Saklı cennet: Nong Khiaw

Doğa ana büyüleyici, bunu Laos’un karstik dağları ve güçlü akan nehri karşısında daha iyi anlıyorsunuz. Küçük kasabayı yürüyerek gezerken birden arkamdan çocuk kıkırdaşmaları duyuyorum. Sabaidi (merhaba)! Nong Khiaw'da yürürken arkamdan böyle çocuk bağırışları geliyor. Dönüp arkama bakıyorum kimse yok. İki adım daha atıyorum yine ''sabaidiii'', kıkırdaşmalar... Öyle bir saklanmışlar ki bulamıyorum, en sonunda ağacın arkasında bir tanesinin küçük ayaklarını fark ediyorum. Birini bulunca hepsi ortaya çıkıyor, bağırış çağırış kovalamaca... Anlaşması ne kolay değil mi? Sen bir kere gülümsüyorsun onlar kalplerini sana açıveriyor.







Bir süre daha köy evlerinin arasından yürüdükten sonra ''Pehadeng Peak'' manzara tepesi tabelalarını görüyorum. Tırmanışın ne kadar süreceğini, hangi derecede zorlu olduğunu bilmiyorum. Ayağımda parmak arası terliklerim var. Tek bildiğim şey yukarı tırmanmak istediğim. Kendi kendimi sorgulamaktan vazgeçip okları takip etmeye başlıyorum ve kendimi kocaman bir ormanın içerisinde buluveriyorum.







Dik yerlerde kayalara tutuna tutuna tırmanaya devam ediyorum, yağmur sezonu olduğu için orman çamur kaplı. Bir süre sonra kocaman su ve çamur dolu çukurun içine batıveriyorum, terliklerim kopuyor. Yolun devamını çıplak ayakla yürümek zorunda kalıyorum bu durum canımı sıkmaktansa hoşuma bile gidiyor, toprak serin...











Dağın tepesine iki saat sonunda ulaştığımda manzaranın güzelliğinden nefesim kesiliyor. Aşağıdaki her bir ağacı, nehri, dağları kucaklıyormuşum gibi hissediyorum. Dünya çok güzel.

Nerede konaklanılır?

Nong Khiaw’da ya hostel’de konaklayabilir veya nehrin hemen yanındaki bungalovlardan birinde yerinizi ayırtabilirsiniz. Burası küçük bir kasaba olduğu için konaklama seçenekleri bir elin parmağını geçmiyor. Benim tavsiyem nehrin kenarındaki bungalovlardan birine yerleşerek Nam Ou nehrinin keyfini çıkarmanız.

Ne yenir?

Yemek açısından çok fazla alternatif beklemeyin, burası çok küçük bir kasaba dolayısıyla restoranlarda ucuz değil.











Chennai Restaurant: Köprünün hemen güney tarafında bulunuyor. Laos için hazırlanan rehber kitabında kesinlikle gidilmesi gereken bir yer diye övmüşler ama eğer rehber kitapta övülmüşse %100 oradan uzak durmalısınız demektir. Fiyatla genele göre pahalı. Hint yemeği sevenler tercih edebilir.





Delilah's Place: Nehrin batı yakasında, postane ve köprüye yakın. Kahvesi güzel, zaten burada nerede kahve içerseniz için beğeneceksinizdir. Burası tam anlamıyla bir kahve cenneti. Nong Khiaw'daki tüm restoranlar gibi fiyatları yüksek.



Fotoğraflar: Bengi Baytekin