SaklÄ± cennet Ä°dilli Vadisiâ€™nde sonbahar gÃ¼zelliÄŸi

SaklÄ± cennet Ä°dilli Vadisiâ€™nde sonbahar güzelliÄŸi
Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esinde, 'saklÄ± cennet' olarak bilinen Ä°dilli Vadisi, sonbaharÄ±n gelmesiyle farklÄ± renklere bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.
Vadideki yol ve dereye dÃ¶kÃ¼len yapraklarla oluÅŸan renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼, doÄŸa severleri hayran bÄ±raktÄ±.
Ä°lÃ§e merkezine 7 kilometre uzaklÄ±kta, Amanos DaÄŸlarÄ± eteklerinde yer alan Ä°dilli Vadisi'nde, sonbahar gÃ¼zelliÄŸi yaÅŸanÄ±yor.
YeÅŸil ve kÄ±rmÄ±zÄ± renklerin bir arada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vadiyi ziyaret eden doÄŸa gezginleri, fotoÄŸrafÃ§Ä±lar ve kent hayatÄ±nÄ±n karmaÅŸasÄ±ndan uzaklaÅŸmak isteyenler, geldikleri vadide yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparak kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.
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