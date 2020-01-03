Salda Gölü'nün koruma alanı genişletildi

Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı. Burdur Valiliği’nin talebi doğrultusunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma neticesinde mevcut alan bitişiğinde yer alan 450 dekarlık alanın mevcut alana eklenerek genişletilmesi talebi tescil edildi. Böylece gölün tabiat parkı alanı 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı.









Burdur Valisi Hasan Şıldak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunlar söyledi: “Salda Gölü’nü, koruma kullanım dengesi içerisinde, gelecek kuşaklara taşımak adına sorumluluğumuzun bilincinde büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Yapılan bütün çalışmalar doğal dokuyu bozmayacak şekilde, korumaya yönelik çalışmalardır. Bölge müdürlüğümüze yapılan çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Mevcut Tabiat Parkımız özellikle bu yaz döneminde çok yoğun ziyaretçi alan bölgelerden biriydi.









Mevcut alanın artırılması ile belirli bir düzen içerisinde önümüzdeki sezonda ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlayacaktır. Bir kez daha Salda Gölü’nü en üst düzeyde önemsediğimizi vurgulayarak, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. İlgili bütün bakanlıklarımızın ve Valiliğimizin Salda Gölü ile ilgili olarak uyguladığı bütün çalışmalar ve projeler göl ve çevresini korumaya, aslını muhafaza etmeye yöneliktir. Son dönemde yapılan bu çalışmalarla Gölümüz olumsuz şartlardan ve yok olmaktan kurtarılmaktadır. Devletimizin bütün birimleri olarak bu bölge adeta üzerine titrediğimiz özel bir alandır.”