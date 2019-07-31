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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sakarya'nın mavi bayraklı plajlarına ilgi büyük
Seyahat
Anadolu Ajansı
31.07.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Sakarya'nın mavi bayraklı plajlarına ilgi büyük

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki 87 kilometrelik sahil şeridi, Ankara, İstanbul ile çevre illerden gelen tatilcilerin adeta akınına uğrarken, özellikle mavi bayraklı plajlar yoğun ilgi görüyor.

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Mavi bayraklı plajlarında misafirlerini ağırlayan 87 kilometre uzunluğa sahip Sakarya sahilleri, konumu ve maviyle yeşili buluşturan güzellikleriyle tatilcilerin tercih ettiği sahiller arasında yer alıyor. Kent merkezine 55 kilometre mesafede yer alan Karasu ilçesindeki mavi bayraklı Sahil Park ve 32 Evler plajları, tatilcilerin adeta gözdesi oldu.

Denizi, yeşili ve kaliteli kumsalıyla dikkati çeken Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ilçesi, misafirlerine ilçenin farklı noktalarından denize girme imkanı da sunuyor. İlçenin 53 bin olan nüfusu, özellikle yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle 10 kat artarak 500 bine kadar çıkıyor.

"Sosyal imkanları olan, güvenle denize girilebilecek bir yer"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünyada denizler ve plajlarla ilgili birtakım kriterlerin bulunduğunu, bunların 33 ana başlıkta toplandığını söyledi. Bu kriterleri yerine getiren plajlara mavi bayrak verildiğini ifade eden Yüce, Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 mavi bayraklı plajın bulunduğunu anlattı. Karasu plajlarında olduğu gibi Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de mavi bayrak için çalışma yapacaklarını belirten Ekrem Yüce, şunları söyledi.

Sakaryanın mavi bayraklı plajlarına ilgi büyük


"Bunun olabilmesi için deniz suyunun temiz olması gerekir. Karadeniz pırıl pırıl ve tertemiz. Bu temizlik kriterini aştığımız tescillenmiş durumda. İkincisi, can kurtaran hizmetlerinin verilmesi. Can kurtaran konusunda büyükşehir olarak vatandaşın yanındayız. Mavi bayrak aldığımız plajımızda can kurtaranla ilgili her türlü tedbirler alındı. Üçüncü kriter, engelli dostu bir plaj olması. Mavi bayraklı yerlerde aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da istifade etme şartları oluşturuluyor. Dördüncü kriter olarak da çevre yönetimine önem verilmesi."

Çevreye çok önem verdiklerini söyleyen Yüce, şöyle devam etti:

"Koruma-kullanma dengesine göre çevre oluşturuyoruz. Yani çevreyle ilgili bütün kriterleri şu anda bu plajımızda görmek mümkün. Çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler de veriyoruz. Bunlar yapıldığında mavi bayrak veriliyor. İşte bu plajlarda bütün kriterler yapılmış durumda ve insanlarımızın güvenle girebileceği, her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekan olarak görülmektedir." Karasu ilçesinde yazın nüfusun yüzde 90'ını tatilcilerin oluşturduğunu söyleyen Yüce, ilçedeki mavi bayraklı plajın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyük kentlerden gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını belirtti.

Sakaryanın mavi bayraklı plajlarına ilgi büyük


"Mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmalar sürüyor"

Ekrem Yüce, mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Şu anda ilçenin yüzde 10'u Sakarya'dan, yüzde 90'ı dışarıdan. İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelenler burada. Burası yoğun ilgi gören turizm bölgesi. Vatandaşlarımızın güvenle, emin bir şekilde plajlarımızdan istifade etmesini istiyorum. Güvenirliliği artırarak, mavi bayraklı plajlarımızın sayısının çoğalmasını temenni ediyorum. Bu konuda Karasu Belediye Başkanımızın da gayretli çalışmaları var. Karasu Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla, güvenlik kuvvetlerimizle iş birliği halinde Karasu sahillerini ve Karadeniz'imizi güvenlik altına almaya ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya gayret göstereceğiz. Kocaali, Karasu, Kaynarca hattında bütün Türkiye'ye hizmet verebilecek imkanlara sahibiz.

Sakaryanın mavi bayraklı plajlarına ilgi büyük



Misafirlerimizden buranın güzelliklerini dostlarına, gördükleri bir yanlış varsa bize aktarmalarını istiyoruz. Aktarsınlar ki düzeltelim, bir telefon kadar yakınız. Burada ekiplerimiz de var, onlara da aktarabilirler. Güzellikleri dostlara, eksiklikleri bize aktarsınlar" ifadelerini kullandı. Mavi bayraklı plajların sayısının artırılması için Kocaali ve Karasu Belediye başkanlarıyla temas halinde olduklarını vurgulayan Yüce, "Daha güzel nasıl yapabiliriz, nasıl hizmete sunabiliriz, bunun çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

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