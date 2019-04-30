Samsun’daki ‘Leylek Köyü’nün sakinleri geldi

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, yaklaşık 20 dönümlük ormanlık bölgede bulunan 50 leylek yuvası dikkat çekiyor. Bafra’nın Doğan Mahallesi’nde ‘Leylek Köyü’ diye adlandırılan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, kuşların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin son yıllarda popülerliği hızla artan bir bölge olduğunu söyledi. Toktaş, “Bu bölgede çok fazla kuş çeşitliliği var. Son dönemlerde daha fazla bilinmeye başlayan bir özelliği daha var, o da leylekler. Leylekler nisan ayı gibi gelip, burada var olan yuvalarını tamir edip, üreyip, sonra sonbaharda geri dönüyorlar. Diğer leylek göç yollarından en fazla ayırt edilen noktaysa burada bir mahalle, köy şeklinde hepsinin bir arada bulundukları bir ormanın olması.”

“Gittiğiniz zaman orada görebilirsiniz, iki üç tane leylek yuvası bir ağaçta yan yanalar. Çok küçük bir alanda birçok leylek yuvası var. En büyük farklılık da bu… Yoksa ülkemizde ve dünyada leylekler göç yolları üzerinde konaklıyorlar ve yuvaları bulunuyor. Kızılırmak Deltası’nda alanın genelinde yuvalar var. Ancak ‘Leylek Köyü’ olarak belirtilen bu noktada yuvalar yan yana ve sıkça yoğunlaşmış duruda. Tabii bu çok farklı ve ilginç bir durum.” dedi.

Murat Toktaş, Karadeniz Bölgesi deyince turizm anlamında akla ilk yaylaların geldiğini söyleyerek, “Bu noktada yurt içi ve yurt dışı pazarda da yaylalarla ilgili tanıtımlar yapılıyor. Ancak artık biraz daha alternatif turizm dallarına yönelik bu konuyla ilgili de biraz daha çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle Uzak Doğu’dan gelen turistler kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı gibi bu tarz şeylere çok meraklı oluyor.”

“Bununla ilgilenen ve ülkemize gelen turistler deniz, kum, güneş üçlemesi için ülkemize gelen turistlerden daha fazla döviz bırakıyor. Bizim bu gibi konuları biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Özel çalışmalar yaptığımız takdirde burayı daha fazla canlandıracağımızı, bölgemize ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

356 kuş türü yaşıyor

Samsun’da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin korunması için bölge geçen temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl, büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15’i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.