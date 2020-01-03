MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSalda Gölü'nün koruma alanı genişletildi
GeriSeyahat Salda Gölü'nün koruma alanı genişletildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Salda Gölü'nün koruma alanı genişletildi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:44,Son Güncelleme:/

Salda Gölü'nün koruma alanı genişletildi

Burdur Valiliği'nin Salda Gölü'nün tabiat parkı alanının 120 dekardan 570 dekara çıkarılmasına yönelik talebi tescil edildi. Söz konusu alan telle çevrilerek korumaya alındı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı. Burdur Valiliği’nin talebi doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma neticesinde mevcut alan bitişiğinde yer alan 450 dekarlık alanın mevcut alana eklenerek genişletilmesi talebi tescil edildi. Böylece gölün tabiat parkı alanı 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı.

Salda Gölünün koruma alanı genişletildi



Burdur Valisi Hasan Şıldak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunlar söyledi: “Salda Gölü’nü, koruma kullanım dengesi içerisinde, gelecek kuşaklara taşımak adına sorumluluğumuzun bilincinde büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Yapılan bütün çalışmalar doğal dokuyu bozmayacak şekilde, korumaya yönelik çalışmalardır. Bölge müdürlüğümüze yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Mevcut Tabiat Parkımız özellikle bu yaz döneminde çok yoğun ziyaretçi alan bölgelerden biriydi.

Salda Gölünün koruma alanı genişletildi



Mevcut alanın artırılması ile belirli bir düzen içerisinde önümüzdeki sezonda ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Bir kez daha Salda Gölü’nü en üst düzeyde önemsediğimizi vurgulayarak, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İlgili bütün bakanlıklarımızın ve Valiliğimizin Salda Gölü ile ilgili olarak uyguladığı bütün çalışmalar ve projeler göl ve çevresini korumaya, aslını muhafaza etmeye yöneliktir. Son dönemde yapılan bu çalışmalarla Gölümüz olumsuz şartlardan ve yok olmaktan kurtarılmaktadır. Devletimizin bütün birimleri olarak bu bölge adeta üzerine titrediğimiz özel bir alandır.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle