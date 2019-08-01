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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salda Gölü yapılaşma olmadan korunacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
01.08.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Salda Gölü yapılaşma olmadan korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önlenmesi için Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan 29 bin 500 hektara çıkarıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, beyaz kumsalı ve turkuaz görünen suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen, 1989'da "1. ve 2. Derece Doğal Sit Alanı" ilan edilen Salda Gölü ve çevresi, yeni sit ve ÖÇK kararlarıyla daha da fazla gözetim altında tutulacak. Gölün eski sit alanı 5 bin 898 hektar iken yeni yapılacak çalışmalarla bu oran 8 bin 474 hektara ulaşacak.

Salda Gölü yapılaşma olmadan korunacak


Ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenen ÖÇK kapsamına da alınan Salda Gölü, bu sayede insan kaynaklı olumsuz etkilere karşı daha fazla korunacak. Salda Gölü'nün ÖÇK alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan, gölün tüm çevresini kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkarıldı.

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61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü bulunuyor

Salda Gölü'nün ÖÇK bölgesi ilan edilmesiyle o bölgenin yoğun insan baskısı altında kalması ve geri dönüşü mümkün olmayan çevresel sorunların yaşanması engellenmiş oldu. Göl etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı geriye çekildi. Kıyı şeridi bir santimetrekare dahi istisna olmayacak şekilde koruma altına alındı. Bünyesinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türünü barındıran gölün ÖÇK alanı ilan edilmesiyle biyoçeşitlilik araştırmalarına ve planlama çalışmalarına başlandı.

Salda Gölü yapılaşma olmadan korunacak


Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kirlilik tehdidiyle yüz yüze gelen ve çevresinde düzensiz yapılaşmalar ortaya çıkan Salda Gölü'nde, insan kaynaklı olumsuz izler birer birer silinmeye başlandı. Bölgede, düzensiz yapılar kaldırıldı, çöpler toplanmaya başlandı ve araç girişi yasaklandı. Burdur Valiliği başkanlığındaki komisyon tarafından haftada iki gün çevre ve imar kirliliğinin önlenmesi için rutin denetimler gerçekleştiriliyor.

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Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi ihale edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, özel yapıya sahip olan ve doğal yapısı korunması gereken Salda Gölü ve çevresi için Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi hazırladı. Projeyle Salda Gölü'nün doğal güzelliği korunacak, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecek, yoğun ziyaretçi baskısı ve buna bağlı tahribat azaltılacak. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatıların olacağı millet bahçesinin ihalesi dün gerçekleştirildi. Bakanlık, hazırladığı projeyle Salda Gölü'nün korunmasını ve gelecek nesillere ulaştırılmasını hedefliyor.

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