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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Saklıkent'in beyazından Akdeniz'in mavisine kış triatlonu
Seyahat
DHA
07.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Saklıkent'in beyazından Akdeniz'in mavisine kış triatlonu

Antalya'da 'Beyazdan Maviye' sloganıyla kış triatlonu düzenlenecek. 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayakla başlayacak triatlon, sporcuların bisikletle Konyaaltı sahiline inmesi ve burada denize girmesiyle sona erecek.

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Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin içinde yer aldığı Saklıkent Koordinasyon Kurulu'nun, Saklıkent Kayak Merkezi'nin hem kış hem de yaz turizminin geliştirilmesi amacıyla geçen yıldan itibaren başlattığı etkinliklere, sıra dışı bir yarışma da eklendi. Bu yıl ilk defa 9 Şubat'ta düzenlenecek yarışmada, sporcular kayakla başlayıp, ardından bisiklete binecek. Yarışma, denizde yüzmeyle tamamlanacak.

Saklıkentin beyazından Akdenizin mavisine kış triatlonu

Yarışmanın içeriği itibariyle dünyada ilk olduğunu belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, kış triatlonu sporlarına giren bu yarışmaya, bu yıl 70 sporcunun katılacağını söyledi. Altıner, sporcuların Saklıkent'te kayakla başlayıp, ardından bisikletle 50 kilometre mesafedeki Konyaaltı sahiline ineceklerini, denizde yüzmeyle yarışmanın tamamlanacağını kaydetti.

'Beyazdan Maviye' sloganı ve 'kay-sür-yüz' temasıyla düzenlenecek yarışmanın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Triatlon Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirileceğini de belirten Altıner, "Dünyada başka bir örneği bulunmayan bu yarışmayla Antalya'da bir saat içinde hem kayak yapılıp hem de yüzülebileceği mesajı vermek istiyoruz. Dünyada çok ses getirebilecek bir olay olarak düşünüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren 500'ün üzerinde sporcuyla bu yarışmayı devam ettirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Saklıkentin beyazından Akdenizin mavisine kış triatlonu

5-6 Ocak'ta Sarıkamış Şehitleri yürüyüşü ve şampiyona

Bu yıl Saklıkent'te, 5 Ocak'ta Antalya Kayak Şampiyonası yapılacak. 6 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitleri anısına geçen yıl ilki yapılan yürüyüşün ikincisi düzenlenecek. Vali Münir Karaloğlu, 6 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitleri anısına düzenlenecek yürüyüşe tüm Antalyalılara katılım çağrısında bulundu.

Saklıkentin beyazından Akdenizin mavisine kış triatlonu

Vali Karaloğlu, her kurumun kendi imkânlarıyla personelin çocuklarıyla yürüyüşe katılmaları, şehitleri anmaları ve gençlere hissettirmeleri bakımından önemli olduğunu vurguladı. Geçen yıl 2 bin kişinin Türk bayraklarıyla katıldığı ve kar üzerinde yaklaşık iki kilometrelik yürüyüş etkinliği için bu yıl belediyeler ek otobüs seferleriyle ulaşım desteği sağlayacak. 27 Ocak itibariyle ise kar şenlikleri gerçekleşecek.

Saklıkentin beyazından Akdenizin mavisine kış triatlonu

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