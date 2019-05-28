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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak
Seyahat
İHA
28.05.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, turizm alanında yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı.

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Doğası, nehri, gölü, denizi, longozu, jeotermal kaynakları, yaylaları ve mümbit topraklarıyla Sakarya’nın farklı bir şehir olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin turizm potansiyelinin farkında olduklarını ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek şehre katma değer kazandıracaklarını dile getirdi.

Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya; hem büyükşehirlere olan yakınlığı hem de sahip olduğu avantajlarla ülkemizin önemli şehirlerinin başında geliyor. Tarım ve sanayinin birlikte gelişimini Sakarya’da gözlemleyebiliyoruz. Öte yandan turizm potansiyeli de oldukça önemli bir konumda. Doğal güzellikler, nehir, göl, deniz, longoz, yaylalar, jeotermal kaynaklar hepsi Sakarya’da var. Topraklarımız verimli ve çok çeşitli iklim şartlarına sahip ürünler şehrimizde yetişiyor. Biz de bu zenginliğimizi en iyi şekilde kullanacak, şehrimize değer kazandıracağız.” dedi.

Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak

Başkan Yüce, “Karadeniz’in maviliğini, doğanın yeşilliğini, Sapanca Gölü’nün o eşsiz güzelliğini, Sakarya Nehri’nin akışını Sakarya’da görebilirsiniz. Yaylalarında temiz havayı teneffüs edebilir, derelerinde, longozda doğayla iç içe vakitler geçirebilirsiniz. Jeotermal kaynaklarıyla şifa bulabilir, tarım ürünlerinin çeşitliliğine şahit olabilirsiniz. Rabbimize hamdolsun. Sakarya’ya doğanın tüm güzelliklerini bahşetmiş. İnşallah bizler de doğal güzelliklerimizi koruyacak, özellikle turizm noktasında daha fazla kitleye ulaşacağız.” diye konuştu.

Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak

Başkan Ekrem Yüce, turizm alanında önemli adımlar atacaklarını ifade ederek, “Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sakaryapark’ta nehir üzerinde hem kayıklarla gezilebilecek, zipline vasıtasıyla geçiş imkânı olacak bir projemiz var. Doğal Yaşam ve Sağlık Vadisi’yle sağlık turizmine yeni bir soluk kazandıracağız. Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi’yle eğitim turizmini canlandıracağız. Melen Barajı üzerinde de aromatik bitkilerin yer aldığı projemizle görsel bir şölen sunacağız. Ayrıca şehrimizin sahip olduğu güzellikleri anlatacak, tüm Türkiye’yi Sakarya’ya davet edeceğiz. Ben inanıyorum; Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak.” şeklinde konuştu.

Sakarya’nın turizmi için yeni bir dönem başlayacak

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