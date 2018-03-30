Saklı cennet: Marsa Alam

Daedalus Resifi: Karadan 80 kilometre açıkta bir deniz feneri ile işaretlenmiş durumda. Çekiç köpekbalıkları gibi iddialı avcılar bölgenin sakinleri arasında.
Abu Dabbab: Sualtında başka yerlerde göremeyeceği şeyler arayanların mutlaka uğramasi gereken bir durak. Sadece burada bulunan endemic türlere ev sahipliği yapıyor. Gitar köpekbalıkları, carettalar ve deniz atlarını burayı es geçmemek için gayet yeterli sebepler.
Numidia: 1901’da batan gemi şu anda içinde müthiş bir sualtı yaşamı barındırıyor.
The Brothers: Büyük ve küçük kardeş olarak anılan iki adet resif. Zengin mercan ve balık topluluklarının yanı sıra, Aida isimli bir batığa da ev sahipliği yapmakta.
Elphinstone: Güneyin mistik dalış yeri olan Elphinstone, mercanlarla bezenmiş duvarlarla kaplı bir resif. Köpekbalığı görebileceğiniz dalış noktalarından biri de burası.
Kaynak: Hürriyet Haber