Samsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSamsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi
GeriSeyahat Samsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Samsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Samsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi

Samsun'da bir tabiatı koruma alanı, beş tabiat parkı, üç sulak alan olmak üzere toplamda 9 adet sürdürülebilir eko turizm alanı tespit edildi. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ili olan Samsun, mavi bayraklı sahilleri, doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle turizm açısından yerli ve yabancı turistlere çok sayıda alternatif sunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2018 yılı istatistiki verilerine göre Samsun'u 79 bin 261'i yabancı olmak üzere toplamda 586 bin 555 kişi ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Samsun'un mevcut turizm potansiyeli sürdürülebilir turizm yaklaşımı doğrultusunda ele alındı. Bu kapsamda Samsun'da bir tabiatı koruma alanı, beş tabiat parkı, üç sulak alan olmak üzere toplamda 9 adet sürdürülebilir eko turizm alanı tespit edildi.

Samsunda dokuz yer eko turizm alanı edildi

Hacıosman Ormanı

Tabiatı koruma alanı içerisinde yer alan Hacıosman Ormanı Orta Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'un 20 kilometre doğusunda Çarşamba ilçesi Çınarlık Beldesi hudutları içerisinde yer almakta. Tamamı orman rejiminde bulunan toplam 127 bin 77 ha alana sahip olan ormanda boyları 20 metreyle 40 metre arasında değişen 12 taksondan ağaç bulunuyor.

Samsunda dokuz yer eko turizm alanı edildi

Amazon Tabiat Parkı

Tabiat parkları arasında yer alan Amazon Tabiat Parkı ise, Terme ilçesinde yer alıp 562 bin 65 hektar büyüklüğünde. Amazon Tabiat Parkı tarih, yaban hayatı, sulak alan ve deniz olmak üzere dört önemli kaynak değere sahip... Alanda eko turizm kapsamında tabiat yürüyüşü (trekking), bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, foto safari, bisiklet turu, karavanlı kamp etkinlikleri yapılabilmekte.

Bayraktepe Tabiat Parkı

Bayraktepe Tabiat Parkı da Tekkeköy ilçesinde 132 hektar büyüklüğünde. Şehir merkezine yakın olması ve tabii güzellikleriyle öne plana çıkan Bayraktepe Tabiat Parkı özellikle şehir hayatından bunalan insanların yoğun olarak ziyaret ettiği bir alan. Alanda tabiat yürüyüşü, manzara seyri, piknik, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği yapılabiliyor.

Sarıgazel Tabiat Parkı

Sarıgazel Tabiat Parkı ise, 19 Mayıs ilçesinde olup 143 bin hektar büyüklüğünde. Orman vejetasyonuna sahip alan, piknik yapmaya elverişli olup mevcut tesisleri ve ilçe merkezine yakınlığıyla da ziyaretçiler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Alanda, tabiat yürüyüşü, kamp, bisiklet turu gibi birçok aktivite yapabilirsiniz.

Samsunda dokuz yer eko turizm alanı edildi

Şahinkaya Kanyonu

Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı da, Vezirköprü ilçesinde bulunuyor. 1032 hektar büyüklüğündeki Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak'ın suyunun tutulduğu Altınkaya Barajı'nın en dar geçit yeri olup kıvrımlı bir yarımada özelliği taşıyor. Yaklaşık 3250 metre uzunluğuyla, su seviyesinden itibaren 500 metreyi bulan derinliğiyle ve 100 metreye düşen darlığıyla Şahinkaya Kanyonu eşine az rastlanan bir kanyon… Kanyonda iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok tabii mağara göze çarpıyor. Ayrıca tabiat yürüyüşü, manzara seyri, günübirlik faaliyetler, kamp, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, fotosafari, su sporları, tekne gezisi, amatör olta balıkçılığı, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, su altı dalışı, gastronomi gibi faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Samsunda dokuz yer eko turizm alanı edildi

Vezirsuyu Tabiat Parkı

Vezirsuyu Tabiat Parkı’ysa Vezirköprü ilçesinde 35 hektar alana sahip. Alan tilki, sansar, karaca, kurt, balıkçıl, şahin gibi birçok yabani memeli ve kanatlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Alanda tabiat yürüyüşü, manzara seyri, açık hava etkinlikleri, kamp, bisiklet turu yapılabilirsiniz…

 

Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı

Sulak alanlar içerisinde yer alan Kızılırmak Deltası Uluslararası Sulak Alanı, Karadeniz Bölgesi'ndeki doğallığını koruyabilmiş en önemli sulak bölge. Kızılırmak Deltası toplam 56 bin hektar genişliğinde olup 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerini içine alıyor. Kızılırmak Deltası sahip olduğu doğal özelliklerinin korunması amacıyla Doğal Sit İlke Kararlarına göre, 1994 yılında deltada yar alan sulak alanların tamamı mülga Kültür Bakanlığınca 'Doğal Sit Alanı' olarak ilan edilerek koruma altına alındı. Alanın yaklaşık olarak yüzde 80'i birinci dereceden doğal sit alanı kapsamında… Su kuşlarının dünya üzerindeki üç göç yolundan bir tanesi olan Kızılırmak Deltası'nda Türkiye'de toplam 483 kuş türü bulunduğu kabul edilmekte. Kızılırmak Deltası'ndaysa bugüne kadar 354 adet kuş türü tespit edilmiş olup, bunlardan 140 adedi deltada üremekte. Tüm dünyada nesli tehlike altında olan 24 adet kuş türündense 15 tanesi Kuş Cenneti'nde görülmüş olması deltaya ayrı bir önem kazandırmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemciliği, atlı yürüyüş, köy aktiviteleri, tabiat eğitimi, sportif olta balıkçılığı, foto safari yapılabilmekte…

Samsunda dokuz yer eko turizm alanı edildi

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı ise Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçe sınırları içerisindedir. Yeşilırmak Nehri'nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında yer alan en büyük deltası olma özelliğine sahip. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul, subasar ormanları ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatları bir arada bulundurması ile Yeşilırmak Deltası önem kazanmakta. Yeşilırmak Deltası'nda olağanüstü doğal özellikleri bozulmadan kalmış geniş, açık su ve kıyı kumul habitatları, hafif tuzlu ve tatlı su bataklıkları, çeşitli Carex türleri ve boylu sazlıkları, cladium kalkerli turbalığı, göller ve mevsime bağlı su basan nehir setleri bulunmakta. Türkiye'nin Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olması Yeşilırmak Deltası'na ayrı bir önem kazandırmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı gözlemciliği, bisiklet turu, sportif olta balıkçılığı yapılabilmekte…

Samsunda dokuz yer eko turizm alanı edildi

Ladik Ulusal Sulak Alanı

Ladik Ulusal Sulak Alanı da, Ladik ilçesinde toplamda 1836 hektar büyüklüğünde. Bu sulak alanın yaklaşık 1105 hektarlık kısmını göl alanı, 495 hektarlık kısmını tarım alanları, 23 hektarlık kısmını Mazlumoğlu ve Aktaş Mahalleleri, 213 hektarlık kısmınıysa tescilli çayır ve mera alanları oluşturmakta. Alanda tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği, foto safari, bisiklet turu, sportif olta balıkçılığı yapılabililiyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Samsun'da dokuz yer eko turizm alanı edildi

İç tekne turizminin yeni gözdesi ‘Arapapıştı Kanyonu’

Kapadokya Rusların fotoğraf mekânı oldu

Küre çiçeklerinin göz alıcı güzelliği