Samsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi

2018 yılı istatistiki verilerine göre Samsun'u 79 bin 261'i yabancı olmak üzere toplamda 586 bin 555 kişi ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Samsun'un mevcut turizm potansiyeli sürdürülebilir turizm yaklaşımı doğrultusunda ele alındı. Bu kapsamda Samsun'da bir tabiatı koruma alanı, beş tabiat parkı, üç sulak alan olmak üzere toplamda 9 adet sürdürülebilir eko turizm alanı tespit edildi.

Hacıosman Ormanı

Tabiatı koruma alanı içerisinde yer alan Hacıosman Ormanı Orta Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un 20 kilometre doğusunda Çarşamba ilçesi Çınarlık Beldesi hudutları içerisinde yer almakta. Tamamı orman rejiminde bulunan toplam 127 bin 77 ha alana sahip olan ormanda boyları 20 metreyle 40 metre arasında değişen 12 taksondan ağaç bulunuyor.

Amazon Tabiat Parkı

Tabiat parkları arasında yer alan Amazon Tabiat Parkı ise, Terme ilçesinde yer alıp 562 bin 65 hektar büyüklüğünde. Amazon Tabiat Parkı tarih, yaban hayatı, sulak alan ve deniz olmak üzere dört önemli kaynak değere sahip... Alanda eko turizm kapsamında tabiat yürüyüşü (trekking), bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, foto safari, bisiklet turu, karavanlı kamp etkinlikleri yapılabilmekte.

Bayraktepe Tabiat Parkı

Bayraktepe Tabiat Parkı da Tekkeköy ilçesinde 132 hektar büyüklüğünde. Şehir merkezine yakın olması ve tabii güzellikleriyle öne plana çıkan Bayraktepe Tabiat Parkı özellikle şehir hayatından bunalan insanların yoğun olarak ziyaret ettiği bir alan. Alanda tabiat yürüyüşü, manzara seyri, piknik, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği yapılabiliyor.

Sarıgazel Tabiat Parkı

Sarıgazel Tabiat Parkı ise, 19 Mayıs ilçesinde olup 143 bin hektar büyüklüğünde. Orman vejetasyonuna sahip alan, piknik yapmaya elverişli olup mevcut tesisleri ve ilçe merkezine yakınlığıyla da ziyaretçiler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Alanda, tabiat yürüyüşü, kamp, bisiklet turu gibi birçok aktivite yapabilirsiniz.

Şahinkaya Kanyonu

Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı da, Vezirköprü ilçesinde bulunuyor. 1032 hektar büyüklüğündeki Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak'ın suyunun tutulduğu Altınkaya Barajı'nın en dar geçit yeri olup kıvrımlı bir yarımada özelliği taşıyor. Yaklaşık 3250 metre uzunluğuyla, su seviyesinden itibaren 500 metreyi bulan derinliğiyle ve 100 metreye düşen darlığıyla Şahinkaya Kanyonu eşine az rastlanan bir kanyon… Kanyonda iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok tabii mağara göze çarpıyor. Ayrıca tabiat yürüyüşü, manzara seyri, günübirlik faaliyetler, kamp, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, fotosafari, su sporları, tekne gezisi, amatör olta balıkçılığı, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, su altı dalışı, gastronomi gibi faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Vezirsuyu Tabiat Parkı

Vezirsuyu Tabiat Parkı’ysa Vezirköprü ilçesinde 35 hektar alana sahip. Alan tilki, sansar, karaca, kurt, balıkçıl, şahin gibi birçok yabani memeli ve kanatlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Alanda tabiat yürüyüşü, manzara seyri, açık hava etkinlikleri, kamp, bisiklet turu yapılabilirsiniz…

Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı

Sulak alanlar içerisinde yer alan Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı, Karadeniz Bölgesi'ndeki doğallığını koruyabilmiş en önemli sulak bölge. Kızılırmak Deltası toplam 56 bin hektar genişliğinde olup 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerini içine alıyor. Kızılırmak Deltası sahip olduğu doğal özelliklerinin korunması amacıyla Doğal Sit İlke Kararlarına göre, 1994 yılında deltada yar alan sulak alanların tamamı mülga Kültür Bakanlığınca 'Doğal Sit Alanı' olarak ilan edilerek koruma altına alındı. Alanın yaklaşık olarak yüzde 80'i birinci dereceden doğal sit alanı kapsamında… Su kuşlarının dünya üzerindeki üç göç yolundan bir tanesi olan Kızılırmak Deltası'nda Türkiye'de toplam 483 kuş türü bulunduğu kabul edilmekte. Kızılırmak Deltası'ndaysa bugüne kadar 354 adet kuş türü tespit edilmiş olup, bunlardan 140 adedi deltada üremekte. Tüm dünyada nesli tehlike altında olan 24 adet kuş türündense 15 tanesi Kuş Cenneti'nde görülmüş olması deltaya ayrı bir önem kazandırmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği, atlı yürüyüş, köy aktiviteleri, tabiat eğitimi, sportif olta balıkçılığı, foto safari yapılabilmekte…

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı ise Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçe sınırları içerisindedir. Yeşilırmak Nehri'nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında yer alan en büyük deltası olma özelliğine sahip. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul, subasar ormanları ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatları bir arada bulundurması ile Yeşilırmak Deltası önem kazanmakta. Yeşilırmak Deltası'nda olağanüstü doğal özellikleri bozulmadan kalmış geniş, açık su ve kıyı kumul habitatları, hafif tuzlu ve tatlı su bataklıkları, çeşitli Carex türleri ve boylu sazlıkları, cladium kalkerli turbalığı, göller ve mevsime bağlı su basan nehir setleri bulunmakta. Türkiye'nin Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olması Yeşilırmak Deltası'na ayrı bir önem kazandırmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı gözlemciliği, bisiklet turu, sportif olta balıkçılığı yapılabilmekte…

Ladik Ulusal Sulak Alanı

Ladik Ulusal Sulak Alanı da, Ladik ilçesinde toplamda 1836 hektar büyüklüğünde. Bu sulak alanın yaklaşık 1105 hektarlık kısmını göl alanı, 495 hektarlık kısmını tarım alanları, 23 hektarlık kısmını Mazlumoğlu ve Aktaş Mahalleleri, 213 hektarlık kısmınıysa tescilli çayır ve mera alanları oluşturmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari, bisiklet turu, sportif olta balıkçılığı yapılabililiyor…