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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.05.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

'Saklı cennet' Takoran Vadisi'ne turist ilgisi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen Belçikalı ve Avusturyalı turistler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi'ni gezdi.

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Fırat Nehri'nin oluşturduğu Takoran Vadisi, Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gerger ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.  Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, değirmeni, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak isimlendirdiği vadi, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Saklı cennet Takoran Vadisine turist ilgisi

Bölgenin tanıtımı amacıyla THY tarafından Belçika ve Avusturya’dan Türkiye'ye getirilen turistler de Siverek Belediyesince düzenlenen tekne turuna katılarak, vadiyi gezdi. Avusturyalı arkadaşlarıyla Türkiye’ye gelen Dilan Çapalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının gelmeden önce bazı ön yargılarının bulunduğunu belirterek, "Buraya geldikten sonra tüm endişeleri geçti. Programa Gaziantep'ten başladık, Şanlıurfa ve şimdi de Adıyaman’a geçiyoruz. Özellikle mutfağa ve misafirperverliğe bayıldılar. Her tarafın güvenli olduğunu görünce de kesinlikle yeniden tur düzenlenmesi gerektiğini söylediler." dedi.

Saklı cennet Takoran Vadisine turist ilgisi

Çapalı, Takoran Vadisi'ni çok beğendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "En çok hoşuma giden tarafı daha keşfedilmemiş olmasıdır. İlk gelen gruplar bu doğal halini göreceği için şanslılar. Daha sonra gelen gruplar belki de ilk halini göremeyecekler. Bölge tam ekoturizm yapılacak bir yer, yerli halk kendi ürettiği ürünleri ve yemekleri yapmalı. 2 tahta çakarak kuracakları masa ve sandalye ile verecekleri hizmet, Avrupalılar için muhteşem bir şey. Burada 5 yıldızlı otellere ihtiyaç yok, orada sadece çadır kurulması bile yeter. Oradaki eski evler yenilenir ya da tarihi konaklar şeklinde düzenlenerek kiralanabilir. Çok rağbet göreceğinden eminim. Avrupa şu an ekoturizme açık ve Takoran Vadisi bunun için en uygun yer."

Saklı cennet Takoran Vadisine turist ilgisi

"Şanlıurfa'ya turist akını söz konusu"
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ise turistleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Takaron Vadisi'nin hak ettiği değeri görmesi için çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Söz konusu bölgenin Şanlıurfa turizmine de önemli katkı sunacağını vurgulayan Karavar, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 Göbeklitepe Yılı olarak ilan edildi ve bu nedenle Şanlıurfa'ya turist akını söz konusu. Turizm şirketlerinin bu anlamda Takoran Vadisi'ni de gündemlerine almaları gerekiyor. Siverek Belediyesi olarak önümüzdeki dönemlerde bunu daha ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz. Bugün de Avusturya ve Belçika’dan gelen turistleri ağırladık. Çok memnun kaldılar, burası doğal güzelliklerin yaşandığı bir bölge. Sadece Takoran Vadisi değil elbette, Fırat kıyılarının hepsi coğrafi şekillerinin oluştuğu, o doğal güzellikleri yaşayacağımız bir alan. Yine ileriki süreçte bunu yapacağımız tanıtımlar ve festivallerle daha ileri bir boyuta taşıyacağız 

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