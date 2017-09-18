Salda Gölü'nü bu yaz 250 bin kişi ziyaret etti

Karaca, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak da nitelendirilen, dünyanın en güzel göllerinden biri olan Salda Gölü'nü herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Salda Gölü'nün bu yaz sezonunda ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Karaca, "Salda Gölü'ne yaz tatili sezonu boyunca yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiğini tahmin ediyoruz. Ziyaretçilerin önemli bölümü yerli turist." dedi.

Doğal güzelliğin korunması gerektiği ve alt yapısının daha sağlam olması gerektiği konusunda geri dönüşler aldıklarını anlatan Karaca, "Turizm bölgesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle alt yapı konusundaki eksiklikleri tamamladıktan sonra vatandaşlarımıza, gelen insanımıza daha güzel hizmetler vermeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Karaca, Salda Gölü'ne gelen kişilerin kil havuzlarına da ilgi gösterdiğini aktararak, "Ziyaretçiler, kil havuzlarında çamur banyosu da yapabilmektedirler. Kil banyosunun, halk arasında çeşitli deri hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir." dedi.





Muğla'dan Salda Gölü'ne gezmeye gelen Süleyman Akyaycı da çamur banyosunun kendisine çok iyi geldiğini, Salda Gölü'nün suyunun çok hoşuna gittiğini anlattı.

İstanbul’dan gelen Tülay Şahin ise Salda Gölü'nü internetten gördüğünü, çok güzel ve doğal bir yapıya sahip olan gölün, PH derecesinin çok yüksek olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.



Karavanıyla Ankara'dan gelen Nihat Zaloğlu da Salda Gölü'nün kamp alanı olarak da gayet güzel olduğunu dile getirdi.