözlemcilerinin ilgi odağı oldu.

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19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, yaklaşık 20 dönümlük ormanlık bölgede bulunan 50 leylek yuvası dikkat çekiyor. Bafra’nın Doğan Mahallesi’nde ‘Leylek Köyü’ diye adlandırılan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, kuşların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin son yıllarda popülerliği hızla artan bir bölge olduğunu söyledi. Toktaş, “Bu bölgede çok fazla kuş çeşitliliği var. Son dönemlerde daha fazla bilinmeye başlayan bir özelliği daha var, o da leylekler. Leylekler nisan ayı gibi gelip, burada var olan yuvalarını tamir edip, üreyip, sonra sonbaharda geri dönüyorlar. Diğer leylek göç yollarından en fazla ayırt edilen noktaysa burada bir mahalle, köy şeklinde hepsinin bir arada bulundukları bir ormanın olması.”

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

“Gittiğiniz zaman orada görebilirsiniz, iki üç tane leylek yuvası bir ağaçta yan yanalar. Çok küçük bir alanda birçok leylek yuvası var. En büyük farklılık da bu… Yoksa ülkemizde ve dünyada leylekler göç yolları üzerinde konaklıyorlar ve yuvaları bulunuyor. Kızılırmak Deltası’nda alanın genelinde yuvalar var. Ancak ‘Leylek Köyü’ olarak belirtilen bu noktada yuvalar yan yana ve sıkça yoğunlaşmış duruda. Tabii bu çok farklı ve ilginç bir durum.” dedi.

Murat Toktaş, Karadeniz Bölgesi deyince turizm anlamında akla ilk yaylaların geldiğini söyleyerek, “Bu noktada yurt içi ve yurt dışı pazarda da yaylalarla ilgili tanıtımlar yapılıyor.  Ancak artık biraz daha alternatif turizm dallarına yönelik bu konuyla ilgili de biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle Uzak Doğu’dan gelen turistler kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı gibi bu tarz şeylere çok meraklı oluyor.”

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

“Bununla ilgilenen ve ülkemize gelen turistler deniz, kum, güneş üçlemesi için ülkemize gelen turistlerden daha fazla döviz bırakıyor. Bizim bu gibi konuları biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Özel çalışmalar yaptığımız takdirde burayı daha fazla canlandıracağımızı, bölgemize ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

356 kuş türü yaşıyor

Samsun’da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin korunması için bölge geçen temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl, büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15’i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

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