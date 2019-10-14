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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Saklı cennet' Pertek su sporlarıyla şenlendi
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Anadolu Ajansı, Alamy
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

'Saklı cennet' Pertek su sporlarıyla şenlendi

Keban Baraj Gölü'nde geleceğin rafting ile kano sporcularının yetiştirildiği Tunceli'nin Pertek ilçesinde su sporları imkanlarıyla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

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Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan "saklı cennet" Tunceli'nin Pertek ilçesi, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Keban Baraj Gölü'nde geleceğin rafting ile kano sporcularının yetiştirildiği ilçede, su sporları imkanlarıyla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor. Pertek Su Sporları Merkezi ile çok sayıda gencin kano ve raftingle buluşturulduğu ilçe, baraj gölünde rengarenk kanolara binerek kürek çeken sporcularla şenleniyor.

Saklı cennet Pertek su sporlarıyla şenlendi

"Su sporları ilçede önemli yere sahip"

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine kıyısı bulunan Keban Baraj Gölü'nün su sporları ile anılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Baraj gölünün ilçe için önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Nasır, şöyle konuştu: "Su sporları Pertek için hem gençlerin spor yapması açısından hem de turizmine olan katısı açısından çok önemli bir yere sahip. Burada rafting ile kano faaliyetleri üzerinde duruyoruz. Yeni olmamıza rağmen ciddi de başarılarımız var. En son Vali Tuncay Sonel'in destekleriyle Tunceli'de gerçekleştirilen Dünya Rafting Şampiyonası'nda dünya beşinciliği elde ettik. Amacımız Pertek'te de Türkiye Kano Şampiyonası gerçekleştirmek ve belki ileride de bir dünya şampiyonasının Pertek'te yapılmasını sağlamak."

Saklı cennet Pertek su sporlarıyla şenlendi

Nasır, su sporlarını turizme entegre etmeyi düşündüklerini belirterek, bunu gerçekleştirdiklerinde ilçeye daha çok turistin geleceğini kaydetti. İlçedeki gençleri kano ve rafting sporuyla tanıştırdıklarını anlatan Nasır, kendilerine destek olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

Saklı cennet Pertek su sporlarıyla şenlendi

"İklim koşulları su sporlarına yöneltti"

Kano antrenörü Serhat Yıldız da kano sporunun ilçede 2 yıl önce başladığını aktardı. Kısa sürede bu sporda önemli mesafe aldıklarına işaret eden Yıldız, "İklim koşullarımız diğer doğu illerine göre veya diğer batı illerine göre çok iyi. Biz kışın kar yağışı almıyoruz ve don yaşamıyoruz. Tamamen iklimimiz ve coğrafyamız doğa sporlarına uyumlu ve bu durum bizi rafting ile kanoya yönlendirdi." diye konuştu. Yıldız, Vali Sonel'in kendilerine büyük destek sunduğunu sözlerine ekledi.

 

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