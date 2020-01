Samba diyarının kültürel zenginlik kaynağı: 36 saatte Recife

Cuma



Merkezde öğlen yemeği

12.00

Öğlen yemeklerini seven bir şehir burası! Kızgın öğlen güneşinden kaçmak için iyi fırsat çünkü. Kent merkezinde, Sao Pedro Meydanı’nın çevresindeki parke taşı kaplı dar sokaklardan birindeki Sao Pedro Restaurant atmosferiyle Paris’i çağrıştırırken mönüsüyle yerel mutfağı temsil ediyor. Dönüşümlü olarak günlük mönüye konan 5-6 yemek arasında kayda değer olanlar leziz caldo do mar (midyeli, karides ve balıklı deniz ürünleri çorbası) ve arroz de caranguejo (içine konan yengeç nedeniyle çok sevilen deniz ürünleri pilavı)... Bu sofraya bir şişe Portekiz şarabı da yakışır. İki kişi, şarap hariç ortalama 100 lira.



Zanaatkârların becerisi

14.00

Şehrin merkezindeki Marco Zero’ya gidin. Recife’nin yerel kültürü burada yaşatılıyor. Görecek çok şey var. Listenizi ikiye bölüp bir kısmını bir sonraki güne saklayın. Seramik mutfak eşyalarından karnaval objelerine, yerel sanatçıların işlerini toplu olarak Centro de Artesanato de Pernambuco’da görüp fikir edinin. Bunların bir kısmı satılık... Daha sonra meydanın karşısındaki Cafe São Braz’da mola verin, kahve içip dinçleşin.



Capivara’da günbatımı

16.00

Limana inip 1.5 saatlik günbatımı turu yapan üstü açık katamaran teknelere atlayın. Capivara Nehri’nden şehrin tarihi bölgesini, köprülerini seyredin. Özellikle Francisco Brennand Heykel Parkı’ndaki seramik heykelleri görün. Marco Zero’nun karşısındaki parkta şehrin en ünlü sanatçılarının eserleri sergileniyor. Catamaran Tours’un tekneleri saat 16.00’da hareket ediyor. Yine de, gitmeden önce, internet sayfasından tarifeye bakmanızda yarar var. Kişi başı 90 lira.









Nadir bulunan sofralar

19.30

Brezilya mutfağını tanımak için en iyi adres Boa Viagem semtindeki Parraxaxá. Yemeklerin kiloyla satıldığı restoranda nadir bulunan yerel yemeklerden kurutulmuş hindistancevizi ve balkabağıyla pişirilen tatlılı keçi, yerel queijo coalho peyniriyle kaplanıp pişirilen dana madalyon gibi lezzetleri tadabilirsiniz. Yerel meyveler sipariş üzerine sıkılıp servis ediliyor. Salata mönüsü de zengin. İki kişi ortalama 120 lira.



Cumartesi



Sıfır noktası

9.00

Kent kültüründe derinlere dalmak için Marco Zero’ya dönün. Cais do Sertao Müzesi’nde kuraklık afetine uğrayan iç bölgelerdeki gündelik hayata tanık olacaksınız. Kulaklıkları takıp Pernambuco Eyaleti’nin zengin müzik geleneğinde yolculuğa çıkacaksınız (giriş 15 lira). Çıkışta meydanın karşısındaki tezgâhlardan fıstıklı gevrek alın, tadına bakın.

Butik bira eşliğinde...

12.30

Şehrin popüler yeni restoranlarından Ca-Ja taze sebzelerden pişirdiği leziz yemeklerle dikkat çekiyor. Meyve ağaçlarının gölgelediği avluda, butik biralar eşliğinde yeniliyor yemekler. Rezervasyon önerilir. İki kişi ortalama 150 lira.



Güzel Olinda

15.00

Merkezden 20 dakika uzaklıktaki kuzey mahallelerinden Olinda’ya uğrayın. Tarihi merkezi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan bu sevimli semt rengârenk binaları, parke taş döşenmiş kıvrımlı sokakları, çatılardaki kırmızı kiremitleri, rüzgârda dalgalanan palmiyeleriyle fotoğrafçılar açısından bir cennet. Turunuza Brezilya’nın ilk kilisesiyle başlayın. Aldo da Se adlı tepenin üstündeki Se Katedrali’nden kenti kuşbakışı görebilirsiniz. Şubat ayında Olinda dünyanın en gözde karnaval merkezlerinden birine dönüşüyor. Bu dönemde sokaklardan geçen dev figürleri Casa dos Bonecos Gigantes’te (Dev Kuklalar Evi) görebilirsiniz (giriş 23 lira). Sobrado 7’de yerel sanatçıların tabloları satılıyor.









Sıradışı kokteyller

19.00

Olinda’nın inişli çıkışlı, parke taşı kaplı sokakları topuklarınızı ağrıttıysa sarmaşıklar arasından binaya girip camdan merdivenden aşağıya inin. Yerel malzemelerle kaliteli tabakların hazırlandığı, ağaç ev benzeri Beijupira’da kendinize güzel bir masa seçin. Brezilya kirazı acerola gibi nadir meyvelerden hazırlanan sıradışı kokteyllerden birini yudumlarken yemek siparişinizi verin. İki kişi ortalama 250 lira.



Rengârenk geceler

22.00

Recife’ye dönüp tarihi merkezdeki Bar Central’a gidin. Kaldırımdaki masalarından birine oturun. Çevredeki rengârenk, hareketli hayatı seyredin.



Pazar



Sahil ve bisiklet

10:30

Boa Viagem sahilinde pazar sabahının tadını çıkaran kalabalıklara katılın. Dalgaların ve kimi zaman ortaya çıkan köpekbalıklarının (gerçekten) şenlendirdiği sahilde çoğunluk piknik koltuklarına kurulup turkuvaz denizi seyrediyor.

Yerel istiridyeler

13.30

Entre Amigos Praia’e girdiğinizde Miami atmosferini hemen hissedeceksiniz. Havuzdan çıkarılıp buz gibi bira eşliğinde çiğ servis edilen yerel istiridyeler bu imajı tamamlıyor. İki kişi ortalama yemek maliyeti 250 lira.



Davul provası

16.30

Recife’nin her köşesinde duyduğunuz ritmin ismi maracatu. Şekerpancarı tarlalarında çalışan Afrikalı kölelerin kıtalarıyla duygusal bağlarını korumak amacıyla geliştirdiği bu etkileyici müzikal form günümüzde de yaşıyor. Bu ritmi hissetmek için en güzel fırsat maracatu gruplarının açık hava provaları.